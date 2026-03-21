Наработки Assassin's Creed: Shadows станут новым стандатом качества для будущих проектов Ubisoft

Несмотря на свои недостатки, Assassin’s Creed: Shadows стала знаковым проектом для франшизы. Выпущенная год назад игра привнесла в серию такие важные новшества, как динамическая смена сезонов и продвинутый стелс с использованием теней.
В интервью GamesRadar+ арт-директор игры Тьерри Дансеро подчеркнул, что эти наработки и технологические решения заложат фундамент для следующих игр Ubisoft. По его мнению, два ключевых технических решения станут «наследием», которое компания будет использовать в своих будущих разработках.
- Первая из них — технология Micropolygons, которая позволяет рендерить большее количество полигонов, что повышает детализацию моделей. Благодаря этой системе, являющейся частью движка Anvil, разработчики могут создавать более насыщенное окружение.
- Второй элемент — ATMOS. Это сложная система, симулирующая погоду и ветер (включая то, как частицы, например, снега реагируют на ветер) и одновременно влияющая на смену сезонов. Она сильно воздействует на ландшафт Японии, обеспечивая более глубокое погружение.
«Во все [новые] системы мы заложили множество технологий, которые, по моему мнению, станут наследием будущих проектов, включая технологии Micropolygons или ATMOS — динамическую систему погоды, которая меняется пассивно. В [Assassin’s Creed: Shadows] много вещей, которые перейдут в другие игры», — сказал Тьерри Дансеро.
Арт-директор также выделил ключевые геймплейные улучшенияShadows, которые станут базой для будущих проектов (например, для Assassin's Creed: Hexe). К ним относятся обновленный паркур, доработанная боевая система и продвинутый стелс с возможностью ползать.
При этом разработчик признал, что механики доводились до ума уже после выхода игры: в частности, систему паркура Ubisoft существенно исправила лишь спустя полгода после релиза.
Shadows лучшая часть AC, юбики наверное не смогут превзойти её и выпустить что-то более качественное.
А куда эти клоуны дели наработки от Assassin's Creed Unity?, в компании совсем уже дибилы работают.
То есть продолжат насиловать труп не убирая с названия Ассасин ? и мне кто-то будет говорить что игры делают для обычных людей
Ну, собственно, к технологической части Шадоус не может быть никаких претензий. Им бы нормального сценариста и геймдизайнера.
