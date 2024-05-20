Несмотря на всю критику, Assassin's Creed Shadows возглавила список продаж на PS5 в японском Amazon

Assassin's Creed Shadows уже стала одной из самых спорных игр 2024 года. В этом году не было недостатка в подобных релизах: Palworld, Stellar Blade и некоторые другие вызывали споры по самым разным причинам.
Игра вызвала много критики: многие назвали ее представителем "Woke-культуры", а другие разругали экшен в комментариях к первому трейлеру на YouTube. Несмотря на возмущение в сети, Assassin's Creed Shadows уже стала хитом продаж на Amazon.
На Amazon игра находится на первом месте среди игр для PS5 в японском регионе и продается за 15 тысяч йен. Это почти 100 долларов за стандартное издание.
Стоит отметить, что стандартное издание находится на первом месте, а Золотое издание - на 8-м и стоит 27 тысяч йен. Это удивительно, поскольку японские фанаты громче всех выражали недовольство тем, как Ubisoft отнеслась к истории этой страны.
Количество предварительных заказов говорит о том, что большинство фанатов с нетерпением ждут выхода игры и не против Ясукэ в качестве главного героя.
Тем временем в других частях света дела у игры тоже идут отлично. Золотое издание Assassin's Creed Shadows в настоящее время занимает 6-е место в списке самых продаваемых игр для PS5 на Amazon, а стандартное издание также входит в топ-10.
Чар продаж Amazon совпадает с предыдущим слухом, согласно которому Ubisoft была довольна количеством предзаказов.
Судя по всему, первая попытка издателя выйти на рынок Японии будет весьма масштабной. Если игра будет достаточно хорошо продаваться, Ubisoft может даже выпустить несколько частей в Японии, поскольку команда уже делала это в прошлом.
Так как я серией AC уже очень давно не интересуюсь, (после Ориджина серия для меня окончательно умерла) я как то пропустил тему почем люди пишут что Юбики в очередной раз пробили дно, теперь понятно, чёрный самурай это действительно мощно, реально они там все нахрен пробитые.
Ну самурай, ну черный. про его реальный исторический прототип даже аниме есть. нетфликс, что характерно
но сделает ли это игру хуже?
Я считаю, что нет, если сюжет будет обыгрывать происхождение, а не идти вопреки всем этим нюансам.
а вот "социальный стэлс" с афро в японии - это было бы глупо.
Действительно, сделает ли игру про Японию хуже ГГ - не японец, и правда)
Если бы Юбики в своих играх делали интересный геймплей я бы наверно нет так сильно обращал внимание и на чёрного самурая, но в любом случае это очень сильно бросается в глаза и понятно почему многие люди пинают Юбисофт в том числе и по этому, у них же в руководстве (речь тут не конкретно про Юбисофт) там реально все отбитые на этих квотах и творят подобную кринжатину не только в играх.
а белый в книге\сериале Сегун сделали историю хуже? или Том Круз в последнем самурае? ну или Мадам Баттерфляй плоха тем, что там не одни только японцы?
ну че несешь то...)
Слишком много самураев
Прям очередная картина знаменитых "протестунов". Возмущаются, говорят, что не будут играть/покупать игру/занизят ей оценки, а потом сами наяривают и ставят 10/10. Пока что действительно выгоревший протест, где было всё серьёзно, это Helldivers 2. И то, как только Sony слегка ослабила цепь, так все сразу же, будто забыв с кем имеют дело, вернули хорошие оценки
Блин, завидую фанатам серии. Так часто выходят игры в данной вселенной. Да, звёзд с неба не хватаеют, но, играл в Одиссей и Вальхаллу - хорошие игры. Красивые, с кучей активностей, забавными сайдами и кучей шмота.
Судя по инфе, игра то ожидается интересная, много чего интересного планируется
Ну как обычно че, игровые куколды и не такое проглотят. Они вон даже деньги насильно заносят различными путями конторам, которые их послали и чьих денег не хотят.
Учитывая, что Amazon как и Activision blizzard "живут в своем мире" и уже изменяли разные голосования (например, скольким людям понравился сериал "Кольца власти"), то не спешите верить. Возможно потом окажется так же как с Redfall, игроков много и всем она нравится, но вот что-то как-то проект не удался и закрывается. Тем более когда вместо сомнительной WOKE-игры с 2020 года существует Ghost of Tsushima.
ну как всегда- ноют ноют но покупают - в целом мне норм япония со временем поиграю
От школьников, нытиков и плакс с вечно недовольными ГЕЙмерами))
Хомяки ничему не учатся, их только деньгами можно заставить приструнить но видимо это будет не скоро. Скорей всего тут как с серией fifa своя аудитория есть большая, которая купит несмотря ни на что , хоть ты им донат на каждый кв метр забабулехай им по кайфу, так и тут
А кто-то заставляет что-то покупать в этом магазине? Сюжет проходится отлично, без всякой ссанины из этого магазина
До до до, конечно отлично, с гриндом растягивающим и без того старый геймплей, со шмотками которые облегчают почти всю игру по части файтинга, ну и статистика которая говорит о том что юбисофт в основном зарабатывают не не продажах, а на донатах, а так да не кто не заставляет..
Я ни в одной АС ничего не покупал в этом магазине. Ничего! Может это просто не твоя игра, если ты не в состоянии её пройти без всей этой дрисни))
опять нищеброд порвался, мама денях на компик не даёть, плак-плак
Кста AC не уважаю. Аминь.