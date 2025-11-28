"Ну и бред": актер, исполнивший роль Баека в Origins, раскритиковал коллаборцию Assassin's Creed с Атакой Титанов

Эволюция Assassin’s Creed из исторического боевика с элементами сай-фай в масштабную RPG с битвами против богов не всем пришлась по вкусу. Но последний кроссовер Assassin’s Creed Shadows с аниме "Атака Титанов" стал для многих фанатов точкой кипения. И теперь к хору негодующих присоединился голос из прошлого франшизы, который знает о ее трансформации не понаслышке.

Абубакар Салим, исполнивший роль Баека в Assassin’s Creed: Origins, с недоумением отреагировал на появление титанов в феодальной Японии. В своих соцсетях он написал:

Что это за фигня с Assassin’s Creed и "Атакой Титанов"? Я думал, что кроссовер Origins с Final Fantasy был безумным, но это уже вообще бред!

Это иронично: актер, чья игра ознаменовала собой один из самых радикальных поворотов в серии, теперь указывает на то, что франшиза зашла слишком далеко даже для него. В то время как мифологические существа вроде Анубиса из Assassin’s Creed: Origins все же были частью реально существующего фольклора, титаны из постапокалиптического аниме - это уже чужеродный сюжетный элемент, нарушающий художественную целостность игры.

При этом Ubisoft не видит проблемы. Компания публично защищает подобный контент и связанные с ним микроплатежи, заявляя, что именно они финансируют бесплатные обновления для всех игроков. Судя по всему, титаны в Японии - это только начало.