Обновление 1.1.5 для Assassin's Creed Shadows уже доступно и вносит одно важное исправление

Для Assassin's Creed Shadows только что вышло новое обновление, которое вносит важное исправление. Обновление 1.1.5 уже доступно на PS5, Xbox Series X|S, ПК, включая Steam и Mac.

По данным Ubisoft, обновление исправляет ошибку, которая приводила к сбою игры при запуске. Новость была объявлена ​​Ubisoft на X.

Для наших игроков: мы только что выпустили исправление для Assassin's Creed Shadows, устраняющее проблему, из-за которой у игроков возникали сбои при запуске игры.

Объём загружаемого файла составляет целых 8,23 ГБ на Xbox Series X|S, целых 9 ГБ на Mac и 5,49 ГБ на ПК. С другой стороны, патч для PS5 весит всего 0,54 ГБ, а патч для Steam — 0,27 ГБ.

Ubisoft опубликовала дополнительные заметки об патче на сайте игры, подтвердив, что количество ключей, выдаваемых в категории «Бесконечные награды» за завершённые проекты, снова достигло 400 после предыдущего изменения, когда оно было уменьшено до 100.