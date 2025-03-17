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Assassin's Creed Shadows 20.03.2025
Экшен, Ролевая, Стелс, От третьего лица, Открытый мир
4.3 921 оценка

Некоторые игроки уже получили все достижения в Assassin's Creed Shadows

butcher69 butcher69

Несмотря на то, что Assassin's Creed Shadows выйдет только 20 марта, некоторые игроки уже успели получить платиновый трофей. Об этом сообщил PlayStation Game Size, который ранее выбивал «платину» в предыдущих частях серии.

Точное время, необходимое для получения всех трофеев, пока неизвестно, но среди ачивок есть сложные испытания. Например, потребуется совершить пять убийств подряд, не будучи замеченным, а также исследовать все провинции в открытом мире.

Релиз игры состоится на PS5, Xbox Series X|S и PC, а обзоры появятся 18 марта. Русские субтитры будут доступны. Также игроки, оформившие предзаказ, получат бесплатное сюжетное дополнение, которое после релиза станет платным для всех остальных.

-3
3
Комментарии: 3
Ваш комментарий
Scorpion_GamePlay

Пойду плакать, а у меня даже не будет игры

0
JilDere

Боже, так оно уже выходит? Так ещё и так скоро?

-4
My life is a game

тож постараюсь выбить 100% в стиме, если не слишком душно будет
сегодня вроде как предзагрузка пойдет

-5