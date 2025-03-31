Очень немногие игроки AC Shadows завершают второй акт - предположительно, они забрасывают игру спустя 15 часов

У Assassin’s Creed Shadows был более сильный старт, чем ожидали многие геймеры, с 3 миллионами игроков и 40 миллионами часов игры. Однако, как показывают новые данные о достижениях Steam и PlayStation 5, эта новая часть серии, похоже, не смогла убедить их играть долго.

Более половины игроков Steam пока даже не завершили первый акт игры, и только 40,8% игроков получили достижение «Рождение нового союза» за его завершение. Для игроков PlayStation 5 этот показатель еще ниже, так как только 36,9% завершили первый акт.

Удивительно, но далее эта число сильно падает, и только 2,6% игроков Steam завершили второй акт и получили достижение «Клятва выполнена». С другой стороны, 5,9% игроков PlayStation 5 завершили второй акт.

Только 2,6% игроков Assassin’s Creed Shadows Steam получили достижение за завершение второго акта

Ясукэ становится играбельным, и все начинает открываться во втором акте, и большинство игроков на этом моменте заканчивают своё прохождение Assassin’s Creed Shadows. Такое резкое падение примерно через 15 часов говорит о том, что игроки больше не могут выносить современную формулу Assassin’s Creed или невзлюбили Ясукэ.

Хотя 88% игроков Assassin’s Creed Shadows завершили пролог, это говорит о том, что большинство игроков, возможно, просто оценили игру в течение первых 5–10 часов, а затем прекратили играть. Только 1,2% игроков Steam завершили третий акт, на PlayStation 5 – 4,24% игроков.