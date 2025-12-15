Обновление 1.1.7 для Assassin's Creed Shadows добавит новые добивания и новый проект в Animus

Ubisoft анонсировала новое бесплатное обновление для Assassin’s Creed Shadows, которое обещает сделать игровой процесс еще более интенсивным и кровавым. Главной особенностью патча являются новые анимации, которые добавляют больше разнообразия, драматизма и жестокости в схватки. Кинематографические сцены, созданные по мотивам фильмов о самураях и в стиле Квентина Тарантино, должны еще больше усилить впечатления от убийства врагов в феодальной Японии.

Помимо новых казней, в Assassin’s Creed Shadows появится новый контент, связанный с Animus. Загадочная цифровая брешь будет бросать игрокам вызов в виде головоломок и секретов, которые нужно раскрыть, путешествуя по виртуальным мирам с помощью Гида. Также в Animus HUB появится новый проект под названием «Defiance», в котором можно будет разблокировать новые оружие и косметические предметы.

Появление новых механик должно порадовать фанатов, которые хотели большего разнообразия в боях Assassin’s Creed Shadows, а технические оптимизации улучшат общее впечатление от игры на всех платформах, в особенности на Switch 2, которая теперь должна работать с большей стабильностью.

Расмер загрузки будет варьироваться в зависимости от платформы: 16,64 ГБ на Xbox Series, 4,53 ГБ на PlayStation 5, 3,66 ГБ на Switch 2, 13,06 ГБ на Ubisoft Connect, 6 ГБ в Steam и 9 ГБ на Mac.

Обновление выйдет завтра, 16 декабря, и будет доступно для PC, PlayStation 5 и Xbox Series. А вот игрокам Nintendo Switch 2 придется подождать еще один день — релиз запланирован на среду.