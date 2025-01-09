Не опять, а снова: выход Assassin's Creed Shadows перенесён на 20 марта 2025 года

Релиз Assassin's Creed Shadows отложен на 20 марта 2025 года. Ubisoft объясняет это решение «стратегическим обновлением», направленным на повышение качества игры и создание лучших условий для запуска.

«Дополнительный месяц разработки позволит учесть отзывы игроков, собранные за последние три месяца, и предложить действительно увлекательный опыт с первого дня», — говорится в официальном заявлении компании.

Генеральный директор Ubisoft Ив Гиймо подчеркнул, что это самый амбициозный проект в серии Assassin's Creed, и студия стремится оправдать ожидания сообщества.

Ранее релиз был запланирован на 15 ноября 2024 года, однако в сентябре его перенесли на 2025 год для дополнительной доработки.