Новое обновление Windows 11 вызвало серьёзное падение производительности в Assassin's Creed Shadows

Как стало известно, недавнее обновление Windows 11 под номером KB5066835 оказалось причиной значительного снижения производительности в ряде игр. Особенно сильно пострадала Assassin's Creed Shadows от Ubisoft - в некоторых игровых моментах просадки достигают 50%.

Digital Foundry провели тестирование и подтвердили наличие проблемы: на системе с Ryzen 7 9800X3D и RTX 5090 игра демонстрирует падение частоты кадров на 33-50% при установленном обновлении и отсутствии хотфикса.

Издание запросило комментарий у Microsoft, однако ответа пока нет.