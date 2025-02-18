Надёжный инсайдер назвал число предзаказов на Assassin's Creed Shadows и заверил, что переносов больше не будет

По данным надежного издания Insider Gaming, разработчики и издатель Ubisoft уверены, что Assassin’s Creed Shadows выйдет 20 марта 2025 года без дальнейших переносов. А рецензии на игру появятся 18 марта. Несколько разработчиков, работающих над игрой, подтвердили, что Shadows практически готова. Ubisoft также собирается усилить маркетинговую кампанию перед запуском.

По данным издания, количеств предзаказов Shadows уже сравнялась с Assassin’s Creed Odyssey, набрав около 300 000 предзаказов. Для сравнения, в первый день Odyssey продалась тиражом 400-450 тысяч копий.

Ubisoft ожидает, что за первый месяц Shadows разойдется тиражом в 3,5 миллиона копий. В то же время Assassin’s Creed Valhalla в 2020 году показала рекордные 8 миллионов игроков за первый месяц.