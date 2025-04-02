Netflix и Ubisoft все еще работают над экранизацией игр Assassin's Creed

На волне успешного релиза Assassin’s Creed Shadows наконец-то появились новости об уже давно анонсированной экранизации франшизы. Оригинальный сериал от Netflix был объявлен еще в 2020 году, но с тех пор не было никаких обновлений о его статусе. Теперь, благодаря интервью главы игрового направления стримингового сервиса Алена Таскана, стало известно, что проект находится в «активной» стадии разработки.

С момента анонса о сериале практически ничего не сообщалось, и многие фанаты уже начали сомневаться в его судьбе. Однако теперь стало ясно, что производство все же продолжается, хотя подробностей о съемках, кастинге и дате выхода пока нет.

Одновременно с этим стало известно, что ранее анонсированная мобильная игра по Assassin’s Creed, которая разрабатывалась в сотрудничестве с Netflix, была отменена. Это не касается Assassin’s Creed Jade — мобильного проекта от Tencent, который продолжает находиться в разработке.

В последние годы Ubisoft активно развивает свои франшизы за пределами игровой индустрии. В сентябре прошлого года завершились съемки экранизации Watch Dogs, но пока нет информации о дате премьеры.

Возможно, успех этого проекта повлияет на дальнейшую стратегию компании в области адаптации игр для кино и телевидения.