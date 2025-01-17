ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Assassin's Creed: Shadows 20.03.2025
Экшен, Ролевая, Стелс, От третьего лица, Открытый мир
4.1 746 оценок

Несколько обзорщиков поделились положительными впечатлениями о превью-версии Assassin's Creed Shadows

butcher69
Новости

Assassin's Creed Shadows уже получает положительные отзывы от обзорщиков, хотя до публикации полноценных превью остается еще около недели. Тайваньский стример, испытавший первую главу, отметил, что Shadows значительно превосходит Odyssey и Valhalla. По его словам, сюжет захватывает, и его оценка игры возросла с 1/10 до 9/10.

Другой блогер из Португалии поделился подробностями сюжета: главный герой Ясукэ оказывается в Японии после нападения самурая Оды Нобунаги на иезуитский корабль. Ясукэ не понимает японского языка, что добавляет юмора в диалоги.

Эмбарго на публикацию геймплея и превью, по слухам, спадет 23 января

-25
31
Комментарии: 31
Ваш комментарий
Валерий Юриков

Юбики опять свозили обзорщиков на отдых и одарили подарками?

20
Stalker608

«Ясуке не понимает японского языка».зато первым же делом схапанул самурайские латы) знай наших!

14
Аристов--Черный
По его словам, сюжет захватывает, и его оценка игры возросла с 1/10 до 9/10.

После сопоставимого изменения в кошельке, я так понимаю. Интересно, а много ли ещё осталось наивных душ, верящих в успех Юбисофт и хвалам в их адрес?

8
Ольга Бузова

Ну а че ,такую кринжатину надо еще уметь сделать

0
Пользователь ВКонтакте

если япония или китай , то и делайте про азиатов, а не про толерантность... везде политику суют // Александр Македонский

6
PREDATOR7706

Купленные?

5
Great-heartedElio

само-собой

2
bubenson

Ответ кроется в вопросе.

2
digitalkid

Та как можно даже подумать такое?! Возмутительно! 😆😆

-1
Пользователь ВКонтакте

Тайваньский. Щас бы он не хвалил, ага // Александр Ковалёв

2
Пользователь ВКонтакте

Ну превзойти вальхалу или одиси было не так сложно в любом случае 😅 // Валерий Гайдученок

2
HubertJFarnsworth
2
yagaorl

Дорога в ад вымощена благими намерениями)

1
алексей маковецкий

хммммммммм от этих так называет обзорщиков так и воняет продажностью , как говорится дайте сыграть простым людям - посмотрим что из этого выйдет , учитывая что игру начали закапывать хотя она ещё не вышла

1
Wolfenstein

смотря на деньги блохеры остались в восторге от сюжета и нигера самурая и даже сами захотели и пол сменить и рассу а оценка игры возросла с закономерного 0 из 100 до 110 из 100 уже после первой пачки купюр

1
DemandingRufus

Тайваньский Тоха за два круассана продался.

1
GremlinGOD

Закупили "честные" обзоры уже?

1
Пользователь ВКонтакте

Ребят, вам всё равно не поверят "настоящие фанаты АС"😄 // Кейт Фостер

0
Пользователь ВКонтакте

Жду обзор на игру от Соника больше чем саму игру🤔🌚 // Семён Дум

-1
Dammpyr

Sucka Niga Samurai

0
yariko ookami

Ну и назвали бы Кредо Негроссоссина. Дрисней уже прокололся на Шпрото-русалке! Блин, меня даже уже начинает забавлять как они пытаются впихнуть невпихуемое.

0
Уральский чекист

Надо было его срисовать с Мартина Лоуренса, хоть поржали бы от души))

0
Imnogamer

А как выйдет, понабежит толпа рекламоботов и будет орать - "не пиратьте, купите!!" - в голосину.))

0
SOLUS5678

Ох уж эти "обзорщики".)))

0
Deowar
Ясукэ не понимает японского языка

Хм, вот если бы он всю игру не понимал и лишь под конец смог бы сказать пару фраз, может было бы и интересно.

-1
Tommy.

это лучше Odyssey и Valhalla, а потому 9/10, сильно.

-1
Фризостат
Shadows значительно превосходит Odyssey и Valhalla

Кто бы сомневался... Я в этом уверен

-1
Maksim7282

Норм я лично жду

-3
My life is a game

Если сюжет топчик, то на остальное вообще насрать
Хоть как в одиссеи оргии пусть будут

-6
Дмитрий Российский

Народ больной, минусует новость просто потому что

-6
Фризостат

Тут всё просто

Стадный инстинкт — это состояние, когда человек подчиняется тому, что есть в обществе или группе людей, теряя при этом индивидуальность и безоговорочно принимая общие правила. Если сказать простыми словами, это когда вы следуете за большинством, отказываясь от своего мнения, желаний и потребностей
-8