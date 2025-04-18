Newzoo: Assassin's Creed Shadows стала второй по кассе игрой в марте, обогнав Monster Hunter Wilds и Split Fiction

Аналитическая компания Newzoo назвала самые кассовые и популярные игры на ПК и консолях по итогам марта 2025-го.

Примечание: информация по выручке основана на данных шести ключевых рынков: США, Великобритании, Германии, Италии, Испании и Франции. Рейтинг по количеству ежемесячных активных пользователей (MAU) Newzoo формирует на основе показателей 37 рынков за исключением Китая и Индии и без учета тайтлов для Nintendo Switch.

Самой кассовой игрой месяца вновь стала Fortnite. Она же возглавила общий топ по MAU на всех платформах и топы по MAU отдельно на PlayStation и Xbox.

Первенство в топе по MAU на ПК удержала Counter-Strike 2. При этом в общем рейтинге у нее только десятое место.

Assassin’s Creed Shadows стартовала на второй строчке в топе самых кассовых игр марта. Как отмечает Newzoo, доля дохода от Steam у этой части франшизы оказалась выше, чем у многих других «ассасинов». Неудивительно, учитывая, что Assassin’s Creed Shadows вышла в Steam одновременно с другими платформами. Предыдущей частью серии, которая тоже сразу появилась в Steam, была Assassin’s Creed Odyssey.

MLB The Show 25 дебютировала на четвертой строчке в кассовом топе, Split Fiction — на шестой строчке, а WWE 2K25 — на девятой строчке. Еще чуть ниже в рейтинге разместились Schedule I (12 место) и inZOI (16 место).

Инди-хоррор R.E.P.O сильно улучшил позиции в топах по сравнению с февралем. В кассовом рейтинге он поднялся сразу на 154 строчки, заняв в итоге 11 место. В общем топе по MAU тайтл переместился с 336 места на 12. А в топе по MAU только на ПК — со 123 места на третье.

В то же время Monster Hunter Wilds немного сдала в кассовом топе. Если в феврале она всего за один день заработала достаточно для третьего места, то в марте расположилась на пятой строчке.

Топ-10 игр по выручке в марте 2025-го по данным Newzoo: