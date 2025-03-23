"Новый рекорд: Assassin's Creed Shadows стала самой популярной игрой серии в Steam, обогнав прошлые части."

Несмотря на первоначальный скептицизм, Assassin’s Creed Shadows не только смогла завоевать аудиторию, но и превратилась в один из самых успешных проектов Ubisoft за последнее время. На этих выходных игра преодолела отметку в два миллиона игроков, а также установила новый рекорд онлайна среди всех игр серии Assassin’s Creed в цифровом магазине Steam.
Пиковый онлайн достиг 64 825 игроков, что превзошло предыдущего рекордсмена — Assassin’s Creed Odyssey с его 62 069. Кроме того, 81% отзывов в Steam являются положительными, что соответствует лучшим показателям в истории франшизы. В то же время большинство негативных рецензий оставляют пользователи, наигравшие менее двух часов. Они пишут отзывы на японском языке, явно используя автопереводчик, и утверждают, что игра их «оскорбила».
А вот как выглядит полный список популярных игр серии Assassin’s Creed в Steam:
Сообщество активно делится впечатлениями, называя Shadows самой красивой частью серии и отмечая удачную реализацию скрытности и атмосферы феодальной Японии.
На фоне неоднозначного приема Assassin’s Creed Mirage и других последних игр Ubisoft, Shadows стала глотком свежего воздуха для поклонников. Судя по всему, слухи о провале проекта оказались сильно преувеличены, а рост продаж и активность игроков говорят сами за себя. Даже на ПК игра смогла избежать разгрома из-за технических неполадок, а в современной игровой индустрии это уже можно считать большим достижением.
может потому что она сразу вышла в стиме а не через год как остальные
среди инди разрабов, они в топе
завтра скажут, что это самая популярная игра десятилети
афтар новости явно в теме...подключили как шлюшку
я хз че вы все так горите с этой игры
даже если бы у нее реально было 400-500к игроков в стиме, ну и пох
игроков 50-60к и тоже пох
вы как будто ждали, что юби сделает 1000 из 10, все знали чего примерно ожидать, это и получили
какие претензии к игре
не нравится игра - не покупаете и все
кому норм - купит
разорится компания, ну что ж поделать, бывает
получит успех компания, тоже, норм
как то вы близко к сердцу воспринимаете просто игру
потому что нельзя поддерживать негров и пид"ров иначе это никогда не кончится.
Люди топят за провалы повестки. Чем больше из-за неё убытков, тем меньше её будет.
Ты не понял, друже... Этот персонаж, все прекрасно понимает. Он просто приобрел игру, и теперь пытается как-то отмыться, от данного действия, вот и все. Немного обидно, так как их игра чем-то нравится, и это право любого геймера, если что-то понравится сделанное в игре - игроку, то это норм... Но другая сторона, она весомее, пропихивать подобное DEI дерьмо, и брать деньги у DEI фонда ( 45 миллиардов долларов было выделено на реализацию данной программы во множестве творчески-созидательных сферах и во множестве творческих продуктов.... и обсосы Ubisoft - как раз решили заработать на этом.. ) и пропихивать ее с именитым своим - конвертерным продуктом, игровому сообществу всего мира.... Не, нах такие вот - аттракционы и карусели. И если надо, то стоять до конца, что бы эти DEI разработчики - сами жрали причмокивая - свою DEI повесточку.
Акции компании, уже двинули очень и очень хорошо вниз, инвесторы - намерены подать на них в суд, за ложные сведения и обман ( да, да, да - дела не очень с их ожиданиями по продажам ) и игровые сообщества - множества стран, так же не молчит - и открыто стебет и дизят - это пропихиваемое им повесточное дерьмо. Сообщество русскоязычного веб-ресурса Playground, так же не отстает - мы минусуем каждую положительную новость, по этому дерьму, за что еще одна, лично от меня - благодарочка ! ) Этот здорово, что обычные игроки, игрового сообщества различных стран ( я мониторю многие ) единым фронтом - посылает им в обраточку, их извращенную повесточку.
Есть те, кто не согласен и считает так, пусть так... Пускай наслаждаются подобным творчеством. Куда важнее то, что Ubisoft - ожидала, что таких будет ЗНАЧИТЕЛЬНО больше, а на деле, как оказалось - это вышло не так.... И эта заслуга - каждого игрока и каждой геймерши - которые решили принципиально отторгать - этот игровой продукт и не поддерживать его финансово. Игрострой - станет чище, если этот пример - будет показательным для всех игровых компаний и инвесторов. А он сейчас, таким и является. Покупать и поддерживать финансово - этот продукт не будут ( в игровом сообществе всего мира ), не будет окупаемости и будут убытки - инвесторы кстати, так же не дремлят и так же спросят с компании, за такой вот - продукт. Так что, все гуд.
P.S. Trump - DEI финансирование моментально прикрыл и отменил эти извращенные DEI программы и их финансирование, о которых он открыто заявил, став на пост призедента. Так что все мы - на верном пути. Кинемотограф, Мультипликация, Игрострой, Публицистика и множество других творческийх сфер - станут чище, от этого повесточного дерьма и это время - не за горами.
Я просто пытался понять хейт именно
Я купил игру и я не жалею
Я знал, что я покупаю конвеер,он меня устраивает
Купил прошел забыл
Не понимаю все такие нежные что ли
Пусть хоть в след асасине будет небинарный асасин инопланетянин с зеленой кожей, с чего гореть то?Это игра
Будет больше повестки в играх - пох
Будет меньше повестки в игра - тоже пох
Я просто играю в игры, а в не политику
Все просто так горят с этого гея, как будто он лично их пытается соблазнить через экран
Там не было речи о 2х миллионах продаж. Речь шла о 2х миллионах ИГРОКОВ. Игра также предоставляется по подписке Ubisoft plus, что скорее всего и составляет львиную долю игроков. А онлайн в 64 тысячи это мало, Dragon Age: The Veilguard не даст соврать. Рекорд произошел только потому, что прошлые части выходили в Steam спустя год после релиза, поэтому мало кому были там интересны.
Надеюсь так оно и есть
Вполне возможно, что полным провалом игра не станет, но и успехом тут тоже не пахнет.
крайне сомневаюсь, что у юплея есть хотя бы лям подписок)
Очередные аналитеГи с ПГ, вангующие провалы и закрытие студии по запаху онлайна и наличию черных.
Нельзя же настолько уверенно пребывать в своем неведении. Рынок видеоигр не заканчивается пк-платформой. И на консолях подобные блокбастеры всегда продавались лучше.
Достаточно посмотреть данные розницы, так вот сабж уверенно опережает Monster Hunter Wilds за схожий период, который более чем финансово успешен.
Серия крайне популярная, с огромной базой поклонников. Даже чешский "базовичок" Вавра поссыкивал, перенося свою игру.
Сомневаться, что предзаказы будут низкие, не приходилось совсем. Так и вышло по итогу, там оных по всем платформам больше миллиона. А ты про какую-то львиную долю игроков по подписке вещаешь.
Не будет никакого провала, его и не могло быть, как у очередной ФИФЫ.
Продажи норм, онлайн лучший для серии, отзывы и критиков, и геймеров положительные. Получился добротный проект Юби, шедевра тут и не ждали.
Интересно, кто смешнее -- японцы с горящими стульями, живущие в грибном королевстве, но агрящиеся на черного самурая и бомбящие в обзорах, или совсем далекие от этого юзеры ПГ, у которых и денег нет для покупки, только фига в кармане?!
Так что со своей братвой на каникулах можешь переключаться на другой объект для хейта. Тут вы снова сели в лужу. Вот уже то ли вторая, то ли третья стадия принятия неизбежного в каждом втором комментарии прослеживается.
Помню как Вейлгард точно также защищали, вот только все мы знаем что стало в итоге.
смысл от этих новостей если Шадоу вышел сразу в стим, а другие части ассасина вышли спустя 2-3 года только, само собой там пик онлайн будет другой
Смысл в баллах
Вот тоже, тут конечно много умников, которые мол кричат, что игру обсирают просто так, но...
1. В игре много повестки - Факт!
2. В игре много исторической не точности, которая реально оскорбляет культуру другой страны - Факт!
3. В игре абсолютно средний сюжет, причём весь сюжет и побочные миссии по сути завязаны на одном и том же. Ничего особенного.
4. В игре есть что-то новое или необычное? Ответ - НЕТ!
5. Лучший ли это ассасин? Ответ - нет, даже смешно задавать этот вопрос.
6. Улучшилось ли кроме графики хоть что-то, по сравнению с прошлыми частями? Ответ - нет!
7. Стала ли эта игра прорывов в игровой индустрии? Конечно нет.
8. Это средняя игра? Ответ - да! Это абсолютно средняя игра, которая хуже даже одессеии и вальгалы. Чего тут некоторые выкаблучиваються? Игра реально так себе и если бы не громкое имя Ассасинов, то даже в половину не продалась бы так же. Половину людей покупают её чисто из-за надежды на то, что вернётся тот добрый старый ассасин. Другая часть, как выяснилось, покупают игру, чтобы оставить негативный отзыв. Вот и весь успех, да и то, он притянут за уши. Там много спорных моментов.
Хочется в сеттинге древней Японии побегать ,с открытым миром и современной графикой.Можешь что то посоветовать кроме цусимы?
Сенгоку дайнести)
Секиро дайнести )
Другая часть, как выяснилось, покупают игру, чтобы оставить негативный отзыв.
Дороговато же обходится кому то ненавидеть игру)) лучше уж за бесплатно это делать) к слову, я не играл в неё. Как и в последние 5 частей.
Не устану напоминать
Уже проходили, сейчас месяц-полтора рекорд за рекордом, награда за наградой, а через полгода увольнение большинства сотрудников, продажа студии.
Уже такие новости порядком надоели, я вижу что тупо зазывают народ чтоб поиграли в это)))
это прям очевидно) 2 ляма игроков они говорят привлекли, но в стиме почему то 60к, вот убейте не верю в цифру 2 ляма чисто на консолях и юплей, вот если бы в стиме было 200-300к то тогда я бы еще с натяжкой но поверил бы, а так чистой воды вранье, игра может и неплохая но это просто вверх наглости
какая тебе разница сколько людей играет на самом деле, куда важнее отзывы! А отзывы в 80% случаях восхитительные, так чего ждать? го игратЬ!
пошел ты ботяра)
Ты дЭбил)))? Это не одновременных игроков в игре, а в общем с релиза по сегодняшний день
Удались отсюда, нытик
Та самая непопулярная аудитория Стима. Те самые 5%.
Играю 30 часов. Негромурай был только в прологе 10 минут. За бабу геймплей огонь
Я тоже за девку играю, смотреть часами на жопу ч0рного мужика как-то некультурно, но наши скрeпные играют всегда за мужиков, кгбчно...
Кстати, Кагэмицу невозможно убить без Яско, зря говорят, что можно пройти всю игру только с одним персонажем. Пришлось включать "японского негра". Он грозен, конечно, выбивает двери-окна, людей как кукол выкидывает. И этот танк не умеет лазить по крышам.
Ну, тебе то явно приятнее играть за женщину. Читать диалоги в женском лице и принимать решения, представляя что ты сам женщина. (Надеюсь хоть в женские наряды не передеёшься в это время). А так же, ты явно получаешь кайф, когда мужские персонажи тебя соблазняют и чпокают...а так же, смотреть на мужскую задницу персонажа? Честно говоря я в шоке. Сколько играл в игры, но даже ни разу не задумывался о таком...ты явно зря родился парнем.
У тебя явно что то с головой если ты представляешь себя персонажем игры. Это всего лишь игра. На персонажа от 3 лица ты смотришь практически всю игру и зачем смотреть все это время на мужика? Но если тебе так больше нравится, то ладно
Я так понимаю Tomb raider тебе вообще показывать нельзя иначе у тебя инфаркт скреп будет.
Этот танк хз вообще зачем добавлен. Или сформулирую иначе хз зачем вообще оставлен, а не выпилен полностью. За бабу вот максимально каноничный геймплей ассасиновский, историй классической мести и вообще стандартный ассасин. Не шедевр, но хорошая игра. Негра пихнули в угоду блм и из-за этого получили кучу хейта.
Игра на 6-7/10
Обычная гриндилка
Мир красивый
Геймплей прикольный
Остальное шляпа // Егор Сенько
KKD2 : поддержи-ка мое пиво отсасин )
А люди ничему не учатся. Как ели коричневую массу, так и продолжают.
После тридцатки начинают потихоньку учиться. Кто доживает. Молодёжь априори многого не знает и не догоняет, это вполне естественно. Ну а прошивки современные сильны и морочат головы даже достаточно взрослым ребятам. Даже тут в комментах, здорово съезжают на то, что все, кто негатив пишет - "глупые" и "злые" "хейтеры". Кто реально поглупей, понаивней, кто не совсем умный - к такой пропе прислушивается. На выхлпе - хомячок, алень, потреблюн, ландух. Оболванивания масс под собственные нужды и хотелки определённых "ребят" идёт уж очень давно. За этим стоят серьёзные соц. исследования, психология, куча других наук и, разумеется, властьимущие.
проорал с челов с переводчиком
Игра должна оскорбить любого игрока, в ней такой же унылый и репитативный геймплей с гриндволом как в Оддисей и Вальгалле, на Ясукэ плевать.
Минусующим советую еще пойти позачищать деревень.
Очередная игра по формуле Ubisoft. Кому интересно в такое играть?
Очевидно никому, только фанатикам Оддисеи и Вальгаллы, т.к. онлайн плюс минут такой же, и никакого буста не получил, т.е. аудитория хомячков та же
Там ещё баттлпасс есть ко всему прочему.
мне
минусы будут какие то ?
просто купил, прошел, забыл
как колда каждый год
откуда такое чсв скажи у тебя скажи
мне не нравится соулс, что ж теперь идти в их темы и говорить "ну и в кал же вы играете"?
Нормально 70 баксов потратил?
вся эта серия игр кал собачий
?кинул торт в лицо хейтеру!?
А то, что до этого в стиме была привязка к юплею - мы умолчим)
зато в юплее можно намутить скидку 20% на выходе.
я так сам все игры юбиков сперва брал в юплее, а потом уже в стиме с-90% для коллекции
за африканца порезать япошек...хм...анимешников...садопедофилов...хм.....хм...может и не такая плохая игра
Так школодки тоже любя глину месить
Любишь таких ?
Цена канешь пздц😬😏 // Гервант Ривскай
шо то ховно шо это
Два миллиона всего? Отстой // Алексей Шереметьев
Вот щас закончится период стримеров, ботов и таких вот новостей и посмотрим, что там станется с онлайном, продажами и оценкой игроков. Пока это все стоит рассматривать как рекламу
Игра сингл, прощел удалил и забыл навсегда. Это не рпг типа скайрима или балды3. Через месяц онлайн упадет и будет время от времени скакать на распродажах
о как
А циферки по продажам-то чего прячем, м, убейсофт?
Говорить об успешно можно сколько угодно, а что там на деле? Сколько там по всяким подпискам трогают ваше поделие? И сколько с этого процесса вам прибыли идёт?
Ну так вот, очччень интересно.
Вон вархорсы ничего не скрывали и ни от кого не прятали. // Иван Марков
Может потому что вышла сразу и в Стим?)))) не думали они так // Mikhail Tsyganov
😁
Забавно наблюдать, как горит жопа у хейтеров 😂😂😂
Я тебя умоляю. Уже все вдоволь насмеялись с Ясуки и ублюдочных анимаций, когда по лежачему герою урон не проходит. Стелс тоже "на уровне"
Ой ну ладно задрали, пойду куплю)
Сколько можно ныть? Вопрос к адекватным пользователям, как игра?
не играл, но выглядит вкусно!
Разок поиграть норм. // Александр Тряпичкин
Я не играю в этот кал, значит очередной неуспешый атсасин, как и все остальные после первой части лол))) // Arthur Tv
Щас бы какой то Вася Пупкин из вк был показателем успеха
А значит вот это теперь, показатель успеха
Это хейтеры поливали помоями, неужели не понятно? На ПГ их 95%
99,9 , не преуменьшай
заслужено ,лучшая игра юбиков за последние 10 лет
ничего удивительного игра отличная
ps вы вот все критикуюте,а вы хоть заметили что в доме обувь автоматически снимается?(уважение к традициям)
Одиссея лучшая в серии получается?
Судя по онлайну до сих пор
Шадоу норм игруха, ачивки конечно немного багнутые
и есть оч душные
О, ачивки душные и багнутые, значит проходим мимо!
Помянем даунитосов)
А с этими выпьем и в бой!
Да нечему тебя не учит Лидер атсасинов и палишься как всегда
новая имба
почему ты преподносишь её как имбу везде?
игра норм, но не супер шедевр же
я тоже купил, но игра в целом на 6-7-8 в зависимости от любви к франшизе
Какие 6-7 )))))))) игра лучшая в серии
почему одни и те же 2-3 долбоклюя вроде вас, с пеной у рта восхваляют нового ассассина под кажой новостью) типа как тот чел который сам позвонил и сказал, что некогда говорить)
Для того, чтобы ты написал этот коммент, спасибо
Как можно не восхвалять шедевр))
Видишь как он общается с двух аккаунтов, у него какие-то проблемы с личностью 😆😆😆😆😆😆
Нетакусиков бомбит что всеми обсираемая игра на деле норм, и хорошо играется, хотя базовички и шизы обещали другие. Ну сидите дальше с пеной во рту ищите до чего бы докопаться в очередной раз) МБ деревья не под тем углом растут, или разрез глаз не достоверно-японский))))
Стадо без своего мнения
Ну да, для таких как ты все нетакусики, если мнение не совпадает., надо корпам бить чалом и облизывать их творения и иметь один вкус на всех.