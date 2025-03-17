Некоторые игроки уже получили все достижения в Assassin's Creed Shadows

Несмотря на то, что Assassin's Creed Shadows выйдет только 20 марта, некоторые игроки уже успели получить платиновый трофей. Об этом сообщил PlayStation Game Size, который ранее выбивал «платину» в предыдущих частях серии.

Точное время, необходимое для получения всех трофеев, пока неизвестно, но среди ачивок есть сложные испытания. Например, потребуется совершить пять убийств подряд, не будучи замеченным, а также исследовать все провинции в открытом мире.

Релиз игры состоится на PS5, Xbox Series X|S и PC, а обзоры появятся 18 марта. Русские субтитры будут доступны. Также игроки, оформившие предзаказ, получат бесплатное сюжетное дополнение, которое после релиза станет платным для всех остальных.