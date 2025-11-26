ЧАТ ИГРЫ
Assassin's Creed Shadows 20.03.2025
Новое обновление Windows 11 вызвало серьёзное падение производительности в Assassin's Creed Shadows

AceTheKing AceTheKing

Как стало известно, недавнее обновление Windows 11 под номером KB5066835 оказалось причиной значительного снижения производительности в ряде игр. Особенно сильно пострадала Assassin's Creed Shadows от Ubisoft - в некоторых игровых моментах просадки достигают 50%.

Digital Foundry провели тестирование и подтвердили наличие проблемы: на системе с Ryzen 7 9800X3D и RTX 5090 игра демонстрирует падение частоты кадров на 33-50% при установленном обновлении и отсутствии хотфикса.

Издание запросило комментарий у Microsoft, однако ответа пока нет.

Celsiy
ratte88

Как же всё-таки приятно сидеть на последней американской настоящей винде, а не этом индуском низкокачественном дерьме, которое ломается через апдейт.

yariko ookami

Типичные проблемы выкидыша индуса. Походу Win10 еще будет долго актуальна.

Wokedead
BigLizard

Два вируса попавшую в одну экосистему не могут существовать в ней вместе.

KILLA06

больше года сижу на вин 11 ,никогда не было проблем ,даже лучше стало намного ,откуда у людей эти траблы?

MyTenjou

Подтверждаю проблему, игру подарили думал запустить на новой системе посмотреть, что там юбики сделать, фпс от 15 до 30 скачет, на любых настройках графики