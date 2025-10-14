Надёжный инсайдер сообщает, что Assassin's Creed Shadows для Switch 2 выйдет уже в декабре

Автор Dealabs billbil-kun, имеющий богатый опыт точного освещения событий до их анонса, подтвердил то, что на данном этапе казалось практически неизбежным: версия Assassin’s Creed Shadows для Switch 2 уже в пути.

По данным billbil-kun, версия для Switch 2 выйдет 5 декабря 2025 года как в цифровом, так и в физическом издании. Физическое издание будет представлять собой карту Game-Key.

Согласно отчёту, цена игры в Европе составит около 50 евро. Цены в Северной Америке и Великобритании пока не подтверждены, но для сравнения, версия Sonic X Shadow Generations для Switch 2 также стоит 50 евро, что соответствует 50 долларам и 45 фунтам стерлингов.

В отчёте также говорится, что для версии для Switch 2 будет запланирована фаза предзаказа. Точная дата начала приёма предзаказов пока неизвестна, но, по данным billbil-kun, это должно произойти до 7 ноября.

Ubisoft пока не сделала официального заявления о выходе Assassin’s Creed Shadows на Switch 2, но всё больше фактов указывают на то, что это может быть лишь формальностью.