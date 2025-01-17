Несколько обзорщиков поделились положительными впечатлениями о превью-версии Assassin's Creed Shadows

Assassin's Creed Shadows уже получает положительные отзывы от обзорщиков, хотя до публикации полноценных превью остается еще около недели. Тайваньский стример, испытавший первую главу, отметил, что Shadows значительно превосходит Odyssey и Valhalla. По его словам, сюжет захватывает, и его оценка игры возросла с 1/10 до 9/10.
Другой блогер из Португалии поделился подробностями сюжета: главный герой Ясукэ оказывается в Японии после нападения самурая Оды Нобунаги на иезуитский корабль. Ясукэ не понимает японского языка, что добавляет юмора в диалоги.
Эмбарго на публикацию геймплея и превью, по слухам, спадет 23 января
Юбики опять свозили обзорщиков на отдых и одарили подарками?
«Ясуке не понимает японского языка».зато первым же делом схапанул самурайские латы) знай наших!
После сопоставимого изменения в кошельке, я так понимаю. Интересно, а много ли ещё осталось наивных душ, верящих в успех Юбисофт и хвалам в их адрес?
Ну а че ,такую кринжатину надо еще уметь сделать
если япония или китай , то и делайте про азиатов, а не про толерантность... везде политику суют // Александр Македонский
Купленные?
само-собой
Ответ кроется в вопросе.
Та как можно даже подумать такое?! Возмутительно! 😆😆
Тайваньский. Щас бы он не хвалил, ага // Александр Ковалёв
Ну превзойти вальхалу или одиси было не так сложно в любом случае 😅 // Валерий Гайдученок
Дорога в ад вымощена благими намерениями)
хммммммммм от этих так называет обзорщиков так и воняет продажностью , как говорится дайте сыграть простым людям - посмотрим что из этого выйдет , учитывая что игру начали закапывать хотя она ещё не вышла
смотря на деньги блохеры остались в восторге от сюжета и нигера самурая и даже сами захотели и пол сменить и рассу а оценка игры возросла с закономерного 0 из 100 до 110 из 100 уже после первой пачки купюр
Тайваньский Тоха за два круассана продался.
Закупили "честные" обзоры уже?
Ребят, вам всё равно не поверят "настоящие фанаты АС"😄 // Кейт Фостер
Жду обзор на игру от Соника больше чем саму игру🤔🌚 // Семён Дум
Sucka Niga Samurai
Ну и назвали бы Кредо Негроссоссина. Дрисней уже прокололся на Шпрото-русалке! Блин, меня даже уже начинает забавлять как они пытаются впихнуть невпихуемое.
Надо было его срисовать с Мартина Лоуренса, хоть поржали бы от души))
А как выйдет, понабежит толпа рекламоботов и будет орать - "не пиратьте, купите!!" - в голосину.))
Ох уж эти "обзорщики".)))
Хм, вот если бы он всю игру не понимал и лишь под конец смог бы сказать пару фраз, может было бы и интересно.
это лучше Odyssey и Valhalla, а потому 9/10, сильно.
Кто бы сомневался... Я в этом уверен
Норм я лично жду
Если сюжет топчик, то на остальное вообще насрать
Хоть как в одиссеи оргии пусть будут
Народ больной, минусует новость просто потому что
Тут всё просто