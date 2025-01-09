Не опять, а снова: выход Assassin's Creed Shadows перенесён на 20 марта 2025 года

Релиз Assassin's Creed Shadows отложен на 20 марта 2025 года. Ubisoft объясняет это решение «стратегическим обновлением», направленным на повышение качества игры и создание лучших условий для запуска.
«Дополнительный месяц разработки позволит учесть отзывы игроков, собранные за последние три месяца, и предложить действительно увлекательный опыт с первого дня», — говорится в официальном заявлении компании.
Генеральный директор Ubisoft Ив Гиймо подчеркнул, что это самый амбициозный проект в серии Assassin's Creed, и студия стремится оправдать ожидания сообщества.
Ранее релиз был запланирован на 15 ноября 2024 года, однако в сентябре его перенесли на 2025 год для дополнительной доработки.
Оно боится
это было очевидно, ибо февраль выдался плотным, но ассасины испугались Индржиха, вот потеха-то!!!
Как говорится, перед смертью не надышишься, вот и они надышаться не могут знают, что будет когда игра выйдет.
Лохи
ну правильно март пустой
вот конкуренты)))
ну хз в атомфолл я б сыграл. выглядит интересно
да, выглядит интересно, игра 1500р стоит, но стоит денуво
игра ноунейм и стоит денуво
денуво для меня не минус, пох на неё
просто странно
они хотят чтобы игра зашла, надо её пиарить как можно больше, а они сужают круг пользователей
кстати если денува то да пичалька...
аа, она еще в геймпасс будет за 100р
там можешь пройти
Я планирую подождать выхода, посмотреть обзоры, и если что купить, или в геймпасс погонять
Нигера-самурая это не спасет от эпичного фиаско
Пусть переносят это 💩 сколько угодно, но оно всё равно провалится ☝️ Негры самураи ни в какие ворота просто. Повесточка и прочая ахинея добьёт Юбисофт в ближайшем будущем.
лучше сразу отмените и не эпите мозги
Нифига это то есть они уверены в том, что акции компании не продешевеют до стоимости семечек. А инвесторы и кредиторы ещё месяц будут деньги вливать типо интрига интрига.
лучшеб отменили нафиг
А где источник, в стиме ничего не изменилось?
В феврале же Kingdom Come выходит, правильно (хотя это спасет их от сравнительных видео, как обычно делают с играми от Ubisoft?)
у них не было шанса в феврале
печально очень, но с другой стороны это какие там должны быть изменения
в марте будут вот конкуренты)
Хрен знает какие изменения будут по сюжету или ещё чему то там, но с оптимизацией будет всё норм. Юбисофт одни из не многих, где с оптимизацией ассасинов всегда порядок. На старте в вальгалле вроде что-то было косячно, но быстро патчами исправили
сам жду открытие цены, чтобы купить шэдоу, чтобы оценить все самому, если что рефанд есть
кстати открыли цены на одни из нас 2, купил только что
хотя на павука 2 еще нет цены)
AC и TLOU 2 это 2 игры, которые я очень жду в этом году))
одни из нас 2 кстати дешевле вышла, чем обычная игра от сони
рагнарек на 200 гривен дороже в моем регионе
Зачем выпускать её в ноябре, феврале и марте!, давайте лучше отмените!, 3 раз уже переносят!, если она весной только выйдет в 2025году!, лучше бы на год перенесли к 2026году!.
Даже не знаю радоваться или злиться. Если полируют то наверное придётся ждать
Это не может не радовать
Согласен, в последнее время чувствуется что разрабы и издатели стали прислушиваться к мнению игроков
А у них нет выхода. Им нельзя обосраться никак с новым АС
негру ничего не святило вместе с Kingdom Come: Deliverance 2
я сейчас в первую играю и охреневаю как все там здорово (кроме боевки),а вторая всех порвет
Так не перекрасят же, тогда о каких отзывах речь...
Обезьян Крид
Похоже, осознали остроту момента и просто зассали )))
Это и есть тот черный ассасин? ему бы в порно а не в главные герои
Надо баз защиты выпускать , немного задобрить народ.
Эх времена когда Франция ещё была нормальной.
Как там себя чувствуют акции ? :)
оценка игры щас улетит в дыру)))
Зассали с кк тягаться.
Негра меняют поди на япошку.
я серавно жду этот шедевр игровой пендострии
До пусть сколько угодно эту игру переносят факт что не многие побегут покупать её.
Это не спасёт компанию от провала.))))
От ука!! А я так ждал и даже вот начал Цусиму перепроходить....... Не похоже это всё на юбисофт
сравнил г@вно с сосиской назавается...
Нигде и ничего я не сравнивал 😁
где цусима а где это негроподелка?
В "негроподелку" я ещё не играл и понятия не имею, какая там получится игра. Я не состою в стаде и не пишу об играх до их выхода ничего плохого или хорошего
Золотые слова
Всегда нужно оценивать игры самому
Я иногда когда сам не могу оценить по каким либо причинам - смотрю обзоров минимум 5-6
там все печально было начиная с версии origin, хотя почему то в стиме на все серии положительные отзывы, что очень странно. я смотрел много обзоров разных частей и все сходились во мнении что начиная с версии orogin там копирка и куча багов, в целом херня однотипная и чем дальше, тем хуже. плюс-минус норм вальгала, но в сравнении с год оф вар она явно проигрывает своей непроработанностью и пустым открытым миром. я же оцениваю игры по мелочам и юбисофт вообще вроде щас не запариваются, просто фигню клепают и единственные кто пытается хоть что то это рокстары, насколько я понимаю.