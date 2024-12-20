Наоэ из Assassin's Creed: Shadows будет бегать в стиле Наруто - это самый быстрый ассасин в серии

Портал Entertainment Weekly пообщался с творческим директором Assassin's Creed: Shadows Джонатаном Дюмоном, который рассказал подробности о главной героине игры. По его словам, Наоэ станет самым быстрым и ловким ассасином за всю историю серии.
«Наоэ — самый быстрый ассасин из всех, кого мы создавали», — поделился Дюмон. И правда, разработчики явно вдохновились аниме — героиня даже бегает как Наруто, с заброшенными за спину руками. А ещё у неё полно всяких ниндзя-штучек вроде дымовых бомб, кунаев и крюка для лазания по крышам.
А за всеми этими способностями скрывается не менее интересная история. Мать Наоэ пропала много лет назад, а отец, хоть и научил дочь всем премудростям синоби, старался держать её подальше от чужих глаз. Только вот спокойная жизнь внезапно рушится, и героине приходится разбираться с тайной своей семьи, которая как-то связана с загадочным кланом синоби-ассасинов. В путешествии Наоэ встретит мальчика Джунджиро. И пускай разработчики пока не раскрывают подробностей, намекают, что он олицетворяет светлое будущее Японии, о котором мечтает героиня. Ну а ей, конечно же, придётся его защищать.
«Наоэ напоминает пантеру, которая следит за добычей», — говорит Дюмон. Видимо, игроки смогут как прятаться в тенях, так и ввязываться в открытые схватки — разработчики хотят порадовать и любителей стелса, и поклонников более динамичных последних частей серии.
Оценить все таланты этой героини можно будет уже 14 февраля 2025 года — именно тогда Assassin's Creed: Shadows выйдет на ПК, PS5 и Xbox Series S/X.
Что за ахинея?! За пределами мультиков, так бегать тяжелее чем простой бег.
Споткнувшись, можно неиллюзорно стереть лицо об землю.
"Что за ахинея?!" - это естественная реакция на любую новость от юбисофт, а не только на эту.
Ну так это уже давно сраное фентези вместо научной фантастики. Так что не удивлюсь, если эта телка откроет в себе чакру, и пойдет основывать скрытую деревню.
В таком случае понятно единственное реальное предназначение ниггер-самурая. Так как фэндом Наруто официально угроблен тем убогим фанфиком про его сынка, то единственное, что его поддерживает на плаву, это хентай по мотивам. И в последних релизах на главных мужских ролях как раз солируют негры типа райкаге, которые доминируют над японками.
Убейсофт походу использует единственную оставшуюся альтернативу.
Кагебуншенудзецу
Джунджиро тоже будет из Джуманджи?
Всему то вас нужно учить.