Некоторые счастливчики уже проходят Assassin's Creed Shadows, в сети ожидается наплыв спойлеров и сливов

До полноценного продолжение известной франшизы Assassin's Creed остаётся чуть менее одного месяца и пока многие игроки находятся в ожидании релиза проекта, некоторым геймерам сильно повезло начать прохождение уже сейчас. Как оказалось, физические копии Assassin’s Creed Shadows уже попали в руки игроков. На торговых площадках появились объявления о продаже дисков с игрой, что увеличивает риск утечек контента и спойлеров.

Кроме того, популярный YouTube-блогер The Hidden One, специализирующийся на серии Assassin’s Creed, сообщил, что один из игроков уже запустил Assassin’s Creed Shadows на PlayStation 5 из-за ошибки цифрового магазина PlayStation. По его словам, игра загружена раньше срока, и он видел кадры с подтверждением возвращения Аномалий Анимуса. В момент их активации появляется уведомление: "Системы Анимуса взломаны. Стабилизируйте аномалии и собирайте фрагменты данных, чтобы продвинуть активный поток".

На фоне ранних утечек фанаты начали искать намёки на будущее сюжетное дополнение. Недавние находки в сети указывают на возможные детали первого DLC, которое может раскрыть больше о ключевых событиях игры. Подробнее об этом можно узнать здесь:

Напомним, что официальный релиз Assassin’s Creed Shadows состоится 20 марта 2025 года на PlayStation 5, Xbox Series X и ПК.