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Assassin's Creed Shadows 20.03.2025
Экшен, Ролевая, Стелс, От третьего лица, Открытый мир
5.6 1 682 оценки

Newzoo: Assassin's Creed Shadows стала второй по кассе игрой в марте, обогнав Monster Hunter Wilds и Split Fiction

Solstice Solstice

Аналитическая компания Newzoo назвала самые кассовые и популярные игры на ПК и консолях по итогам марта 2025-го.

Примечание: информация по выручке основана на данных шести ключевых рынков: США, Великобритании, Германии, Италии, Испании и Франции. Рейтинг по количеству ежемесячных активных пользователей (MAU) Newzoo формирует на основе показателей 37 рынков за исключением Китая и Индии и без учета тайтлов для Nintendo Switch.

  • Самой кассовой игрой месяца вновь стала Fortnite. Она же возглавила общий топ по MAU на всех платформах и топы по MAU отдельно на PlayStation и Xbox.
  • Первенство в топе по MAU на ПК удержала Counter-Strike 2. При этом в общем рейтинге у нее только десятое место.
  • Assassin’s Creed Shadows стартовала на второй строчке в топе самых кассовых игр марта. Как отмечает Newzoo, доля дохода от Steam у этой части франшизы оказалась выше, чем у многих других «ассасинов». Неудивительно, учитывая, что Assassin’s Creed Shadows вышла в Steam одновременно с другими платформами. Предыдущей частью серии, которая тоже сразу появилась в Steam, была Assassin’s Creed Odyssey.
  • MLB The Show 25 дебютировала на четвертой строчке в кассовом топе, Split Fiction — на шестой строчке, а WWE 2K25 — на девятой строчке. Еще чуть ниже в рейтинге разместились Schedule I (12 место) и inZOI (16 место).
  • Инди-хоррор R.E.P.O сильно улучшил позиции в топах по сравнению с февралем. В кассовом рейтинге он поднялся сразу на 154 строчки, заняв в итоге 11 место. В общем топе по MAU тайтл переместился с 336 места на 12. А в топе по MAU только на ПК — со 123 места на третье.
  • В то же время Monster Hunter Wilds немного сдала в кассовом топе. Если в феврале она всего за один день заработала достаточно для третьего места, то в марте расположилась на пятой строчке.

Топ-10 игр по выручке в марте 2025-го по данным Newzoo:

  1. Fortnite (-);
  2. Assassin’s Creed Shadows (новинка);
  3. EA Sports FC 25 (↓1);
  4. MLB The Show 25 (новинка);
  5. Monster Hunter Wilds (↓2);
  6. Split Fiction (новинка);
  7. NBA 2K25 (↓2);
  8. The Sims 4 (↓1);
  9. WWE 2K25 (новинка);
  10. Call of Duty (↓8).
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Комментарии: 14
Ваш комментарий
IbruhmanI

Значит юбики еще будут выживать, жаль(

6
sapov

А что жаль?) Что хорошая игра имеет нормальные продажи? А стоп, тут герой негр. Твоя арийская душа просит свастику на лоб ему поставить и сжечь в печи

14
Winnipuha

Фармишь клоунов? Ладно, подкинул)

3
IbruhmanI sapov

Да плевать на этого негра, однотипный опять гейплей, аванпост за аванпостом, уже устал от игр в открытом мире, хотел бы ремек сплинтера, но игра неплохо продалась и теперь дальше будут делать асасин только в другом сетинге

2
sapov IbruhmanI

Так какие аванпосты? Они с тобой в одной комнате?

3
IbruhmanI sapov

че?

1
Жанна Соленая

Ни одного позитивного коммента не была на счёт этой игры,а потом схавали,да еще облизываются,хотят новую порцию,жалкое зрелище

4
Winnipuha

Почему? Я писал ещё до выхода игры:
https://www.playground.ru/assassins_creed_shadows/forum/assassins_creed_shadows_shedevr_kotorogo_vy_ne_zasluzhivaete-1723717

4
potemkin2021

А можно пожалуйста цифры? А то смешно выглядит, сколько МХ нарубил все знают и даже цифры были известны а вот сколько нарубил Шедоу? Пока только слова и конкретики нет xD

4
ZAUSA

А куда хейтеры исчезли? Только недавно же горели из-за черного самурая...

4
Serpentrage

Слушают блоггеров)

1
Winnipuha

Достойно) Хотя Split Fiction тоже невероятно крута.

1
sa1958

Ну вот опять.

digitalkid

😆😆😆