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Assassin's Creed: Shadows 20.03.2025
Экшен, Ролевая, Стелс, От третьего лица, Открытый мир
4.1 835 оценок

Надёжный инсайдер назвал число предзаказов на Assassin's Creed Shadows и заверил, что переносов больше не будет

butcher69
Новости

По данным надежного издания Insider Gaming, разработчики и издатель Ubisoft уверены, что Assassin’s Creed Shadows выйдет 20 марта 2025 года без дальнейших переносов. А рецензии на игру появятся 18 марта. Несколько разработчиков, работающих над игрой, подтвердили, что Shadows практически готова. Ubisoft также собирается усилить маркетинговую кампанию перед запуском.

По данным издания, количеств предзаказов Shadows уже сравнялась с Assassin’s Creed Odyssey, набрав около 300 000 предзаказов. Для сравнения, в первый день Odyssey продалась тиражом 400-450 тысяч копий.

Ubisoft ожидает, что за первый месяц Shadows разойдется тиражом в 3,5 миллиона копий. В то же время Assassin’s Creed Valhalla в 2020 году показала рекордные 8 миллионов игроков за первый месяц.

-24
33
Комментарии: 33
Ваш комментарий
JohnTornton

ну это же асасинс крид, естесна там продажи будут на высоте
я бы сам сыграл в половину этой игры, которая за японочку, но не за фуллпрайс конечно же

8млн кстати у вальгалы это ещё её в стиме не было

7
Комментарий удален
ThoughtfulGerardo RTX 3080

движок тот же )Вальгаллы) а значит игра пойдет на среднем железе)

-2
RTX 3080 ThoughtfulGerardo

Его улучшили и вроде добавили трассировку на программном уровне (встроенную)
Но игра в любом случае будет работать хорошо, как и прошлые части. Мираж даже на 1060 работал чудесно

1
Goodvini

Да вроде нигу свели до минимума, в сюжете от него не откажешься фигурировать будет, заточено так, а в остальном мешать не должен играть.

1
Лидер 666 ThoughtfulGerardo

чекай как было, и как стало, сис поднялись, а значит движок уже обновлен и более требователен соответственно.

-3
Kreliann

Про Вейлгард тоже рассказывали, типа там хорошие предзаказы. Веры этим инсайдерам нет.

5
Janekste

Но про Вейлгард о цифрах молчок, а тут сразу цифрами поделились по ассасину=негру... так что думаю, если цифры есть, значит предзаказы тоже есть. Весовые категории здесь тоже разные. Ассасины сегодня гораздо более раскрученная франшиза, чем какой-то там Вейлгуард. А это напрямую влияет на предзаказы.

0
1barac9U7ada7

Да да, верю из за этого её уже который раз переносят, не могут удовлетворить всех желающих. Но тут это ждёт несомненный успех, особенно в Японии.

4
Сергей Бачинец

Что-то думал, предзаказов будет больше. Миллионом копий в первые дни вон и KCD2 продалась, и тоже минимум три мульта наберет за месяц, судя по темпам. Но уровень известности издателей и IP, уровень затрат просто несопоставим. А после первого месяца продажи уже сильно зависят от сарафанного радио. Будут хорошие отзывы от реальных игроков - будет длинный "хвост" продаж на годы. Обгадят - ну извините.

2
MNM 1985
2
aTomat

🤣🤣🤣🤣

1
saa0891

Просто у них название не правильное, назвали бы Чёрный самурай и все бы ломанулись покупать.

0
D3KU

Выпьем же за них - не чекаясь...

0
SOLUS5678

Посмотрим через месяц когда выйдет.)

0
211186

Если закрыть глаза на черножопенького самурая, то игра наверняка будет годная

0
TERMINATOR-T800

300 000 предзаказов- сколько любителей кала!

-1
SERGEY-SP

пусть в унитаз прямиком переносят!

-3
Simple Jack

Там Ваврой занято уже

-2
Котян Сутоевич Simple Jack

Именно, Вавра сверху на "Обсосин" хорошенько наваливает.

0
Лидер 666

месяц до релиза!

-3
Suntorych

Ну сейчас набегут эти.. которые.. "хорошей игре, хорошие продажи" да?

Имхо, Ubisoft заплатили инсайдеру за слив это инфы, чтобы люди увидели что игра пользуется спросом а значит классная, а значит надо брать.

AC: Odyssey - многих привлекала местом событий, ибо мало игр в открытым миром про древнюю Грецию, а тут Япония (игр навалом), так ещё черный самурай (на котором Ubisoft уже не акцентирует внимание в своей маркетинговой компании), ну и будем честны игра получилась действительно очень красивой, также её запуск не был столь скандальным как у Shadows

Минусаторы сосите, если вы привыкли к калу, не нужно его популяризировать.

-5
My life is a game

Кто определяет что есть кал?обзорщики?
или каждый игрок сам для себя?
для меня асасин норм игрулька, не шедевр, но убить 50-60 часов можно

для меня соулс игры кал, но что мне теперь как тебе ходить в их темы и учить других людей во что им играть и обсирать их выбор

какая то странная у тебя позиция

8
Voland443

хоть япония и действительно чрезчур популярный сеттинг, но это не мешало(а может как раз поэтому) игрокам уже больше 10 лет просить АС завезти в японию. ну и справедливости ради, толковых ниндзя-стелс игр в японии не было уже больше 20 лет. а тут еще и ААА опенворлд. недавние цусима и ронин в этом плане мимо, ибо в обеих дженерик стелс с отсталым ИИ который даже юби уступает, хоть у них и так он довольно дубовый.

а за Одисеей ты фигово следил т.к. вокруг нее тоже стояла приличная вонь, правда лишь со стороны олдфагов серии. но конечно до уровня бомбежа от Ясуке это далековато. но что забавно, вонь стояла бы еще сильнее еслиб они как и планировали сделали Кассандру единственным гг. но дальновидный манагер просек что их сожрут если не будет опции с гг мужиком, которую в итоге и зафорсили. но я рад что с тех пор разрабы отрастили яйца и в след их игре смело бахнули Ясуке как гг.

0
Janekste
а тут Япония (игр навалом)

Но по Греции игр тоже навалом...

мало игр в открытым миром про древнюю Грецию

Неправда. Таких игр по древнюю Грецию много. Достаточно ввести в гугл запрос и сразу вылезет огромная пачка игр, часть из которых аж с открытым миром.

AC: Odyssey - многих привлекала местом событий

Меня Одиссея привлекла попыткой стать похожей на Ведьмака 3, но никак не местом событий. Я, если честно, играми по древней Греции сыт по горло. Древней Греции в играх слишком много. Даже когда играешь в условную игру про древний Рим, ты всё равно зачастую играешь на территории древней Греции... Вообщем эта Греция часто есть даже в играх НЕ про Грецию. А ты говоришь, якобы её мало в играх. Ну не смеши меня. Твои заявления звучат нелепо.

-2
pam007666

нет не навалом , про историчную японию феодальную игр не так много, но в том и дело что купить могут и дефают так же те кто любят этот сэтинг, историчного экспирианса , я сам обожаю Японский сетинг самураев, НО цусима уже вышла и этобуквально симулятор самурая, а отсасин видно что разрабам насрать и они на пофиг делают игру без интереса, потому в топку это дерьмо

0
Nodas Janekste
Древней Греции в играх слишком много

Где много ? ну ка давай назови хоть один нормальный опен ворлд, в древней Греции

0
My life is a game

нефига, ну предзаказал, посмотрим что выйдет
если что рефанд

я думал так макс 10к предзаказов

-5
delusory

ну какие 10к, франшизу АС знают почти все

3
My life is a game delusory

ну такой хейт просто шел

-1
jax baron My life is a game

Я как и говорил ноют а потом покупают ближе к дате ещё подрастут - а хомячки из пг будут пеной трести, и да просьба под моим комментарием хомячкам пеной не трясти, а то автоматом запишут в геев врунов,.

-1
Nodas My life is a game

Хейт тоже реклама

0