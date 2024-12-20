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Assassin's Creed: Shadows 14.02.2025
Экшен, Ролевая, Стелс, От третьего лица, Открытый мир
4.1 710 оценок

Наоэ из Assassin's Creed: Shadows будет бегать в стиле Наруто - это самый быстрый ассасин в серии

Lunersun
Новости

Портал Entertainment Weekly пообщался с творческим директором Assassin's Creed: Shadows Джонатаном Дюмоном, который рассказал подробности о главной героине игры. По его словам, Наоэ станет самым быстрым и ловким ассасином за всю историю серии.

«Наоэ — самый быстрый ассасин из всех, кого мы создавали», — поделился Дюмон. И правда, разработчики явно вдохновились аниме — героиня даже бегает как Наруто, с заброшенными за спину руками. А ещё у неё полно всяких ниндзя-штучек вроде дымовых бомб, кунаев и крюка для лазания по крышам.

А за всеми этими способностями скрывается не менее интересная история. Мать Наоэ пропала много лет назад, а отец, хоть и научил дочь всем премудростям синоби, старался держать её подальше от чужих глаз. Только вот спокойная жизнь внезапно рушится, и героине приходится разбираться с тайной своей семьи, которая как-то связана с загадочным кланом синоби-ассасинов. В путешествии Наоэ встретит мальчика Джунджиро. И пускай разработчики пока не раскрывают подробностей, намекают, что он олицетворяет светлое будущее Японии, о котором мечтает героиня. Ну а ей, конечно же, придётся его защищать.

«Наоэ напоминает пантеру, которая следит за добычей», — говорит Дюмон. Видимо, игроки смогут как прятаться в тенях, так и ввязываться в открытые схватки — разработчики хотят порадовать и любителей стелса, и поклонников более динамичных последних частей серии.

Оценить все таланты этой героини можно будет уже 14 февраля 2025 года — именно тогда Assassin's Creed: Shadows выйдет на ПК, PS5 и Xbox Series S/X.

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7
Комментарии: 7
Ваш комментарий
Аристов--Черный
бегает как Наруто, с заброшенными за спину руками.

Что за ахинея?! За пределами мультиков, так бегать тяжелее чем простой бег.

10
Евгений Кондратенко

Споткнувшись, можно неиллюзорно стереть лицо об землю.

9
ГАЗ-М20

"Что за ахинея?!" - это естественная реакция на любую новость от юбисофт, а не только на эту.

3
Victor Dukoff

Ну так это уже давно сраное фентези вместо научной фантастики. Так что не удивлюсь, если эта телка откроет в себе чакру, и пойдет основывать скрытую деревню.

В таком случае понятно единственное реальное предназначение ниггер-самурая. Так как фэндом Наруто официально угроблен тем убогим фанфиком про его сынка, то единственное, что его поддерживает на плаву, это хентай по мотивам. И в последних релизах на главных мужских ролях как раз солируют негры типа райкаге, которые доминируют над японками.

Убейсофт походу использует единственную оставшуюся альтернативу.

1
Kostet09

Кагебуншенудзецу

0
OculusMortem

Джунджиро тоже будет из Джуманджи?

0
Empty account

Всему то вас нужно учить.

Спойлер
-1