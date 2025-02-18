Надёжный инсайдер назвал число предзаказов на Assassin's Creed Shadows и заверил, что переносов больше не будет

По данным надежного издания Insider Gaming, разработчики и издатель Ubisoft уверены, что Assassin’s Creed Shadows выйдет 20 марта 2025 года без дальнейших переносов. А рецензии на игру появятся 18 марта. Несколько разработчиков, работающих над игрой, подтвердили, что Shadows практически готова. Ubisoft также собирается усилить маркетинговую кампанию перед запуском.
По данным издания, количеств предзаказов Shadows уже сравнялась с Assassin’s Creed Odyssey, набрав около 300 000 предзаказов. Для сравнения, в первый день Odyssey продалась тиражом 400-450 тысяч копий.
Ubisoft ожидает, что за первый месяц Shadows разойдется тиражом в 3,5 миллиона копий. В то же время Assassin’s Creed Valhalla в 2020 году показала рекордные 8 миллионов игроков за первый месяц.
ну это же асасинс крид, естесна там продажи будут на высоте
я бы сам сыграл в половину этой игры, которая за японочку, но не за фуллпрайс конечно же
8млн кстати у вальгалы это ещё её в стиме не было
движок тот же )Вальгаллы) а значит игра пойдет на среднем железе)
Его улучшили и вроде добавили трассировку на программном уровне (встроенную)
Но игра в любом случае будет работать хорошо, как и прошлые части. Мираж даже на 1060 работал чудесно
Да вроде нигу свели до минимума, в сюжете от него не откажешься фигурировать будет, заточено так, а в остальном мешать не должен играть.
чекай как было, и как стало, сис поднялись, а значит движок уже обновлен и более требователен соответственно.
Про Вейлгард тоже рассказывали, типа там хорошие предзаказы. Веры этим инсайдерам нет.
Но про Вейлгард о цифрах молчок, а тут сразу цифрами поделились по ассасину=негру... так что думаю, если цифры есть, значит предзаказы тоже есть. Весовые категории здесь тоже разные. Ассасины сегодня гораздо более раскрученная франшиза, чем какой-то там Вейлгуард. А это напрямую влияет на предзаказы.
Да да, верю из за этого её уже который раз переносят, не могут удовлетворить всех желающих. Но тут это ждёт несомненный успех, особенно в Японии.
Что-то думал, предзаказов будет больше. Миллионом копий в первые дни вон и KCD2 продалась, и тоже минимум три мульта наберет за месяц, судя по темпам. Но уровень известности издателей и IP, уровень затрат просто несопоставим. А после первого месяца продажи уже сильно зависят от сарафанного радио. Будут хорошие отзывы от реальных игроков - будет длинный "хвост" продаж на годы. Обгадят - ну извините.
🤣🤣🤣🤣
Просто у них название не правильное, назвали бы Чёрный самурай и все бы ломанулись покупать.
Выпьем же за них - не чекаясь...
Посмотрим через месяц когда выйдет.)
Если закрыть глаза на черножопенького самурая, то игра наверняка будет годная
300 000 предзаказов- сколько любителей кала!
пусть в унитаз прямиком переносят!
Там Ваврой занято уже
Именно, Вавра сверху на "Обсосин" хорошенько наваливает.
месяц до релиза!
Ну сейчас набегут эти.. которые.. "хорошей игре, хорошие продажи" да?
Имхо, Ubisoft заплатили инсайдеру за слив это инфы, чтобы люди увидели что игра пользуется спросом а значит классная, а значит надо брать.
AC: Odyssey - многих привлекала местом событий, ибо мало игр в открытым миром про древнюю Грецию, а тут Япония (игр навалом), так ещё черный самурай (на котором Ubisoft уже не акцентирует внимание в своей маркетинговой компании), ну и будем честны игра получилась действительно очень красивой, также её запуск не был столь скандальным как у Shadows
Минусаторы сосите, если вы привыкли к калу, не нужно его популяризировать.
Кто определяет что есть кал?обзорщики?
или каждый игрок сам для себя?
для меня асасин норм игрулька, не шедевр, но убить 50-60 часов можно
для меня соулс игры кал, но что мне теперь как тебе ходить в их темы и учить других людей во что им играть и обсирать их выбор
какая то странная у тебя позиция
хоть япония и действительно чрезчур популярный сеттинг, но это не мешало(а может как раз поэтому) игрокам уже больше 10 лет просить АС завезти в японию. ну и справедливости ради, толковых ниндзя-стелс игр в японии не было уже больше 20 лет. а тут еще и ААА опенворлд. недавние цусима и ронин в этом плане мимо, ибо в обеих дженерик стелс с отсталым ИИ который даже юби уступает, хоть у них и так он довольно дубовый.
а за Одисеей ты фигово следил т.к. вокруг нее тоже стояла приличная вонь, правда лишь со стороны олдфагов серии. но конечно до уровня бомбежа от Ясуке это далековато. но что забавно, вонь стояла бы еще сильнее еслиб они как и планировали сделали Кассандру единственным гг. но дальновидный манагер просек что их сожрут если не будет опции с гг мужиком, которую в итоге и зафорсили. но я рад что с тех пор разрабы отрастили яйца и в след их игре смело бахнули Ясуке как гг.
Но по Греции игр тоже навалом...
Неправда. Таких игр по древнюю Грецию много. Достаточно ввести в гугл запрос и сразу вылезет огромная пачка игр, часть из которых аж с открытым миром.
Меня Одиссея привлекла попыткой стать похожей на Ведьмака 3, но никак не местом событий. Я, если честно, играми по древней Греции сыт по горло. Древней Греции в играх слишком много. Даже когда играешь в условную игру про древний Рим, ты всё равно зачастую играешь на территории древней Греции... Вообщем эта Греция часто есть даже в играх НЕ про Грецию. А ты говоришь, якобы её мало в играх. Ну не смеши меня. Твои заявления звучат нелепо.
нет не навалом , про историчную японию феодальную игр не так много, но в том и дело что купить могут и дефают так же те кто любят этот сэтинг, историчного экспирианса , я сам обожаю Японский сетинг самураев, НО цусима уже вышла и этобуквально симулятор самурая, а отсасин видно что разрабам насрать и они на пофиг делают игру без интереса, потому в топку это дерьмо
Где много ? ну ка давай назови хоть один нормальный опен ворлд, в древней Греции
нефига, ну предзаказал, посмотрим что выйдет
если что рефанд
я думал так макс 10к предзаказов
ну какие 10к, франшизу АС знают почти все
ну такой хейт просто шел
Я как и говорил ноют а потом покупают ближе к дате ещё подрастут - а хомячки из пг будут пеной трести, и да просьба под моим комментарием хомячкам пеной не трясти, а то автоматом запишут в геев врунов,.
Хейт тоже реклама