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Assassin's Creed: Shadows 15.11.2024
Экшен, Ролевая, Стелс, От третьего лица, Открытый мир
6.4 248 оценок

Обзорный трейлер Assassin's Creed Shadows объясняет историческую обстановку и сюжет

monk70
Новости

Если новый кинематографический трейлер Assassin’s Creed Shadows не предоставил достаточно информации об ролевой игре с открытым миром, доступна новая информация, в которой рассказывается более подробно. Креативный директор Джонатан Дюмон и помощник директора по кинематографическому дизайну Аким Милн рассказывают о презентации, в том числе об использовании разделенных экранов в трейлере и сеттинге игры.

Разделение экрана примечательно из-за первой встречи Наоэ и Ясуке, главных героев игры. Он наклонен, что подразумевает разницу во взглядах и почти враждебное чувство. Когда они встречаются позже снова, кажется, что они больше сходятся во взглядах.

Разработчики также предоставляют график первой и второй атак на провинцию Ига и намекают на Черные корабли, один из главных факторов, приведших к Бакумацу в Японии.

Assassin’s Creed Shadows выйдет 15 ноября на Xbox Series X/S, PS5 и ПК.

-16
19
Комментарии: 19
Ваш комментарий
r23dom

думаю скоро юбисофт, придется объяснять кое-что другое

14
KANSERVATOR

папа не шорти

4
ZAUSA

Это из-за публикации финансового отчёта.

0
Banamba

Негры в Японии? Лол

9
Nodas

Был такой персонаж

-11
Rensky27 Nodas

да многие знают про Афросамурая, но когда игра про Японию, ждёшь в ГГ японца, думаю японцы ахренели от новости, а данного персонажа можно было на роль NPC поставить, типа как исторический факт

15
Cheburaxa Nodas

Hу был и был, зачем его пихать в игру про японию. Он что на столько важный нигер, что настоящие герои японии идут лесом?

12
SGate Cheburaxa

Следующая игра будет про Африку, где главный герой японец.

0
Игромэнс Nodas

Даже если он и был нахер он там нужен?!

4
Eios

Уверен, что из-за таких вот "исторических" фишек, оценки у нее от пользователей будут ниже, чем у Valhalla. По крайней мере японцы точно ее разбомбят )

5
shurasick876
По крайней мере японцы точно ее разбомбят

Как Хиросиму)

-2
Генерал Говард

Не удивлюсь, что скоро будет новость о том, что продажи Sekiro подскочили во сколько-то раз

4
Кей Овальд

Очень истарична.

3
Yoshemitsu

Лучше бы вместо объяснений, реального геймплея показали за каждого персонажа.

2
bohdan2015

Если выбирать между Цусимой и Shadow я бы купил первую. Без выбора нельзя:D

0
Pahant0Ss
0
Veidrd1968

ГГ телка и негры нда

0
Rensky27

Пхааааахаааааааааа!ААААААААА! Блин, а они красавцы!даже сказать нечего

-2