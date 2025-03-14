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Assassin's Creed Shadows 20.03.2025
Экшен, Ролевая, Стелс, От третьего лица, Открытый мир
4.3 899 оценок

"Оскорбляют нас и наших богов": японский чиновник призвал бойкотировать Assassin's Creed Shadows

Gruz_
Новости

Assassin's Creed: Shadows вновь подвергается обвинениям со стороны японцев за якобы имеющиеся неточности и исторические искажения. Особые эмоции вызывают религиозные темы в игре.

В своем видео Такеши Нагасе, член городского совета Кобе и член собрания префектуры Хиого, расположенной на острове Хонсю, выражает свое возмущение тем, как Ubisoft подходит к религиозным темам в игре.

По словам Такеши Нагасе, неприемлемо, что главный герой Assassin's Creed: Shadows может нападать на монахов в храмах или стрелять по таким зданиям из лука. Советнику также не нравится, как показан знаменитый храм Энгё-дзи в городе Химэдзи, «в который Ясукэ входит в грязной обуви и разрушает находящееся внутри священное зеркало».

«Это не просто некрасиво. Это возмутительно! Мы не можем поверить своим глазам. В этой истории оскорблены мы и наши японские боги» - заявил член ассамблеи префектуры Хиого.

Такеши Нагасе призвал геймеров бойкотировать игру, которая, по его словам, «оскорбляет японскую культуру».

Стоит напомнить, что в Японии также высказываются в поддержку Ubisoft и Assassin's Creed Shadows. В прошлом году в защиту французской игры выступил, в частности, создатель Street Fighter 2.

Релиз Assassinʼs Creed Shadows состоится 20 марта 2025 года на PC, PS5 и Xbox Series X|S.

50
103
Комментарии: 103
Ваш комментарий
Wing42

О, засуетился. Ничё страшного, раз две ядерки схавали почти сто лет назад, а сейчас глазами преданных псов смотрят в сторону США, значит и этот сущий пустяк проглотят.
Цветные дерутся, белые люди смотрят и смеются.

30
Anton Vasiljev

ничего не хочу сказать, но эти т.н. "преданные псы" совершили экономическое чудо и отстроили свою страну, превратив её в самую современную и технологичную страну мира.

А другая страна, не являющаяся "преданным псом", не может отстроить туристический Выборг уже 70 лет. Там в центре города постройки, разрушенные во время второй мировой.

Вот и думаем, кто что глотает.

-8
Wing42 Anton Vasiljev

Ну да, тут япошкам нужно отдать должное. Думаю, будь у них территории ещё раза в два меньше, чем сейчас, то Япония уже давно стала бы сверхкосмической ультрадержавой с передовыми колониями где-нибудь на Марсе из-за того, что всё уже сделано, но деньги нужно куда-то инвестировать.
Как люди они конченые, но как управленцы и оптимизаторы японцы, пожалуй, действительно не имеют равных в своём деле.

не может отстроить туристический Выборг уже 70 лет.

Да и хер с ним, много ли от него толку.

-8
eternal tsukuyomi

Чел, ты на что обижен в жизни?

5
Sucy Manbavaran Anton Vasiljev

Твои слова - яркий пример рассуждений человека который не разбирается в теме.

9
Wing42 eternal tsukuyomi

Ни на что, я просто моральный урод с не самыми лицеприятными взглядами на всё бытие в целом и занимаемое определёнными людьми место под солнцем в частности. Не нравится - не читай и не ной.

-6
Альфред Степанов

Какая-то показушная реакция, что-то поздно очухались, уже ничего не успеют отменить.

16
yariko ookami

До самураев только дошло. Может наконец еще вспомнят как янки испытали на них ЯО.

5
Anton Vasiljev

они и так помнят об этом. Как и о том, что воевали на стороне третьего рейха.

-2
FairUlu

Самураев там нет более 150 лет.

1
Oliver Beerhoff

а должен резать китайцев и ставить опыты на людях, тогда японцы приветствовали бы игру

5
Генерал Анатолий

Очередной чинуша решил попиариться на игре, которая конечно оскорбляет его чувства (чиновники наверно везде одинаковые)

А по бойкоту игры, уже сложилась традиция - чем больше игру отменяют всевозможные оскорбленные фарисеи, тем сильнее у нее продажи

3
Goodvini

А предыдущие части прям точные, особенно мифические существа и тд)) это не документальный и не образовательный продукт, а развлекательный)

3
Хаттаб жив

Красивых японочек с сиськами завезли?

2
NorutaUz

Это юбисофт, чувак

1
Maxon82 NorutaUz

Отстал от новостей

Assassin's Creed: Shadows получила взрослый рейтинг за жестокость и интимные сцены
0
BadEvgen

И чего боги сказали?

2
Даздрасен Дыклоп

Смой позор кровью. Езжай, расчлени радужного лягушатника И.Гывно.

"У самурая нет цели, только путь, а путь самурая - это смерть"

-2
Майкл Скотт

Пускай нигеры покупают 🤣

1
Пользователь ВКонтакте

Христиане, для которых красной нитью идёт в игре линия, что Адама и Еву создала раса Ису: А, ну ок // Кейт Фостер

1
Пользователь ВКонтакте

Те же христиане кричали, что "Код да Винчи" надо запретить. Смысл в том, что чем-то недовольные всегда есть, и нет нужды раздувать из этого "срочные новости". // Игорь Сергеев

1
Пользователь ВКонтакте Пользователь ВКонтакте

Не, ну "Код да Винчи" - это немного другого калибра, там не каких-то левых чуваков, а про Самого. А вот про их гонения в адрес серии Ассасинов как-то не слышно было. Тогда как японцам всё не так, и многие делают из этого прям важную новость // Кейт Фостер

0
Даздрасен Дыклоп

У нигги по сюжету будет возможность присунуть императору? Пусть лягушатники порадуют япошек)

1
Сережаа
Assassin's Creed: Shadows вновь подвергается обвинениям со стороны японцев за якобы имеющиеся неточности и исторические искажения.

Дооооо, якобы...

1
UnnoticedCarissa

А насчет того чела, который управлял персом и всё разрушал, ничего не сказали, не объявили в розыск?

1
HandsomeRed

Эмм...а ничего что это можно делать и в других играх? Японских играх..тут кое кто себе политические очки зарабатывает. Про бомбы бы так кричали

1
Tommy.

20 марта будет интересно

0
Serpentrage

Ну валгаллу по продажам должна перебить) Сам предзаказ сделал.

-6
Tommy. Serpentrage

"poor fucker" - Karlach

0
digitalkid

Да можно прикинуть как бы мы реагировали, если в древнюю Русь закинут такого черта и он бегал бы дружинников Ярослава пачками вырезал.

0
Serpentrage

Как бы вы реагировали? рпц бы запретила игру за язычество если ты про Русь?)

-3
Stinger_Max

Куча ушлёпков, которые копротивляются в комментах своими бойкотами во что бы то ни стало скачать и поиграть, знатно бы так ошалели с этого. А ведь действительно. Если хотя бы раз в жизни заставить свой мозг думать, а не просто бомбить с недовольных людей, и задать себе простой вопрос "А чего вдруг недовольство?". И тут вдруг окажется, что сделай французы игру про нашу историю, где заместо всяких Славов-Ярославов во главе будет какой нибудь угольный бразза с дредами, и ты будешь бегать им и смачно мочить болванчиков, которые говорят на русской речи. Учитывая современные нравы и нравы юбиков в целом, то в рядах дружинников были бы не только Иваны, но и Светланы. А учитывая особенности серии в принципе, то в целом ты волен мочить не только дружинников, но и мирняк за такого тёмного богатыря, как пожелаешь, это же симуляция. А что такое? Уже не так забавно? Погодите, это же всего лишь игра. Что такое? В такой большой серии вдруг решили сделать одну игру, связанную с историей России, но заместо просто и понятного нам Ивана или Николки мы будем играть только за тёмного братка Алекса? Вот так печаль беда. Но ничего, будешь хавать что дают.

0
HandsomeRed

Рофлами реагировали на Чернослава. Но в наших реалиях кстати у него было бы больше шансов на карьерный рост и это делать, нежели чем в Японии.

0
Алекс Рейлор

Ну так пусть ваши японские боги тогда леща Юбикам дадут, молнию там с неба шарахнут.

0
Лидер Assassin

Т.е ты предпологаешь что Зевс это японский бог?

0
Алекс Рейлор Лидер Assassin

У каждой культуры есть свой Зевс, отвечающий за молнии и т. д. Просто называются по-разному: Зевс, Перун, Тор и т. д.

0
Лидер Assassin Алекс Рейлор

В японской мифологии нет прямого аналога Зевса, но ближе всего к нему по функциям и статусу стоит Такэмикадзучи (武甕槌), бог грома и войны

-1
Sprintin Лидер Assassin

шансунг же, не? )

0
Пользователь ВКонтакте

😅😅😅 // Mr Anderson

0
Комментарий удален
L1no

В Японии 8 миллионов синтоистских божеств...

0
BitMan_and_Roban

Теперь понятно, почему Forza Horizon не делают про Японию. Нафиг им эти проблемы.

0
Constant1ne

На самом деле они молодцы. Вон в последнее время в Колде сколько клюквы на Россиян и нашу армию. Причем все свои косяки и реальные убийства мирняка вешают на нас. Всё применяют свои стереотипы в играх. Фильтр должен быть, а то вообще в последнее время попутали различные разработчики. Негров русских добавляют в Старфилд...

PS/ Где эти кряклы, которые орали, что этот негр самурайский канон и это настоящая история одного человека?

4
211186

Дебил, а не чиновник

0
erba05

я есть грут

0
FaultlessVaelen

А можно ещё и дилогию Nioh отменить? а то там тоже Ясуке есть)

0
Винтони

А типа там в Японии на самом деле нельзя выстрелить из лука по храму что-ли? или если захочется нельзя разбить зеркало? Если это святыня, то типа там физически нереально причинить вред храму)))) Что за бред?)

0
GraF68ru

Напоминает наших клоунов, которым лишь бы порваться и запретить что-нибудь, воистину - политик хуже тридвараса.

0
atsa.maz

Нашли на что обижаться. Эта всего лишь компьютерная игра. Вымысел, фантастика, сказка. Они бы ещё в суд на главного героя игры Ясукэ подали.

0
Denis Kyokushin

Да ладно, чё возмущаться-то?Можно подумать, у этой игры будут хорошие продажи.Три калеки в неё поиграют и бросят, и забудется эта недоигра в короткий срок.Поржём 20 марта над онлайном в Стиме

0
Serpentrage

Ты реально думаешь что у асасина в японии которого ждали лет 10 будет низкий онлайн?) ржу, ну и не забывай эпик стор+ юби лаунчер с 20 скидкой( которой в стиме нет)

0
Imnogamer

Будут продажи. Даже тут нет-нет агитируют.

0
Denis Kyokushin Serpentrage

Практика показывает, что когда большинство игроков недовольны какой-либо игрой,то продажи летят в трубу, и онлайн скудный.

0
Denis Kyokushin Imnogamer

Тут на любое дерьмо агитируют.Только агитаторы долго не сидят, либо ник-неймы меняют, либо аккаунты

1
Imnogamer Denis Kyokushin

Собственно, да. Лишь бы продавалось

0
Капитан Баттхерт

Жри япошка французские круасаны.

0
Кей Овальд

Ну, оскорблять богов это база. Они не могут ответить потому, что их нет.
А вот оскорблять культуру и культурные места это уже не очень хорошо. Особенно на фоне прошлых частей серии, где это наказывалось.

0
Sprintin

ммм, японцам можно творить дичь в своих играх, а европейцам нет.

ясно понятно.

п.с не защищаю юби

0
Light of Tfuth
п.с не защищаю юби
0
MalevolentGalileo

васян из сельсовета японского села негодует... отличная новость для ПГ! рукалицо...

0
Пользователь ВКонтакте

Игроки спрашивают, а почему игры скатились.
Вы попробуйте создать игру где 100500 социальных групп будет выпрыгивать и обосывать вашу игру, за то что вы ущемили их чем либо. // Александр Дельтазавр

-1
Пользователь ВКонтакте

Достаточно не надо было делать негра в игре про самураев, надо сделать бокс где майк тайсон будет белым // Серега Сигуля

1
Legioner999

ну раз богов оскорбляют, то пусть боги накажут :D

-2
Аристов--Черный

А они не могут, в виду своей выдуманности. Вот умалишённые и бросаются на защиту своих глюков:)))

-2
Илья Матецкий

Лучше бы про реальность подумал, про Хиросиму и Нагасаки, более так сказать близкое прошлое, самурай комнатный

-2
Anton Vasiljev

и чё думать об этом?

-2
Floww

Но в буддизме нет богов

-2
Вадим Якимов

у них синтоизм..

7
Генерал Анатолий

Главное оскорбиться, а чувства верующих найдутся

0
Dusty Rust Генерал Анатолий

аххаха

0
Lvinomord

Своё негодование по поводу этой игры он выразил следующим образом:

А потом он вдруг случайно увидел Sekiro:

-2
Аристов--Черный
По словам Такеши Нагасе, неприемлемо, что главный герой Assassin's Creed: Shadows может нападать на монахов в храмах или стрелять по таким зданиям из лука.

Это игра, дебил. Эти действия совершает игрок(ты). Если в мире с дарованной тебе свободой действий ты совершаешь неприемлемые в реальности действия, то пеняй на самого себя.

Оскорблены они, епт! Давайте я сейчас суну своё рыло в вашу японскую дичь и начну картинно оскорбляться неприемлемыми для меня вещами. Выглядит честно говоря как "пиар" на провокации. ЕА как-то раз наняла "оскорблённых" христианских активистов, чтобы те покричали про "ужасно адскую" игру Dante`s Inferno.

-2
Light of Tfuth

Интересно как бы ты рассуждал, если бы императора России, в каком нибудь Ассасине сделали бы негром ?

4
Генерал Анатолий Light of Tfuth

Думаю, как и 99% людей немного повозмущались бы, а через пять минут забыли об этом навсегда. Игры это не такая вещь, чтобы всерьез их воспринимать и ужасаться по каждому поводу. Просто интернет сделал людей невероятно импульсивными и раздражительными к каждому дуновению ветерка, что поделать

-6
Light of Tfuth Генерал Анатолий

А если бы твою маму или жену или дочь сделали бы шлюхами в игре и позорили бы их , ты так тоже бы говорил ?

повозмущались бы, а через пять минут забыли об этом навсегда. Игры это не такая вещь, чтобы всерьез их воспринимать и ужасаться по каждому поводу
5
POLKOVNIK2005 Light of Tfuth
5
Serpentrage Light of Tfuth

Кто там из самураев или императоров шлюхи? Ты хоть думай иногда что пишешь.

-4
ZAUSA

Сразу столько хейтеров и расистов активизировалось...

-2
Авраам Линкольн

Какие же япошки стали нежные, соевые и ущемленые!!! Раньше были крутыми самураями, а сейчас... Стыд и позор!!! Покажи япошке палец и он ущемится, что твой палец больше, чем его чл*н! Тьфу на вас!!!

-2
Лидер Assassin

через 6 дней мы вырежем всех ваших богов и разнесем все ваши храмы в щепки

-3
My life is a game

что там предзагрузка 17 числа же?

-2
Лидер Assassin My life is a game

пока нету)))

-5
Лидер Assassin My life is a game

но есть крутая заставка на раб стол из wallpapers engine

-6
My life is a game Лидер Assassin

а ты что там купил?я в стиме

-1
My life is a game Лидер Assassin

где скачать?

-1
fr54gh

Казнокрад на игрушку обиделся.))

-3
Dick_Thunder

Резать негром чсвшных япошек которые самураев преподносят миру как лучших воинов евер, а зубочистки свои как величайшее оружие уже отличное развлечение. А если от этого у них еще и гореть от этого будет оно станет еще слаще

-3
Майкл Скотт

"Поем гoвна другим назло" 🤣

-2
Dick_Thunder Майкл Скотт

Асассины нормальные игры обычно. А ты явно поедаешь то что тебе ютуберы хайпожоры наваливают 😄

1
Kasarkin

Байкот параши? Я в деле!

-4
DarMatroskina

не будешь качать с торрента?

3
Serpentrage DarMatroskina

Конечно не будет, он на ютубе только заценить сможет)

0
Владимир Асцатрян

Заткнитесь, хитрые злобные проклятые япошки-жополизы австрийского художника! Assassin's Creed Shadows - это вам за смерть Итана Уинтерса и за похищение Мии Уинтерса и Розы Уинтерс, за смерти нашей вайфу Юки Цукумо и Годжо Сатору-сенсея, за позорные слитые концовки Атаки Титанов, Моей Геройской Академии и Магической Битвы!

-8