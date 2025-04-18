Newzoo: Assassin's Creed Shadows стала второй по кассе игрой в марте, обогнав Monster Hunter Wilds и Split Fiction

Аналитическая компания Newzoo назвала самые кассовые и популярные игры на ПК и консолях по итогам марта 2025-го.
Примечание: информация по выручке основана на данных шести ключевых рынков: США, Великобритании, Германии, Италии, Испании и Франции. Рейтинг по количеству ежемесячных активных пользователей (MAU) Newzoo формирует на основе показателей 37 рынков за исключением Китая и Индии и без учета тайтлов для Nintendo Switch.
- Самой кассовой игрой месяца вновь стала Fortnite. Она же возглавила общий топ по MAU на всех платформах и топы по MAU отдельно на PlayStation и Xbox.
- Первенство в топе по MAU на ПК удержала Counter-Strike 2. При этом в общем рейтинге у нее только десятое место.
- Assassin’s Creed Shadows стартовала на второй строчке в топе самых кассовых игр марта. Как отмечает Newzoo, доля дохода от Steam у этой части франшизы оказалась выше, чем у многих других «ассасинов». Неудивительно, учитывая, что Assassin’s Creed Shadows вышла в Steam одновременно с другими платформами. Предыдущей частью серии, которая тоже сразу появилась в Steam, была Assassin’s Creed Odyssey.
- MLB The Show 25 дебютировала на четвертой строчке в кассовом топе, Split Fiction — на шестой строчке, а WWE 2K25 — на девятой строчке. Еще чуть ниже в рейтинге разместились Schedule I (12 место) и inZOI (16 место).
- Инди-хоррор R.E.P.O сильно улучшил позиции в топах по сравнению с февралем. В кассовом рейтинге он поднялся сразу на 154 строчки, заняв в итоге 11 место. В общем топе по MAU тайтл переместился с 336 места на 12. А в топе по MAU только на ПК — со 123 места на третье.
- В то же время Monster Hunter Wilds немного сдала в кассовом топе. Если в феврале она всего за один день заработала достаточно для третьего места, то в марте расположилась на пятой строчке.
Топ-10 игр по выручке в марте 2025-го по данным Newzoo:
- Fortnite (-);
- Assassin’s Creed Shadows (новинка);
- EA Sports FC 25 (↓1);
- MLB The Show 25 (новинка);
- Monster Hunter Wilds (↓2);
- Split Fiction (новинка);
- NBA 2K25 (↓2);
- The Sims 4 (↓1);
- WWE 2K25 (новинка);
- Call of Duty (↓8).
Значит юбики еще будут выживать, жаль(
А что жаль?) Что хорошая игра имеет нормальные продажи? А стоп, тут герой негр. Твоя арийская душа просит свастику на лоб ему поставить и сжечь в печи
Фармишь клоунов? Ладно, подкинул)
Да плевать на этого негра, однотипный опять гейплей, аванпост за аванпостом, уже устал от игр в открытом мире, хотел бы ремек сплинтера, но игра неплохо продалась и теперь дальше будут делать асасин только в другом сетинге
Так какие аванпосты? Они с тобой в одной комнате?
че?
Ни одного позитивного коммента не была на счёт этой игры,а потом схавали,да еще облизываются,хотят новую порцию,жалкое зрелище
Почему? Я писал ещё до выхода игры:
https://www.playground.ru/assassins_creed_shadows/forum/assassins_creed_shadows_shedevr_kotorogo_vy_ne_zasluzhivaete-1723717
А можно пожалуйста цифры? А то смешно выглядит, сколько МХ нарубил все знают и даже цифры были известны а вот сколько нарубил Шедоу? Пока только слова и конкретики нет xD
А куда хейтеры исчезли? Только недавно же горели из-за черного самурая...
Слушают блоггеров)
Достойно) Хотя Split Fiction тоже невероятно крута.
Ну вот опять.
😆😆😆