Очень немногие игроки AC Shadows завершают второй акт - предположительно, они забрасывают игру спустя 15 часов

У Assassin’s Creed Shadows был более сильный старт, чем ожидали многие геймеры, с 3 миллионами игроков и 40 миллионами часов игры. Однако, как показывают новые данные о достижениях Steam и PlayStation 5, эта новая часть серии, похоже, не смогла убедить их играть долго.
Более половины игроков Steam пока даже не завершили первый акт игры, и только 40,8% игроков получили достижение «Рождение нового союза» за его завершение. Для игроков PlayStation 5 этот показатель еще ниже, так как только 36,9% завершили первый акт.
Удивительно, но далее эта число сильно падает, и только 2,6% игроков Steam завершили второй акт и получили достижение «Клятва выполнена». С другой стороны, 5,9% игроков PlayStation 5 завершили второй акт.
Ясукэ становится играбельным, и все начинает открываться во втором акте, и большинство игроков на этом моменте заканчивают своё прохождение Assassin’s Creed Shadows. Такое резкое падение примерно через 15 часов говорит о том, что игроки больше не могут выносить современную формулу Assassin’s Creed или невзлюбили Ясукэ.
Хотя 88% игроков Assassin’s Creed Shadows завершили пролог, это говорит о том, что большинство игроков, возможно, просто оценили игру в течение первых 5–10 часов, а затем прекратили играть. Только 1,2% игроков Steam завершили третий акт, на PlayStation 5 – 4,24% игроков.
много игороков скурима так и не выбрались из хелгена.
100%
Увы, тест модов забирает кучу времени.
Да потому что скучно. 🥱 Сделали бы сюжет на 15-20 часов, как во времена X360 и Ps3 было бы кайф. Все игры были драйвовые брал на себя разные роли. Спасал мир почти в каждой игре, а что сейчас тот же однообразный геймплей, что и во времена Ps3, но только с нудным сюжетом и растянутым Геймплеем на 100 часов. И нет больше экспериментов по типу игр Jerichon или Dante's Inferno, или что то по типу Prototype, Vanquish, starhawk, spec ops,darkness . Нихрена нету. Одни и те же серии игр из года в год. GTA, Assassin, Call of duty, Battlefield. Да тот же Assassin был куда интереснее, с его сюжетом в современном мире. Грустно
+
все это фигня что ты пишешь, игра после 20го часа только раскрывается. На тот момент раскрывается достаточно способностей и открывается новых видов врагов чтоб кайфовать от геймплея.
к коротким играм наоборот часто критика что короткие
Ненаю как но во втором асасине я 100 часов наиграл, пока прошёл.
С чего ты взял что он вообще играл?) лол
таких новостей можно повысасывать из пальца по любой игре
Хз, я почт все купленные игры до конца прохожу, недавно ремейк сайлент Хилла 2 прошел
Потому что очень немногие прут тупо по сюжету. Я наиграл 50 часов и всё ещё не завершил второй акт.
не тока в этом дело
ещё в том, что у всех игр у большинства игроков не пройдены, если смотреть по ачивкам
Это судьба каждой новой игры. Их просто забрасывают.
ну, так у всех игр в стиме по ачивкам, если смотреть, то там большинство игру не проходят. никакую
У 99% игр менее 20% прошло игру. Знаю только, что Портал 1 прошло 50%, судя по достижениям
Зато Булдурс гуйте 5% прошло! Первый акт прошли 50%, до середины только 24% доковыляло.
я сам до 3 акта дошел и дальше не осилил, 2 раза начинал сначала и оба раза на 3 акте бросил, хочу попробовать пройти с нуля обмазавшись модами, может тогда затянет
Просто к тому моменту игрок уже перенасыщаеться контентом. Что уже не может продолжать. Либо делать паузу (сам на 3м акте чуть не бросил, месяц отдахнул, и продолжил как с чистого листа 3й акт проходить).
По моему ты мягко говоря п..здиш.
Второй акт прошло 40.3 процентов игроков, а это 2/3 игры, а не половина, а саму игру учитывая все концовки около 27 процентов. То что ты показал - это ачивка за прохождение игры на повышенном режиме сложности и ачивка за разрыв контракта компаньона с его демоном...
У меня 25 часов и я только 1акт закрыл )если игра нравится зачем ее спидранить ?
То же самое) Уже наиграл 38 часов, а ток считай начало второго акта началось у меня) Я вообще не спешу, цель пройти на 100%, из 9 локаций в игре, я ток на четвертую буду переходить, и это не считай что на других трех локах еще куча всего вычистить и выполнить) Да игра не идеальная, но по мне гарантировано 8 балов смело можно поставить, по крайне мере мне эта часть больше нравиться, в сравнение с предыдущими, на первом месте про Японию, на втором Вальгалла, которую обязательно пройду на 100% после этой)) А так впереди у меня еще часов 100 минимум ожидает )
Кста тоже купил Валгалу со всеми длси по скидке 75% в стиме ) а то до этого брал за фул прайс через Епик а там не купить длс ( блин вот и приходится игры по 2 раза покупать
Норм) Кстати вот играл Ориджин, про Египет, первые 15 часов было интересно, потом что-то интерес вообще пропал и удалил.. Хотя игра хорошая, Одиссею тоже играл, но через пару часов что-то пропало желания в нее играть. Вот начиная с Вальгаллы, всё пошло иначе, мне она больше понравилась чем предыдущие, особенно визуально, но как это не странно, толком в нее я не играл, и вот как начал играть Shadows .которая дико меня затянула, я решил после нее обязательно пройти Вальгаллу, а она то огромная ух))
Ну в Валгале я запомнил Асгард это капец как красиво _+ там ру озвучка
Кстати да, озвучка ру это плюс. А так щас вот играю Shadows, в разрешение 2к на 27 дюймах, на высоко-максимальных, и блин... до чего же игра красивая то! Что не говори, но графика в игре 10 из 10, природа просто загляденье) А смена времени года и погодные условия тоже радуют глаз)
боты и стадо такое ко ко ко игра шлак в неё не играют ,смотрите даже до второй главы не дошли
каждый день играю и не дошёл, потому что там контента до жопы и квесты реализованы не стандартно ,если захочиш идти чисто по сюжету вряд ли выйдет .
По логике таких высеров (новостей) скайрим тоже очень херовая игра ,потому что там не кто не спидранил сюжет
Современные новости всё тупее и тупее и натягивают сову на глобус а иногда и тупо выдумываю то чего нет
Все новости подобного плана делают ради бонусов =) Но раз масса ведется на вбросы - значит это работает)
Согласен. Если такую новость и выкладывать, то только спустя год после выхода игры. На данный момент слишком мало времени прошло, чтобы что-то говорить наверняка. Но тогда новость не будет такой хайповой.
Я играю в Like a Dragon: Infinite Wealth. В игре 14 глав, а я потратил 100+ часов и только прошел 6 глав, а всё остальное время бегаю по миру, страдаю фигней, выполняю сайд квесты и играю в мини-игры, хотя некоторые из них нифига не мини.
Так же было)
Давайте будем честны, когда появляется доступ к Ясукэ, и начинается его сюжетная линия, которую НЕОБХОДИМО пройти что бы получить финал, многие начинают разочаровываться в игре, т.к все полюбилась японская девочка-целочка, и Ясукэ нарушает эту "гармонию". Надо было не вводить Ясукэ, а добавить больше контента для Наоэ. Тогда бы игра зашла. А так, эта часть играбельна ровно до открытия Ясукэ, дальше уже просто не хочется играть зная что за него ПРИДЕТСЯ играть.))
Наоборот когда открывается Ясуке начинается самое интересное)
Я его игнорю тупо. Только на сюжетки зову и когда махач предстоит. Там он норм играет и даже чуток дает отдохнуть от стелса.
Как когда их там окружили в одном месте. Выходит кинг-конг с двухметровой нагинатой и такой "это не меня с вами заперли, а вас со мной"
А может как в Скайриме. Плюнули на основной сюжет и зачищают в открытом мире аванпосты и знаки вопросика? С чего вывод что они прекратили играть?
Гениальность уровня кодзимы. Как они его могли невзлюбить если они его еще не открыли?
Реверсивная психология!
Спустя года меньше половины игроков Ghost of Tsushima получили в самом начале второго акта сюжетное достижение по "праву рождения".
А значит такое резкое падение интереса к игре примерно через 15 часов говорит о том, что игроки больше не могут выносить современную формулу Ghost of Tsushima или невзлюбили Дзиина Сакая.
Спустя два месяца только 24% игроков вытерпели до конца шедевр Даниеля Вавры
А значит такое резкое падение интереса к игре примерно через 100 часов говорит о том, что игроки больше не могут выносить современную формулу Kingdom Cum Deliverance 2 или невзлюбили Имжиха.
Не защищаю негросина , но думаю ныне это негласная норма. Любопытно посмотреть на динамику игроков к примере KCD 2 когда перешли на новую карту, или третьего Балдура , многие до сих пор сидят на 3 акте и не могут его пройти))
А игры нужно сразу проходить за один присест?
Я на прохождение Ассассинов тратил минимум месяц.
Я за 20 с лишним часов не дошёл еще до парня с дубиной. Пока бегаю сундучки открываю и очки знаний. Как бы игра не маленькая
Не смотря на то, что это типичный Юбисофт, где основное действо это по большей части зачищать карту от всяких гадов, несмотря на это я прошел уже 2 акта игры, убил почти все группировки и наиграл 50 часов. Кто бы что не говорил, но Япония мне очень понравилась, вот только сюжет разочаровал, а точнее его отсутствие.
какой ужас! я обязательно расскажу им что там было во втором акте! и в третьем и четвертом и даже в десятом если он будет)))
А зачем играть? Просто оцени игру и не играй..
Не думаю, что это является показателем качества игры. Я поиграл часа 2 и отложил игру на потом. Мне нравится проходить игры когда выйдут все DLC и патчи.
так же купил игру, побегал в начале, и отложил, так как KCD2 еще не прошел
Ну так деньги же занесли и это главное. А что не играют то разрабам должно быть пох.
Еще бы в первый день смотрели на процент получения достижений.. Не все же гонятся за ними, кто-то исследует и играет в своё удовольствие, а не на время.
Не говорите мне что первые 15 часов это прям СЮЖЕТ -_- хрена там делать в первом акте 15 часов ?
закрывал активности в первых 2 локациях ,вторичные квесты ,открытие точек доступа ,знаки вопросиков
Ну так а продаж-то сколько? Количество игорьков можно нарисовать сколько угодно. Где этот успешный успех? // Иван Марков
На завод ходит каждый божий день)) главное перед зеркалом не забывай каждое утро смотреться
Новый AC ближе к Одиссеи и Истокам получается или и до них не дотянул?
эта часть ближе к миражу
Мираж вроде ближе к первым частям, т.е. практически на сюжет.
Переплюнул в тыщу раз
лучше ,разнообразия больше ,паркур интереснее а не тупо зажал и бежишь
раскачка интереснее ,можно реально сделать свой билд под стиль игры ,от скилов лучше отказаться без них интереснее .
да даже сраные аванпосты интересно зачищать ,надоел стелс и хард мод за нинзя ,берём негиртёнка и врываемся круша всех и вся отрубая бошки ,паркур за него чисто поржать но опять же он возможен и даёт разнообразие .
если заходит стандартная формула асасина ,как игры для отдыха ,где тебе просто дают незамыслованте задания как стимул ,а тебе нравиться находиться в мире игры и нравиться боевая система ,то игра зайдёт .
основная сюжетка даже похоже на годную историю ,когда надоедают обычные вторики ,закрываю пару сюжеток
К Ориджинс ближе по качеству, но про стелс. Сказал бы даже что это попытка в RDR2 в Японии.
Такой талант пропадает на пэга. А мог бы пойти в политику, вместо жалких 2-3 косарей мог сосать 2-3 миллиона грантов и возглавлять оппозицию. Так срать в уши - дорогого стоит, знаешь ли.
Орнул =) красава.
Лол) ПГ уже не знает как бы новый кликбейт выкакать. У меня за 70 часов она не выполнена.
Пока карта не пропылесосена, смысла идти по сюжету нет. Так что в своем случае я начну основной сюжет спустя условные 50 часов, а то и больше)
Главное успеть оформить возврат -_-
Вообще, забавно. Как только выходит какая-нибудь игра, то сразу все довольны продажами, идут всякие новости, что внушительный онлайн, в общем все прекрасно. Но, проходит немного времени, и новости уже идут не такие позитивные. Классика же. Новая игра, все кидаются на хайпе. А потом уже новости, что не так все позитивно, а потом новости о расформировании игровых подразделений.
Насчет ассасина, это ожидаемо, на мой взгляд. Да, игра очень красивая, но хоть какой то глубины в ней нет. Игра всячески боится хоть немного напрячь игрока, все играется на тотальном релаксе, потому быстро надоедает. Да и квесты, из разряда "сходи, принести мне 10 граблей" тоже позитива не добавляет. Но с другой стороны, это ж ассасин, таков он есть, таким и будет. Так что новость закономерная, мне кажется) Все по плану)
Пройти ее будет посложнее чем всякие соулсы ,во время сего рвотные позывы так и будут беспокоить ,прям новый жанр - точно игра года
ну а чего вы ожидали от проплаченый
они сделали все что бы этот ясука светился в игре большую часть времени . больные лгбтэшные повесточные дег раты
Потому что там говорят 15 часов все офигенно, а потом 80 часов дрочильни. Сам фанат Assassin, брал всегда в день релиза за полную стоимость и защищал эту игру но Вальгалла меня просто добила, так допы и не прошел, тупо стали косить под Ведьмака. В Shadows кстати тоже плагиат на Цусиму, стойки, красные атаки, медитация, испытания и побочки все сперли у нее, и то на 15 часов хватило а потом как обычно по юбисофтски, раньше было хоть офигенно в русской озвучке играть и особо проблем не замечаешь, сейчас даже нормальных актеров не могли взять, английские актеры просто ужасно разговаривают, как будто одолжения делают, особенно у Наоэ
Говорят что кур доят.
Так поиграй в эту фигню сам убедишься, ах да точнее через торрент скачай, такие как ты вы не покупаете
Зачем покупать этот мусор за оверпрайс, так ещё и и с танцами с бубном в ру регионе?
Плюс игра не скоро появится на торрентах, её ещё не взломали.
А рвать себе задницу ради очередной юбисофтовской дрочильни и искать, где бы её легально купить, не вижу смысла.
П.С. Ты сам же спонсируешь эту ересь деньгами и потом ноешь, что игры параша. Иронично.
Я их игры покупаю по большой скидке
на японском чёто решил играть ,когда на стриме услышал наглийскую понял что не зря выбрал ))
ты так говориш что взяли с другой игры что то это плохо .
про карсные и снии атаки так то это цусима у асасина взяла, причём цусима норм так с асасина на себя натянула и не зря её с сравнивали и называли асасином в японии такие атаки ещё в первых частях были ,блокируемые и не блокируемые
А на хбоксе не играют чтоль? Где статистика полная?
ну так не удивительно, покупают, копипастят хвалебный отзыв из методички и рефандят XD нынешний геймдев от еблософтов...
тут обратная история ,копипастят хейт и высерают подобные статейки оторванные от реальности и логики
Я так понимаю эту тему с АСS будут доить ещё долго ))
з.ы. Ну вышел новый конвейер, все кто хотели поиграли, все кто писали от неё кипятком продолжают ))
з.ы.ы. Кстати на счёт якобы 3х мил. игроков ) - вы не удивляйтесь тому что их так много и после прохождения первого акта игру бросают т.к. это обзорщики игр! )))
Попробовали, погоняли стримы и забыли ))
Как же так - ведь по информации от убейсофт , там уже продали миллионы копий, и миллионы игроков играют в Это "творение".. 🤣
Ты больше веришь ноунейм новостнику с пг лет 17 чем отчетам юбисофт перед инвесторами?)))) Я в этой игре за 10ч даже пролог еще не прошел, тупо гоняю по миру - вот и ачивки.
Игра-то, конечно, так себе, но в статье на серьёзных щах вкидывать, что за неделю ещё почти никто не прошёл игру... мда. А ничего, что у людей есть личная жизнь, работа, другие дела, не?) Или все должны 24/7 в Ассассина нового играть? Лол)
Я вот Вальгаллу вообще пару месяцев проходил, ибо слишком огромная игра. Плюс я перерывы делал.
в статье ->
твои рассуждения ->
действительно - ... мда. скил на внимательность попробуй покачать
Тем временем заголовок статьи:
"Очень немногие игроки AC Shadows завершают второй акт".
А далее пишется следующее: "Только 1,2% игроков Steam завершили третий акт, на PlayStation 5 – 4,24% игроков".
Так что открой форточку, а то душно. В данном случае невнимателен был ты, либо просто решил докопаться на пустом месте.
А продаж сколько было? 3 миллиона игров по чьим данным? // Michael Zalomaev
По данным Юбисофт)) хорошие цифры пока только на подписках)
3 миллиона поигравших. Продаж дай бг миллиона полтора // Александр Ковалёв
терпилы)
Это ни о чем не говорит, взять любую игру и почти так же будет. Да и тут еще не прошло достаточно времени. Некоторые покупают игру, а проходят ее уже намного позже и еще всякие причины могут быть
Просто игра настолько залипательная, чтотнарод не торопится ее проходить)) я вон уже наиграл бодее 180 часов и только до 2 акта дошел🤣
Анализируем причины снижения интереса к продолжению игрового сюжета.
Манать, там ещё и акты есть? Т.е. после убийства всех злодеев игра только мля раскроется?
А если по нормальному, то там столько мест и столько нужно *рочить, чтоб вкачать уровень и пойти дальше, что я тупо поставил уровень Сюжет и то главарей не просто убить выше уровнем. Эта не та игра которую можно и нужно проходить, эта там игра которую нужно *рочить и каждый раз делать одно и тже причём в тех же местах, дабы поднять уровень и идти дальше по сюжету. Мне осталось убить 3 человека, если после этого будет как в Убисофте дивизион 2 "А теперь всё тоже только повтори", то просто делит. Игра красивая.
хз чё тебя там заставляют ,третья лока на 22 лвл вроде ,я 30 взял в первых двух и ещё не закончил
Так сейчас так многие забрасывают игры. Даже БГ3 многие кинули после 2 акта.
40+ часов наиграл, забрасывать не собираюсь пока
Эх.
Сколько часов ушло?
5 минут и софт для анлока ачивок.
за это банят же
к сожалению нет.
убисофт защищён, их ачивки софт не берёт =(
отличная игра очень сложно оторваться,разработчики молодцы!!!!!
ps играю не спеша
А теперь посмотрите какой процент достижений у игры года бг3 , клоуны) // Markel Amoralov
я только ради ясукэ продолжаю играть за эту мини ниндзя шиноби скрытого листа.