Новое обновление Windows 11 вызвало серьёзное падение производительности в Assassin's Creed Shadows

Как стало известно, недавнее обновление Windows 11 под номером KB5066835 оказалось причиной значительного снижения производительности в ряде игр. Особенно сильно пострадала Assassin's Creed Shadows от Ubisoft - в некоторых игровых моментах просадки достигают 50%.
Digital Foundry провели тестирование и подтвердили наличие проблемы: на системе с Ryzen 7 9800X3D и RTX 5090 игра демонстрирует падение частоты кадров на 33-50% при установленном обновлении и отсутствии хотфикса.
Издание запросило комментарий у Microsoft, однако ответа пока нет.
Как же всё-таки приятно сидеть на последней американской настоящей винде, а не этом индуском низкокачественном дерьме, которое ломается через апдейт.
Типичные проблемы выкидыша индуса. Походу Win10 еще будет долго актуальна.
Два вируса попавшую в одну экосистему не могут существовать в ней вместе.
больше года сижу на вин 11 ,никогда не было проблем ,даже лучше стало намного ,откуда у людей эти траблы?
Подтверждаю проблему, игру подарили думал запустить на новой системе посмотреть, что там юбики сделать, фпс от 15 до 30 скачет, на любых настройках графики