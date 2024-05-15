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Assassin's Creed: Shadows 15.11.2024
Экшен, Ролевая, Стелс, От третьего лица, Открытый мир
6.8 200 оценок

На странице Assassin's Creed Shadows в Epic Games Store были опубликованы системные требования

butcher69
Новости

Компания Ubisoft сегодня официально представила следующую основную игру серии AC - Assassin's Creed Shadows. Assassin's Creed Shadows выйдет 15 ноября. Вслед за атмосферный кинематографичным трейлером были представлены геймплейные скриншоты и некоторая дополнительная информация про героев игры.

Но страница проекта в Epic Games Store раскрыла и системные требования к предстоящему проекту:

Спойлер

Минимальные:

  • OС: Windows 10 (64-бит)
  • Процессор: Intel Core i7-4790 / AMD Ryzen5 1600
  • Видеокарта: GTX 1060 6GB / AMD RX 570 4GB
  • Оперативная память: 8 ГБ
  • Свободное место: 100 ГБ

Рекомендуемые:

  • OС: Windows 10 (64-бит)
  • Процессор: i7-8700k / AMD Ryzen5 3600
  • Видеокарта: GTX 2070 8GB / AMD RX 5700XT 8GB
  • Оперативная память: 16 ГБ
  • Свободное место: 100 ГБ

Как видите, они подозрительно невысоки. Игра будет работать на движке AnvilNext Engine поэтому не стоит забывать, что это не официальный анонс от Ubisoft, а описание со страницы игры в цифровом магазине. Вполне вероятно, что эта информация будет исправлена в будущем.

Действие Assassin's Creed Shadows происходит в Японии XVI века в эпоху Адзути-Момояма. Игроки будут играть за двух разных персонажей — японского шиноби Наоэ и реального исторического самурая Ясукэ. В Assassin's Creed Shadows вам предстоит прожить переплетенные истории Наоэ и Ясукэ. На фоне бурного конца эпохи Сэнгоку этот дуэт узнает о своей общей судьбе и начнет новую эру для Японии.

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Комментарии: 4
Ваш комментарий
VIGITAL1

Мираж спокойно шел на затычках типа rx570.Так что ничего удивительного.Кстати юбиков за оптимизацию можно похвалить.Последние части ассасинов идёт на чем угодно почти.

5
wdymBro

Плейсхолдер наверное.

0
Пользователь ВКонтакте

О отлично я смогу на своем калькуляторе поиграть) // Andrey Repin

0
Newworld_DESTROYER

1060 все еще в рекомендованных 🤦‍♂️ щас у каждого школьника минимум 2060 супер стоит, ну хватит подстраиваться под бомжей

в любом случае уверен что в техническом плане как обычно будет вышка 🔥🔥

-13