Несколько обзорщиков поделились положительными впечатлениями о превью-версии Assassin's Creed Shadows

Assassin's Creed Shadows уже получает положительные отзывы от обзорщиков, хотя до публикации полноценных превью остается еще около недели. Тайваньский стример, испытавший первую главу, отметил, что Shadows значительно превосходит Odyssey и Valhalla. По его словам, сюжет захватывает, и его оценка игры возросла с 1/10 до 9/10.

Другой блогер из Португалии поделился подробностями сюжета: главный герой Ясукэ оказывается в Японии после нападения самурая Оды Нобунаги на иезуитский корабль. Ясукэ не понимает японского языка, что добавляет юмора в диалоги.

Эмбарго на публикацию геймплея и превью, по слухам, спадет 23 января