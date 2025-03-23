"Новый рекорд: Assassin's Creed Shadows стала самой популярной игрой серии в Steam, обогнав прошлые части."

Несмотря на первоначальный скептицизм, Assassin’s Creed Shadows не только смогла завоевать аудиторию, но и превратилась в один из самых успешных проектов Ubisoft за последнее время. На этих выходных игра преодолела отметку в два миллиона игроков, а также установила новый рекорд онлайна среди всех игр серии Assassin’s Creed в цифровом магазине Steam.

Пиковый онлайн достиг 64 825 игроков, что превзошло предыдущего рекордсмена — Assassin’s Creed Odyssey с его 62 069. Кроме того, 81% отзывов в Steam являются положительными, что соответствует лучшим показателям в истории франшизы. В то же время большинство негативных рецензий оставляют пользователи, наигравшие менее двух часов. Они пишут отзывы на японском языке, явно используя автопереводчик, и утверждают, что игра их «оскорбила».

А вот как выглядит полный список популярных игр серии Assassin’s Creed в Steam:

Сообщество активно делится впечатлениями, называя Shadows самой красивой частью серии и отмечая удачную реализацию скрытности и атмосферы феодальной Японии.

На фоне неоднозначного приема Assassin’s Creed Mirage и других последних игр Ubisoft, Shadows стала глотком свежего воздуха для поклонников. Судя по всему, слухи о провале проекта оказались сильно преувеличены, а рост продаж и активность игроков говорят сами за себя. Даже на ПК игра смогла избежать разгрома из-за технических неполадок, а в современной игровой индустрии это уже можно считать большим достижением.