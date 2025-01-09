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Assassin's Creed: Shadows 20.03.2025
Экшен, Ролевая, Стелс, От третьего лица, Открытый мир
4.1 724 оценки

Не опять, а снова: выход Assassin's Creed Shadows перенесён на 20 марта 2025 года

butcher69
Новости

Релиз Assassin's Creed Shadows отложен на 20 марта 2025 года. Ubisoft объясняет это решение «стратегическим обновлением», направленным на повышение качества игры и создание лучших условий для запуска.

«Дополнительный месяц разработки позволит учесть отзывы игроков, собранные за последние три месяца, и предложить действительно увлекательный опыт с первого дня», — говорится в официальном заявлении компании.

Генеральный директор Ubisoft Ив Гиймо подчеркнул, что это самый амбициозный проект в серии Assassin's Creed, и студия стремится оправдать ожидания сообщества.

Ранее релиз был запланирован на 15 ноября 2024 года, однако в сентябре его перенесли на 2025 год для дополнительной доработки.

-25
60
Комментарии: 60
Ваш комментарий
bysaturn

Оно боится

30
Mystik_86

это было очевидно, ибо февраль выдался плотным, но ассасины испугались Индржиха, вот потеха-то!!!

8
Sigon

Как говорится, перед смертью не надышишься, вот и они надышаться не могут знают, что будет когда игра выйдет.

4
Armen 88

Лохи

4
jax baron

ну правильно март пустой

3
My life is a game

вот конкуренты)))

3
malars0 My life is a game

ну хз в атомфолл я б сыграл. выглядит интересно

1
My life is a game malars0

да, выглядит интересно, игра 1500р стоит, но стоит денуво
игра ноунейм и стоит денуво
денуво для меня не минус, пох на неё
просто странно
они хотят чтобы игра зашла, надо её пиарить как можно больше, а они сужают круг пользователей

0
malars0 My life is a game

кстати если денува то да пичалька...

0
My life is a game malars0

аа, она еще в геймпасс будет за 100р
там можешь пройти
Я планирую подождать выхода, посмотреть обзоры, и если что купить, или в геймпасс погонять

0
Obi-Wan_Kenobi

Нигера-самурая это не спасет от эпичного фиаско

3
АLEX86

Пусть переносят это 💩 сколько угодно, но оно всё равно провалится ☝️ Негры самураи ни в какие ворота просто. Повесточка и прочая ахинея добьёт Юбисофт в ближайшем будущем.

2
Инcайдер

лучше сразу отмените и не эпите мозги

1
SexualHarassmentPanda

Нифига это то есть они уверены в том, что акции компании не продешевеют до стоимости семечек. А инвесторы и кредиторы ещё месяц будут деньги вливать типо интрига интрига.

1
malars0

лучшеб отменили нафиг

0
Grizzly_GC

А где источник, в стиме ничего не изменилось?

0
Генерал Анатолий

В феврале же Kingdom Come выходит, правильно (хотя это спасет их от сравнительных видео, как обычно делают с играми от Ubisoft?)

0
-zotik-

у них не было шанса в феврале

0
My life is a game

печально очень, но с другой стороны это какие там должны быть изменения
в марте будут вот конкуренты)

0
Фризостат

Хрен знает какие изменения будут по сюжету или ещё чему то там, но с оптимизацией будет всё норм. Юбисофт одни из не многих, где с оптимизацией ассасинов всегда порядок. На старте в вальгалле вроде что-то было косячно, но быстро патчами исправили

0
My life is a game Фризостат

сам жду открытие цены, чтобы купить шэдоу, чтобы оценить все самому, если что рефанд есть
кстати открыли цены на одни из нас 2, купил только что
хотя на павука 2 еще нет цены)

-2
Фризостат My life is a game

AC и TLOU 2 это 2 игры, которые я очень жду в этом году))

0
My life is a game Фризостат

одни из нас 2 кстати дешевле вышла, чем обычная игра от сони
рагнарек на 200 гривен дороже в моем регионе

-1
Dammpyr

Зачем выпускать её в ноябре, феврале и марте!, давайте лучше отмените!, 3 раз уже переносят!, если она весной только выйдет в 2025году!, лучше бы на год перенесли к 2026году!.

0
Челодой моловек 94

Даже не знаю радоваться или злиться. Если полируют то наверное придётся ждать

0
Фризостат
«Дополнительный месяц разработки позволит учесть отзывы игроков, собранные за последние три месяца, и предложить действительно увлекательный опыт с первого дня», — говорится в официальном заявлении компании.

Это не может не радовать

0
Челодой моловек 94 Фризостат

Согласен, в последнее время чувствуется что разрабы и издатели стали прислушиваться к мнению игроков

0
Фризостат Челодой моловек 94

А у них нет выхода. Им нельзя обосраться никак с новым АС

1
WerGC

негру ничего не святило вместе с Kingdom Come: Deliverance 2

я сейчас в первую играю и охреневаю как все там здорово (кроме боевки),а вторая всех порвет

0
tvorog8088

Так не перекрасят же, тогда о каких отзывах речь...

0
BewitchingBaron

Обезьян Крид

0
ГАЗ-М20

Похоже, осознали остроту момента и просто зассали )))

0
ruslan_dzusev

Это и есть тот черный ассасин? ему бы в порно а не в главные герои

0
LuckyСat

Надо баз защиты выпускать , немного задобрить народ.

0
АLEX86

Эх времена когда Франция ещё была нормальной.

0
DishonestSherman

Как там себя чувствуют акции ? :)

0
DenisKarabass

оценка игры щас улетит в дыру)))

0
SEV DRAKE

Зассали с кк тягаться.

0
TRADS80

Негра меняют поди на япошку.

0
saa0891
-1
DonPivchello

я серавно жду этот шедевр игровой пендострии

-1
kotasha

До пусть сколько угодно эту игру переносят факт что не многие побегут покупать её.

-1
SOLUS5678

Это не спасёт компанию от провала.))))

-1
Фризостат

От ука!! А я так ждал и даже вот начал Цусиму перепроходить....... Не похоже это всё на юбисофт

-3
malars0

сравнил г@вно с сосиской назавается...

2
Фризостат malars0

Нигде и ничего я не сравнивал 😁

-3
malars0 Фризостат

где цусима а где это негроподелка?

5
Фризостат malars0

В "негроподелку" я ещё не играл и понятия не имею, какая там получится игра. Я не состою в стаде и не пишу об играх до их выхода ничего плохого или хорошего

0
My life is a game Фризостат

Золотые слова
Всегда нужно оценивать игры самому
Я иногда когда сам не могу оценить по каким либо причинам - смотрю обзоров минимум 5-6

1
foolery

там все печально было начиная с версии origin, хотя почему то в стиме на все серии положительные отзывы, что очень странно. я смотрел много обзоров разных частей и все сходились во мнении что начиная с версии orogin там копирка и куча багов, в целом херня однотипная и чем дальше, тем хуже. плюс-минус норм вальгала, но в сравнении с год оф вар она явно проигрывает своей непроработанностью и пустым открытым миром. я же оцениваю игры по мелочам и юбисофт вообще вроде щас не запариваются, просто фигню клепают и единственные кто пытается хоть что то это рокстары, насколько я понимаю.

-3