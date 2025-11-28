ЧАТ ИГРЫ
Assassin's Creed Shadows 20.03.2025
Экшен, Адвенчура, Ролевая, Стелс, От третьего лица, Открытый мир
6 2 205 оценок

"Ну и бред": актер, исполнивший роль Баека в Origins, раскритиковал коллаборцию Assassin's Creed с Атакой Титанов

2BLaraSex 2BLaraSex

Эволюция Assassin’s Creed из исторического боевика с элементами сай-фай в масштабную RPG с битвами против богов не всем пришлась по вкусу. Но последний кроссовер Assassin’s Creed Shadows с аниме "Атака Титанов" стал для многих фанатов точкой кипения. И теперь к хору негодующих присоединился голос из прошлого франшизы, который знает о ее трансформации не понаслышке.

Абубакар Салим, исполнивший роль Баека в Assassin’s Creed: Origins, с недоумением отреагировал на появление титанов в феодальной Японии. В своих соцсетях он написал:

Что это за фигня с Assassin’s Creed и "Атакой Титанов"? Я думал, что кроссовер Origins с Final Fantasy был безумным, но это уже вообще бред!

Это иронично: актер, чья игра ознаменовала собой один из самых радикальных поворотов в серии, теперь указывает на то, что франшиза зашла слишком далеко даже для него. В то время как мифологические существа вроде Анубиса из Assassin’s Creed: Origins все же были частью реально существующего фольклора, титаны из постапокалиптического аниме - это уже чужеродный сюжетный элемент, нарушающий художественную целостность игры.

При этом Ubisoft не видит проблемы. Компания публично защищает подобный контент и связанные с ним микроплатежи, заявляя, что именно они финансируют бесплатные обновления для всех игроков. Судя по всему, титаны в Японии - это только начало.

sorobar

не ну если это покупают и компания лутает прибыль то тут вопрос совсем не к йобасофту

3
ratte88

Т.е. сам факт ассасинов и всей эточ дрочи с анонимусов или как там, или тем более негра его не смутил, а титан смутил?

ГГ нашёл интересный листок, заварил чай с него, оказалось галюцинаген. Вот и всё объяснение. На самом деле он с деревом дрался.

1
Neko-Aheron

На самом деле так вся эта игра делалась.

5
ka27

Анимации лиц будто подростки криворукие делали, которые только учатся...

бедная индистудия, которой закрытие очень к лицу...

1
Hiomia
нитгитлистер

ему видать мало заплатили вот и возмущается теперь

Lyс

Как раз хотел напомнить про заныканные в ориджин штучки из final fantasy, но он и сам о них упоминает. Но то что творят с шэдоус это ахтунг. С момента анонса гг решил пропустить это недоразумение, но теперь за хекс что-то пережиааю

Uilenspiegel

Какая же творческая импотенция... Может им нейросети начать применять раз сами не справляются.

Etteri

Коллаборации - это вообще бред почти во всех играх.

tuznihelo

А это коллаборация временная или на постоянной основе в игре?

Pop Egor90

Это как смесь ведьмака и мира танков

Saka Madiq

вася с жопы, донский ноунейм, высшим достижением которого является то, что его мнение напечатали на ПГ

