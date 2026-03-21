Наработки Assassin's Creed: Shadows станут новым стандатом качества для будущих проектов Ubisoft

Несмотря на свои недостатки, Assassin’s Creed: Shadows стала знаковым проектом для франшизы. Выпущенная год назад игра привнесла в серию такие важные новшества, как динамическая смена сезонов и продвинутый стелс с использованием теней.

В интервью GamesRadar+ арт-директор игры Тьерри Дансеро подчеркнул, что эти наработки и технологические решения заложат фундамент для следующих игр Ubisoft. По его мнению, два ключевых технических решения станут «наследием», которое компания будет использовать в своих будущих разработках.

Первая из них — технология Micropolygons , которая позволяет рендерить большее количество полигонов, что повышает детализацию моделей. Благодаря этой системе, являющейся частью движка Anvil, разработчики могут создавать более насыщенное окружение.

, которая позволяет рендерить большее количество полигонов, что повышает детализацию моделей. Благодаря этой системе, являющейся частью движка Anvil, разработчики могут создавать более насыщенное окружение. Второй элемент — ATMOS. Это сложная система, симулирующая погоду и ветер (включая то, как частицы, например, снега реагируют на ветер) и одновременно влияющая на смену сезонов. Она сильно воздействует на ландшафт Японии, обеспечивая более глубокое погружение.

«Во все [новые] системы мы заложили множество технологий, которые, по моему мнению, станут наследием будущих проектов, включая технологии Micropolygons или ATMOS — динамическую систему погоды, которая меняется пассивно. В [Assassin’s Creed: Shadows] много вещей, которые перейдут в другие игры», — сказал Тьерри Дансеро.

Арт-директор также выделил ключевые геймплейные улучшенияShadows, которые станут базой для будущих проектов (например, для Assassin's Creed: Hexe). К ним относятся обновленный паркур, доработанная боевая система и продвинутый стелс с возможностью ползать.

При этом разработчик признал, что механики доводились до ума уже после выхода игры: в частности, систему паркура Ubisoft существенно исправила лишь спустя полгода после релиза.