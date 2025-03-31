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Assassin's Creed Shadows 20.03.2025
Экшен, Ролевая, Стелс, От третьего лица, Открытый мир
5.4 1 497 оценок

Очень немногие игроки AC Shadows завершают второй акт - предположительно, они забрасывают игру спустя 15 часов

monk70 monk70

У Assassin’s Creed Shadows был более сильный старт, чем ожидали многие геймеры, с 3 миллионами игроков и 40 миллионами часов игры. Однако, как показывают новые данные о достижениях Steam и PlayStation 5, эта новая часть серии, похоже, не смогла убедить их играть долго.

Более половины игроков Steam пока даже не завершили первый акт игры, и только 40,8% игроков получили достижение «Рождение нового союза» за его завершение. Для игроков PlayStation 5 этот показатель еще ниже, так как только 36,9% завершили первый акт.

Удивительно, но далее эта число сильно падает, и только 2,6% игроков Steam завершили второй акт и получили достижение «Клятва выполнена». С другой стороны, 5,9% игроков PlayStation 5 завершили второй акт.

Только 2,6% игроков Assassin’s Creed Shadows Steam получили достижение за завершение второго акта
Только 2,6% игроков Assassin’s Creed Shadows Steam получили достижение за завершение второго акта

Ясукэ становится играбельным, и все начинает открываться во втором акте, и большинство игроков на этом моменте заканчивают своё прохождение Assassin’s Creed Shadows. Такое резкое падение примерно через 15 часов говорит о том, что игроки больше не могут выносить современную формулу Assassin’s Creed или невзлюбили Ясукэ.

Хотя 88% игроков Assassin’s Creed Shadows завершили пролог, это говорит о том, что большинство игроков, возможно, просто оценили игру в течение первых 5–10 часов, а затем прекратили играть. Только 1,2% игроков Steam завершили третий акт, на PlayStation 5 – 4,24% игроков.

Только 1,2% игроков Steam завершили третий акт, на PlayStation 5 – 4,24% игроков
Только 1,2% игроков Steam завершили третий акт, на PlayStation 5 – 4,24% игроков
51
122
Комментарии: 122
Ваш комментарий
MunchkiN 616

много игороков скурима так и не выбрались из хелгена.

66
hpi

100%

11
Kenn1y

Увы, тест модов забирает кучу времени.

0
Сергей Васильев0123

Да потому что скучно. 🥱 Сделали бы сюжет на 15-20 часов, как во времена X360 и Ps3 было бы кайф. Все игры были драйвовые брал на себя разные роли. Спасал мир почти в каждой игре, а что сейчас тот же однообразный геймплей, что и во времена Ps3, но только с нудным сюжетом и растянутым Геймплеем на 100 часов. И нет больше экспериментов по типу игр Jerichon или Dante's Inferno, или что то по типу Prototype, Vanquish, starhawk, spec ops,darkness . Нихрена нету. Одни и те же серии игр из года в год. GTA, Assassin, Call of duty, Battlefield. Да тот же Assassin был куда интереснее, с его сюжетом в современном мире. Грустно

25
Челодой моловек 94

+

0
Игорь Щипин

все это фигня что ты пишешь, игра после 20го часа только раскрывается. На тот момент раскрывается достаточно способностей и открывается новых видов врагов чтоб кайфовать от геймплея.

6
RudeHarold

к коротким играм наоборот часто критика что короткие

1
hpi

Ненаю как но во втором асасине я 100 часов наиграл, пока прошёл.

0
digitalkid Игорь Щипин

С чего ты взял что он вообще играл?) лол

-1
Snake Snaake Snaaaaaake

таких новостей можно повысасывать из пальца по любой игре

20
simiola

Хз, я почт все купленные игры до конца прохожу, недавно ремейк сайлент Хилла 2 прошел

0
erkins007

Потому что очень немногие прут тупо по сюжету. Я наиграл 50 часов и всё ещё не завершил второй акт.

17
JohnTornton

не тока в этом дело
ещё в том, что у всех игр у большинства игроков не пройдены, если смотреть по ачивкам

3
hpi

Это судьба каждой новой игры. Их просто забрасывают.

8
JohnTornton

ну, так у всех игр в стиме по ачивкам, если смотреть, то там большинство игру не проходят. никакую

8
Блоха В Сарафане

У 99% игр менее 20% прошло игру. Знаю только, что Портал 1 прошло 50%, судя по достижениям

3
Блоха В Сарафане

Зато Булдурс гуйте 5% прошло! Первый акт прошли 50%, до середины только 24% доковыляло.

8
Артем Хмиль

я сам до 3 акта дошел и дальше не осилил, 2 раза начинал сначала и оба раза на 3 акте бросил, хочу попробовать пройти с нуля обмазавшись модами, может тогда затянет

2
Ди Гы Артем Хмиль

Просто к тому моменту игрок уже перенасыщаеться контентом. Что уже не может продолжать. Либо делать паузу (сам на 3м акте чуть не бросил, месяц отдахнул, и продолжил как с чистого листа 3й акт проходить).

0
FretfulDoctor

По моему ты мягко говоря п..здиш.

3
ТентаклЪ

Второй акт прошло 40.3 процентов игроков, а это 2/3 игры, а не половина, а саму игру учитывая все концовки около 27 процентов. То что ты показал - это ачивка за прохождение игры на повышенном режиме сложности и ачивка за разрыв контракта компаньона с его демоном...

0
DauntingYannick

У меня 25 часов и я только 1акт закрыл )если игра нравится зачем ее спидранить ?

6
Misha Mi

То же самое) Уже наиграл 38 часов, а ток считай начало второго акта началось у меня) Я вообще не спешу, цель пройти на 100%, из 9 локаций в игре, я ток на четвертую буду переходить, и это не считай что на других трех локах еще куча всего вычистить и выполнить) Да игра не идеальная, но по мне гарантировано 8 балов смело можно поставить, по крайне мере мне эта часть больше нравиться, в сравнение с предыдущими, на первом месте про Японию, на втором Вальгалла, которую обязательно пройду на 100% после этой)) А так впереди у меня еще часов 100 минимум ожидает )

2
DauntingYannick Misha Mi

Кста тоже купил Валгалу со всеми длси по скидке 75% в стиме ) а то до этого брал за фул прайс через Епик а там не купить длс ( блин вот и приходится игры по 2 раза покупать

2
Misha Mi DauntingYannick

Норм) Кстати вот играл Ориджин, про Египет, первые 15 часов было интересно, потом что-то интерес вообще пропал и удалил.. Хотя игра хорошая, Одиссею тоже играл, но через пару часов что-то пропало желания в нее играть. Вот начиная с Вальгаллы, всё пошло иначе, мне она больше понравилась чем предыдущие, особенно визуально, но как это не странно, толком в нее я не играл, и вот как начал играть Shadows .которая дико меня затянула, я решил после нее обязательно пройти Вальгаллу, а она то огромная ух))

0
DauntingYannick Misha Mi

Ну в Валгале я запомнил Асгард это капец как красиво _+ там ру озвучка

1
Misha Mi DauntingYannick

Кстати да, озвучка ру это плюс. А так щас вот играю Shadows, в разрешение 2к на 27 дюймах, на высоко-максимальных, и блин... до чего же игра красивая то! Что не говори, но графика в игре 10 из 10, природа просто загляденье) А смена времени года и погодные условия тоже радуют глаз)

0
SPR1GGAN

боты и стадо такое ко ко ко игра шлак в неё не играют ,смотрите даже до второй главы не дошли

каждый день играю и не дошёл, потому что там контента до жопы и квесты реализованы не стандартно ,если захочиш идти чисто по сюжету вряд ли выйдет .

По логике таких высеров (новостей) скайрим тоже очень херовая игра ,потому что там не кто не спидранил сюжет

Современные новости всё тупее и тупее и натягивают сову на глобус а иногда и тупо выдумываю то чего нет

5
Serpentrage

Все новости подобного плана делают ради бонусов =) Но раз масса ведется на вбросы - значит это работает)

0
Rimasted

Согласен. Если такую новость и выкладывать, то только спустя год после выхода игры. На данный момент слишком мало времени прошло, чтобы что-то говорить наверняка. Но тогда новость не будет такой хайповой.

Я играю в Like a Dragon: Infinite Wealth. В игре 14 глав, а я потратил 100+ часов и только прошел 6 глав, а всё остальное время бегаю по миру, страдаю фигней, выполняю сайд квесты и играю в мини-игры, хотя некоторые из них нифига не мини.

0
Serpentrage Rimasted

Так же было)

0
DreamGothic

Давайте будем честны, когда появляется доступ к Ясукэ, и начинается его сюжетная линия, которую НЕОБХОДИМО пройти что бы получить финал, многие начинают разочаровываться в игре, т.к все полюбилась японская девочка-целочка, и Ясукэ нарушает эту "гармонию". Надо было не вводить Ясукэ, а добавить больше контента для Наоэ. Тогда бы игра зашла. А так, эта часть играбельна ровно до открытия Ясукэ, дальше уже просто не хочется играть зная что за него ПРИДЕТСЯ играть.))

3
DauntingYannick

Наоборот когда открывается Ясуке начинается самое интересное)

-3
digitalkid

Я его игнорю тупо. Только на сюжетки зову и когда махач предстоит. Там он норм играет и даже чуток дает отдохнуть от стелса.

Как когда их там окружили в одном месте. Выходит кинг-конг с двухметровой нагинатой и такой "это не меня с вами заперли, а вас со мной"

1
Yoshemitsu
просто оценили игру в течение первых 5–10 часов, а затем прекратили играть.

А может как в Скайриме. Плюнули на основной сюжет и зачищают в открытом мире аванпосты и знаки вопросика? С чего вывод что они прекратили играть?

не могут выносить современную формулу Assassin’s Creed или невзлюбили Ясукэ.

Гениальность уровня кодзимы. Как они его могли невзлюбить если они его еще не открыли?

Реверсивная психология!

Спустя года меньше половины игроков Ghost of Tsushima получили в самом начале второго акта сюжетное достижение по "праву рождения".

А значит такое резкое падение интереса к игре примерно через 15 часов говорит о том, что игроки больше не могут выносить современную формулу Ghost of Tsushima или невзлюбили Дзиина Сакая.

Спустя два месяца только 24% игроков вытерпели до конца шедевр Даниеля Вавры

А значит такое резкое падение интереса к игре примерно через 100 часов говорит о том, что игроки больше не могут выносить современную формулу Kingdom Cum Deliverance 2 или невзлюбили Имжиха.

3
JackBV

Не защищаю негросина , но думаю ныне это негласная норма. Любопытно посмотреть на динамику игроков к примере KCD 2 когда перешли на новую карту, или третьего Балдура , многие до сих пор сидят на 3 акте и не могут его пройти))

1
BENDJI

А игры нужно сразу проходить за один присест?

Я на прохождение Ассассинов тратил минимум месяц.

1
barbarian

Я за 20 с лишним часов не дошёл еще до парня с дубиной. Пока бегаю сундучки открываю и очки знаний. Как бы игра не маленькая

1
Skiminok585

Не смотря на то, что это типичный Юбисофт, где основное действо это по большей части зачищать карту от всяких гадов, несмотря на это я прошел уже 2 акта игры, убил почти все группировки и наиграл 50 часов. Кто бы что не говорил, но Япония мне очень понравилась, вот только сюжет разочаровал, а точнее его отсутствие.

1
супер пиявка

какой ужас! я обязательно расскажу им что там было во втором акте! и в третьем и четвертом и даже в десятом если он будет)))

0
Pastoral

А зачем играть? Просто оцени игру и не играй..

0
Alex Sand0r

Не думаю, что это является показателем качества игры. Я поиграл часа 2 и отложил игру на потом. Мне нравится проходить игры когда выйдут все DLC и патчи.

0
Артем Хмиль

так же купил игру, побегал в начале, и отложил, так как KCD2 еще не прошел

0
Вор Пиратычь

Ну так деньги же занесли и это главное. А что не играют то разрабам должно быть пох.

0
Nimlis

Еще бы в первый день смотрели на процент получения достижений.. Не все же гонятся за ними, кто-то исследует и играет в своё удовольствие, а не на время.

0
Kokoprime1991

Не говорите мне что первые 15 часов это прям СЮЖЕТ -_- хрена там делать в первом акте 15 часов ?

0
SPR1GGAN

закрывал активности в первых 2 локациях ,вторичные квесты ,открытие точек доступа ,знаки вопросиков

0
Пользователь ВКонтакте

Ну так а продаж-то сколько? Количество игорьков можно нарисовать сколько угодно. Где этот успешный успех? // Иван Марков

0
Global Conspiration

На завод ходит каждый божий день)) главное перед зеркалом не забывай каждое утро смотреться

0
Kenn1y

Новый AC ближе к Одиссеи и Истокам получается или и до них не дотянул?

0
Скрытый Тимм

эта часть ближе к миражу

-1
Kenn1y Скрытый Тимм

Мираж вроде ближе к первым частям, т.е. практически на сюжет.

0
Global Conspiration

Переплюнул в тыщу раз

1
SPR1GGAN

лучше ,разнообразия больше ,паркур интереснее а не тупо зажал и бежишь

раскачка интереснее ,можно реально сделать свой билд под стиль игры ,от скилов лучше отказаться без них интереснее .

да даже сраные аванпосты интересно зачищать ,надоел стелс и хард мод за нинзя ,берём негиртёнка и врываемся круша всех и вся отрубая бошки ,паркур за него чисто поржать но опять же он возможен и даёт разнообразие .

если заходит стандартная формула асасина ,как игры для отдыха ,где тебе просто дают незамыслованте задания как стимул ,а тебе нравиться находиться в мире игры и нравиться боевая система ,то игра зайдёт .

основная сюжетка даже похоже на годную историю ,когда надоедают обычные вторики ,закрываю пару сюжеток

0
digitalkid

К Ориджинс ближе по качеству, но про стелс. Сказал бы даже что это попытка в RDR2 в Японии.

0
Аристов--Черный
0
Diablonos

Такой талант пропадает на пэга. А мог бы пойти в политику, вместо жалких 2-3 косарей мог сосать 2-3 миллиона грантов и возглавлять оппозицию. Так срать в уши - дорогого стоит, знаешь ли.

0
Serpentrage

Орнул =) красава.

-2
digitalkid

Лол) ПГ уже не знает как бы новый кликбейт выкакать. У меня за 70 часов она не выполнена.

0
BDmitriy

Пока карта не пропылесосена, смысла идти по сюжету нет. Так что в своем случае я начну основной сюжет спустя условные 50 часов, а то и больше)

0
Gefor_сик

Главное успеть оформить возврат -_-

0
Don Perdon

Вообще, забавно. Как только выходит какая-нибудь игра, то сразу все довольны продажами, идут всякие новости, что внушительный онлайн, в общем все прекрасно. Но, проходит немного времени, и новости уже идут не такие позитивные. Классика же. Новая игра, все кидаются на хайпе. А потом уже новости, что не так все позитивно, а потом новости о расформировании игровых подразделений.
Насчет ассасина, это ожидаемо, на мой взгляд. Да, игра очень красивая, но хоть какой то глубины в ней нет. Игра всячески боится хоть немного напрячь игрока, все играется на тотальном релаксе, потому быстро надоедает. Да и квесты, из разряда "сходи, принести мне 10 граблей" тоже позитива не добавляет. Но с другой стороны, это ж ассасин, таков он есть, таким и будет. Так что новость закономерная, мне кажется) Все по плану)

0
Ольга Бузова

Пройти ее будет посложнее чем всякие соулсы ,во время сего рвотные позывы так и будут беспокоить ,прям новый жанр - точно игра года

-1
HappyWylde

ну а чего вы ожидали от проплаченый

0
brutaliskus

они сделали все что бы этот ясука светился в игре большую часть времени . больные лгбтэшные повесточные дег раты

-1
CRAZY rock GAME

Потому что там говорят 15 часов все офигенно, а потом 80 часов дрочильни. Сам фанат Assassin, брал всегда в день релиза за полную стоимость и защищал эту игру но Вальгалла меня просто добила, так допы и не прошел, тупо стали косить под Ведьмака. В Shadows кстати тоже плагиат на Цусиму, стойки, красные атаки, медитация, испытания и побочки все сперли у нее, и то на 15 часов хватило а потом как обычно по юбисофтски, раньше было хоть офигенно в русской озвучке играть и особо проблем не замечаешь, сейчас даже нормальных актеров не могли взять, английские актеры просто ужасно разговаривают, как будто одолжения делают, особенно у Наоэ

-1
zero sleep

Говорят что кур доят.

0
CRAZY rock GAME zero sleep

Так поиграй в эту фигню сам убедишься, ах да точнее через торрент скачай, такие как ты вы не покупаете

-2
Sunsh1ne98 CRAZY rock GAME

Зачем покупать этот мусор за оверпрайс, так ещё и и с танцами с бубном в ру регионе?
Плюс игра не скоро появится на торрентах, её ещё не взломали.
А рвать себе задницу ради очередной юбисофтовской дрочильни и искать, где бы её легально купить, не вижу смысла.
П.С. Ты сам же спонсируешь эту ересь деньгами и потом ноешь, что игры параша. Иронично.

0
CRAZY rock GAME Sunsh1ne98

Я их игры покупаю по большой скидке

0
SPR1GGAN

на японском чёто решил играть ,когда на стриме услышал наглийскую понял что не зря выбрал ))

ты так говориш что взяли с другой игры что то это плохо .

про карсные и снии атаки так то это цусима у асасина взяла, причём цусима норм так с асасина на себя натянула и не зря её с сравнивали и называли асасином в японии такие атаки ещё в первых частях были ,блокируемые и не блокируемые

0
211186

А на хбоксе не играют чтоль? Где статистика полная?

-1
DowncastKylian

ну так не удивительно, покупают, копипастят хвалебный отзыв из методички и рефандят XD нынешний геймдев от еблософтов...

-1
SPR1GGAN

тут обратная история ,копипастят хейт и высерают подобные статейки оторванные от реальности и логики

-2
Tsssss

Я так понимаю эту тему с АСS будут доить ещё долго ))

з.ы. Ну вышел новый конвейер, все кто хотели поиграли, все кто писали от неё кипятком продолжают ))

з.ы.ы. Кстати на счёт якобы 3х мил. игроков ) - вы не удивляйтесь тому что их так много и после прохождения первого акта игру бросают т.к. это обзорщики игр! )))

Попробовали, погоняли стримы и забыли ))

-1
demon33251

Как же так - ведь по информации от убейсофт , там уже продали миллионы копий, и миллионы игроков играют в Это "творение".. 🤣

-1
Serpentrage

Ты больше веришь ноунейм новостнику с пг лет 17 чем отчетам юбисофт перед инвесторами?)))) Я в этой игре за 10ч даже пролог еще не прошел, тупо гоняю по миру - вот и ачивки.

-3
Sunsh1ne98

Игра-то, конечно, так себе, но в статье на серьёзных щах вкидывать, что за неделю ещё почти никто не прошёл игру... мда. А ничего, что у людей есть личная жизнь, работа, другие дела, не?) Или все должны 24/7 в Ассассина нового играть? Лол)
Я вот Вальгаллу вообще пару месяцев проходил, ибо слишком огромная игра. Плюс я перерывы делал.

-1
Skorskis

в статье ->

Более половины игроков Steam пока даже не завершили первый акт игры

твои рассуждения ->

но в статье на серьёзных щах вкидывать, что за неделю ещё почти никто не прошёл всю игру... мда.

действительно - ... мда. скил на внимательность попробуй покачать

-1
Sunsh1ne98 Skorskis

Тем временем заголовок статьи:
"Очень немногие игроки AC Shadows завершают второй акт".
А далее пишется следующее: "Только 1,2% игроков Steam завершили третий акт, на PlayStation 5 – 4,24% игроков".
Так что открой форточку, а то душно. В данном случае невнимателен был ты, либо просто решил докопаться на пустом месте.

0
Пользователь ВКонтакте

А продаж сколько было? 3 миллиона игров по чьим данным? // Michael Zalomaev

-2
Goodvini

По данным Юбисофт)) хорошие цифры пока только на подписках)

-1
Пользователь ВКонтакте

3 миллиона поигравших. Продаж дай бг миллиона полтора // Александр Ковалёв

-2
Kot9lra street

терпилы)

-2
Константин335

Это ни о чем не говорит, взять любую игру и почти так же будет. Да и тут еще не прошло достаточно времени. Некоторые покупают игру, а проходят ее уже намного позже и еще всякие причины могут быть

-2
Global Conspiration

Просто игра настолько залипательная, чтотнарод не торопится ее проходить)) я вон уже наиграл бодее 180 часов и только до 2 акта дошел🤣

-2
oleg21412

Анализируем причины снижения интереса к продолжению игрового сюжета.

-2
Scorpion_GamePlay

Манать, там ещё и акты есть? Т.е. после убийства всех злодеев игра только мля раскроется?
А если по нормальному, то там столько мест и столько нужно *рочить, чтоб вкачать уровень и пойти дальше, что я тупо поставил уровень Сюжет и то главарей не просто убить выше уровнем. Эта не та игра которую можно и нужно проходить, эта там игра которую нужно *рочить и каждый раз делать одно и тже причём в тех же местах, дабы поднять уровень и идти дальше по сюжету. Мне осталось убить 3 человека, если после этого будет как в Убисофте дивизион 2 "А теперь всё тоже только повтори", то просто делит. Игра красивая.

-3
SPR1GGAN

хз чё тебя там заставляют ,третья лока на 22 лвл вроде ,я 30 взял в первых двух и ещё не закончил

0
Slayer_v

Так сейчас так многие забрасывают игры. Даже БГ3 многие кинули после 2 акта.

-3
caliskan

40+ часов наиграл, забрасывать не собираюсь пока

-7
Terrible Johnny

Эх.

-9
Jarvis666

Сколько часов ушло?

0
ANTI_XPECT Jarvis666

5 минут и софт для анлока ачивок.

8
My life is a game ANTI_XPECT

за это банят же

0
Exies27 My life is a game

к сожалению нет.

1
Scorpion_GamePlay ANTI_XPECT

убисофт защищён, их ачивки софт не берёт =(

1
WerGC

отличная игра очень сложно оторваться,разработчики молодцы!!!!!

ps играю не спеша

-11
Пользователь ВКонтакте

А теперь посмотрите какой процент достижений у игры года бг3 , клоуны) // Markel Amoralov

-11
TheCalvariam

я только ради ясукэ продолжаю играть за эту мини ниндзя шиноби скрытого листа.

-13