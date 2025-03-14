"Оскорбляют нас и наших богов": японский чиновник призвал бойкотировать Assassin's Creed Shadows

Assassin's Creed: Shadows вновь подвергается обвинениям со стороны японцев за якобы имеющиеся неточности и исторические искажения. Особые эмоции вызывают религиозные темы в игре.

В своем видео Такеши Нагасе, член городского совета Кобе и член собрания префектуры Хиого, расположенной на острове Хонсю, выражает свое возмущение тем, как Ubisoft подходит к религиозным темам в игре.

По словам Такеши Нагасе, неприемлемо, что главный герой Assassin's Creed: Shadows может нападать на монахов в храмах или стрелять по таким зданиям из лука. Советнику также не нравится, как показан знаменитый храм Энгё-дзи в городе Химэдзи, «в который Ясукэ входит в грязной обуви и разрушает находящееся внутри священное зеркало».

«Это не просто некрасиво. Это возмутительно! Мы не можем поверить своим глазам. В этой истории оскорблены мы и наши японские боги» - заявил член ассамблеи префектуры Хиого.

Такеши Нагасе призвал геймеров бойкотировать игру, которая, по его словам, «оскорбляет японскую культуру».

Стоит напомнить, что в Японии также высказываются в поддержку Ubisoft и Assassin's Creed Shadows. В прошлом году в защиту французской игры выступил, в частности, создатель Street Fighter 2.

Релиз Assassinʼs Creed Shadows состоится 20 марта 2025 года на PC, PS5 и Xbox Series X|S.