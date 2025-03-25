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Assassin's Creed Shadows 20.03.2025
Экшен, Ролевая, Стелс, От третьего лица, Открытый мир
5.1 1 281 оценка

Недовольство японских геймеров из-за Assassin's Creed Shadows оказалось преувеличено - они больше остальных хвалят игру

Gutsz Gutsz

Перед выходом Assassin's Creed Shadows у многих игроков были вполне обоснованные опасения по поводу качества нового экшена от Ubisoft. Вспоминая проблемы предыдущих частей, можно было предположить, что Shadows окажется очередным бездушным открытым миром, страдающим от технических недоработок. Однако релиз расставил всё по местам — проект не только оказался добротным, но и продемонстрировал отличную оптимизацию на всех платформах. Теперь, когда игроки получили доступ к игре, она получает множество положительных отзывов, причём неожиданно много из них приходит от японских геймеров, которые раньше якобы активно критиковали проект.

"Оскорбляют нас и наших богов": японский чиновник призвал бойкотировать Assassin's Creed Shadows

До выхода игры в сети появлялось множество новостей о недовольстве японских игроков. Они якобы возмущались художественными вольностями Ubisoft и недостаточной исторической точностью. Однако, судя по реальным отзывам, большая часть геймеров из Японии прекрасно понимает, что это всего лишь видеоигра, а не исторический учебник. Их волнует не абсолютная достоверность, а качество геймплея и сам игровой процесс. Один из японских пользователей в соцсетях отметил, что разработчики проделали огромную работу и в первую очередь заслуживают благодарности. Ошибки, конечно, есть, но плюсы проекта перевешивают.

В отличие от части западной аудитории, которая осталась недовольна определёнными художественными решениями, японские игроки, похоже, приняли Assassin's Creed Shadows гораздо теплее. Пользователь @Genki_JPN отметил, что масштаб негодования со стороны японцев сильно преувеличен, а самую громкую критику зачастую распространяют те, кто даже не играл в игру. Легендарный японский разработчик Хидэки Камия также высказался на эту тему, заявив, что "обычные люди" не воспринимают вокруг игры никакого скандала.

Есть несколько супер-интенсивных людей, которые поднимают большую суету из-за пустяка, хотя игра все равно интересная.

— написал Камия.

Тем временем Assassin's Creed Shadows уже поставила рекорд для серии в Steam, показав самый высокий показатель одновременных игроков за всю историю франшизы. Игра обошла предыдущие части и доказала высокий уровень интереса аудитории.

Новый рекорд: Assassin's Creed Shadows стала самой популярной игрой серии в Steam, обогнав прошлые части

Ubisoft, в свою очередь, не собирается останавливаться. Разработчики уже готовят патчи, исправляющие мелкие недочёты, а в дальнейшем игроков ждут более масштабные обновления. Среди них, по слухам, появится новый контент и долгожданный режим "Новая игра+". Судя по всему, несмотря на предрелизные споры, Assassin's Creed Shadows удалось завоевать признание и стать важной главой в истории серии.

-2
13
Комментарии: 13
Ваш комментарий
Gvik74
Assassin's Creed Shadows удалось завоевать признание и стать важной главой в истории серии.
10
Большая Флейта
Недовольство японских геймеров из-за Assassin's Creed Shadows оказалось преувеличено - они больше остальных хвалят игру

Эти они ив гиймо с тобой в одной комнате?

7
shurasick876

Очередной газлайтинг)

2
rmplaton
Легендарный японский разработчик Хидэки Камия

Ну вот реклама от этой "легенды" для меня означает еще один довод никогда не играть в это поделие))))

2
lDjazZy

Как же щас горит у твиттерских дурачков вроде Граммза и его подсосов)

0
DepressedPyrrhus

Не знаю, может быть игра т не плохая. Просто я пока не вижу смысла в нее играть именно на релизе. В нее лучше будет сыграть где-нибудь летом (когда новые игры особо не выходят), к тому моменту и патчей завезут, и ценник снизится, и дополнения выйдут.

0
pyw

Летом и мафия, и что самое главное, длс для маунт энд

0
Stalker608

те, кому что-то не понравилось, высказали свои претензии в самом начале, взамен их пришла другая аудитория.

0
Kasarkin

Фрики наносят ответный удар. Пусть кушают, приятного аппетита. Продукт досйные своего потребителя

0
Armen 88

Хватит уже новостей про этот однообразный мусор

0
211186

Никому нельзя верить. Так было и так будет всегда, правды нет нигде, правда всегда только своя

0
MNM 1985

верим ? , я верю )))

0
MORDORR
0