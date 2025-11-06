Обновление 1.1.5 для Assassin's Creed Shadows уже доступно и вносит одно важное исправление

Для Assassin's Creed Shadows только что вышло новое обновление, которое вносит важное исправление. Обновление 1.1.5 уже доступно на PS5, Xbox Series X|S, ПК, включая Steam и Mac.
По данным Ubisoft, обновление исправляет ошибку, которая приводила к сбою игры при запуске. Новость была объявлена Ubisoft на X.
Для наших игроков: мы только что выпустили исправление для Assassin's Creed Shadows, устраняющее проблему, из-за которой у игроков возникали сбои при запуске игры.
Объём загружаемого файла составляет целых 8,23 ГБ на Xbox Series X|S, целых 9 ГБ на Mac и 5,49 ГБ на ПК. С другой стороны, патч для PS5 весит всего 0,54 ГБ, а патч для Steam — 0,27 ГБ.
Ubisoft опубликовала дополнительные заметки об патче на сайте игры, подтвердив, что количество ключей, выдаваемых в категории «Бесконечные награды» за завершённые проекты, снова достигло 400 после предыдущего изменения, когда оно было уменьшено до 100.
У игры один важный сбой! - Denuvo.
А типа без НЕЁ это дерьмо заиграет другими красками? Если игра отличная , если она того стоит , то мне срать что там в ней, я её куплю(да это не приятно и я знаю что дунька это балласт, но все-ж), а ЭТОМУ дерьму ничего не поможет, тут даже наоборот- включается натуральное двуличие от крикунов, которые игру дерьмом поливают, а потом ПЕРВЫЕ-же побегут её качать...