Недовольство японских геймеров из-за Assassin's Creed Shadows оказалось преувеличено - они больше остальных хвалят игру

Перед выходом Assassin's Creed Shadows у многих игроков были вполне обоснованные опасения по поводу качества нового экшена от Ubisoft. Вспоминая проблемы предыдущих частей, можно было предположить, что Shadows окажется очередным бездушным открытым миром, страдающим от технических недоработок. Однако релиз расставил всё по местам — проект не только оказался добротным, но и продемонстрировал отличную оптимизацию на всех платформах. Теперь, когда игроки получили доступ к игре, она получает множество положительных отзывов, причём неожиданно много из них приходит от японских геймеров, которые раньше якобы активно критиковали проект.

До выхода игры в сети появлялось множество новостей о недовольстве японских игроков. Они якобы возмущались художественными вольностями Ubisoft и недостаточной исторической точностью. Однако, судя по реальным отзывам, большая часть геймеров из Японии прекрасно понимает, что это всего лишь видеоигра, а не исторический учебник. Их волнует не абсолютная достоверность, а качество геймплея и сам игровой процесс. Один из японских пользователей в соцсетях отметил, что разработчики проделали огромную работу и в первую очередь заслуживают благодарности. Ошибки, конечно, есть, но плюсы проекта перевешивают.

В отличие от части западной аудитории, которая осталась недовольна определёнными художественными решениями, японские игроки, похоже, приняли Assassin's Creed Shadows гораздо теплее. Пользователь @Genki_JPN отметил, что масштаб негодования со стороны японцев сильно преувеличен, а самую громкую критику зачастую распространяют те, кто даже не играл в игру. Легендарный японский разработчик Хидэки Камия также высказался на эту тему, заявив, что "обычные люди" не воспринимают вокруг игры никакого скандала.

Есть несколько супер-интенсивных людей, которые поднимают большую суету из-за пустяка, хотя игра все равно интересная.

— написал Камия.

Тем временем Assassin's Creed Shadows уже поставила рекорд для серии в Steam, показав самый высокий показатель одновременных игроков за всю историю франшизы. Игра обошла предыдущие части и доказала высокий уровень интереса аудитории.

Ubisoft, в свою очередь, не собирается останавливаться. Разработчики уже готовят патчи, исправляющие мелкие недочёты, а в дальнейшем игроков ждут более масштабные обновления. Среди них, по слухам, появится новый контент и долгожданный режим "Новая игра+". Судя по всему, несмотря на предрелизные споры, Assassin's Creed Shadows удалось завоевать признание и стать важной главой в истории серии.