"Оскорбляют нас и наших богов": японский чиновник призвал бойкотировать Assassin's Creed Shadows

Assassin's Creed: Shadows вновь подвергается обвинениям со стороны японцев за якобы имеющиеся неточности и исторические искажения. Особые эмоции вызывают религиозные темы в игре.
В своем видео Такеши Нагасе, член городского совета Кобе и член собрания префектуры Хиого, расположенной на острове Хонсю, выражает свое возмущение тем, как Ubisoft подходит к религиозным темам в игре.
По словам Такеши Нагасе, неприемлемо, что главный герой Assassin's Creed: Shadows может нападать на монахов в храмах или стрелять по таким зданиям из лука. Советнику также не нравится, как показан знаменитый храм Энгё-дзи в городе Химэдзи, «в который Ясукэ входит в грязной обуви и разрушает находящееся внутри священное зеркало».
«Это не просто некрасиво. Это возмутительно! Мы не можем поверить своим глазам. В этой истории оскорблены мы и наши японские боги» - заявил член ассамблеи префектуры Хиого.
Такеши Нагасе призвал геймеров бойкотировать игру, которая, по его словам, «оскорбляет японскую культуру».
Стоит напомнить, что в Японии также высказываются в поддержку Ubisoft и Assassin's Creed Shadows. В прошлом году в защиту французской игры выступил, в частности, создатель Street Fighter 2.
Релиз Assassinʼs Creed Shadows состоится 20 марта 2025 года на PC, PS5 и Xbox Series X|S.
О, засуетился. Ничё страшного, раз две ядерки схавали почти сто лет назад, а сейчас глазами преданных псов смотрят в сторону США, значит и этот сущий пустяк проглотят.
Цветные дерутся, белые люди смотрят и смеются.
ничего не хочу сказать, но эти т.н. "преданные псы" совершили экономическое чудо и отстроили свою страну, превратив её в самую современную и технологичную страну мира.
А другая страна, не являющаяся "преданным псом", не может отстроить туристический Выборг уже 70 лет. Там в центре города постройки, разрушенные во время второй мировой.
Вот и думаем, кто что глотает.
Ну да, тут япошкам нужно отдать должное. Думаю, будь у них территории ещё раза в два меньше, чем сейчас, то Япония уже давно стала бы сверхкосмической ультрадержавой с передовыми колониями где-нибудь на Марсе из-за того, что всё уже сделано, но деньги нужно куда-то инвестировать.
Как люди они конченые, но как управленцы и оптимизаторы японцы, пожалуй, действительно не имеют равных в своём деле.
Да и хер с ним, много ли от него толку.
Чел, ты на что обижен в жизни?
Твои слова - яркий пример рассуждений человека который не разбирается в теме.
Ни на что, я просто моральный урод с не самыми лицеприятными взглядами на всё бытие в целом и занимаемое определёнными людьми место под солнцем в частности. Не нравится - не читай и не ной.
Какая-то показушная реакция, что-то поздно очухались, уже ничего не успеют отменить.
До самураев только дошло. Может наконец еще вспомнят как янки испытали на них ЯО.
они и так помнят об этом. Как и о том, что воевали на стороне третьего рейха.
Самураев там нет более 150 лет.
а должен резать китайцев и ставить опыты на людях, тогда японцы приветствовали бы игру
Очередной чинуша решил попиариться на игре, которая конечно оскорбляет его чувства (чиновники наверно везде одинаковые)
А по бойкоту игры, уже сложилась традиция - чем больше игру отменяют всевозможные оскорбленные фарисеи, тем сильнее у нее продажи
А предыдущие части прям точные, особенно мифические существа и тд)) это не документальный и не образовательный продукт, а развлекательный)
Красивых японочек с сиськами завезли?
Это юбисофт, чувак
Отстал от новостей
И чего боги сказали?
Смой позор кровью. Езжай, расчлени радужного лягушатника И.Гывно.
"У самурая нет цели, только путь, а путь самурая - это смерть"
Пускай нигеры покупают 🤣
Христиане, для которых красной нитью идёт в игре линия, что Адама и Еву создала раса Ису: А, ну ок // Кейт Фостер
Те же христиане кричали, что "Код да Винчи" надо запретить. Смысл в том, что чем-то недовольные всегда есть, и нет нужды раздувать из этого "срочные новости". // Игорь Сергеев
Не, ну "Код да Винчи" - это немного другого калибра, там не каких-то левых чуваков, а про Самого. А вот про их гонения в адрес серии Ассасинов как-то не слышно было. Тогда как японцам всё не так, и многие делают из этого прям важную новость // Кейт Фостер
У нигги по сюжету будет возможность присунуть императору? Пусть лягушатники порадуют япошек)
Дооооо, якобы...
А насчет того чела, который управлял персом и всё разрушал, ничего не сказали, не объявили в розыск?
Эмм...а ничего что это можно делать и в других играх? Японских играх..тут кое кто себе политические очки зарабатывает. Про бомбы бы так кричали
20 марта будет интересно
Ну валгаллу по продажам должна перебить) Сам предзаказ сделал.
"poor fucker" - Karlach
Да можно прикинуть как бы мы реагировали, если в древнюю Русь закинут такого черта и он бегал бы дружинников Ярослава пачками вырезал.
Как бы вы реагировали? рпц бы запретила игру за язычество если ты про Русь?)
Куча ушлёпков, которые копротивляются в комментах своими бойкотами во что бы то ни стало скачать и поиграть, знатно бы так ошалели с этого. А ведь действительно. Если хотя бы раз в жизни заставить свой мозг думать, а не просто бомбить с недовольных людей, и задать себе простой вопрос "А чего вдруг недовольство?". И тут вдруг окажется, что сделай французы игру про нашу историю, где заместо всяких Славов-Ярославов во главе будет какой нибудь угольный бразза с дредами, и ты будешь бегать им и смачно мочить болванчиков, которые говорят на русской речи. Учитывая современные нравы и нравы юбиков в целом, то в рядах дружинников были бы не только Иваны, но и Светланы. А учитывая особенности серии в принципе, то в целом ты волен мочить не только дружинников, но и мирняк за такого тёмного богатыря, как пожелаешь, это же симуляция. А что такое? Уже не так забавно? Погодите, это же всего лишь игра. Что такое? В такой большой серии вдруг решили сделать одну игру, связанную с историей России, но заместо просто и понятного нам Ивана или Николки мы будем играть только за тёмного братка Алекса? Вот так печаль беда. Но ничего, будешь хавать что дают.
Рофлами реагировали на Чернослава. Но в наших реалиях кстати у него было бы больше шансов на карьерный рост и это делать, нежели чем в Японии.
Ну так пусть ваши японские боги тогда леща Юбикам дадут, молнию там с неба шарахнут.
Т.е ты предпологаешь что Зевс это японский бог?
У каждой культуры есть свой Зевс, отвечающий за молнии и т. д. Просто называются по-разному: Зевс, Перун, Тор и т. д.
В японской мифологии нет прямого аналога Зевса, но ближе всего к нему по функциям и статусу стоит Такэмикадзучи (武甕槌), бог грома и войны
шансунг же, не? )
😅😅😅 // Mr Anderson
В Японии 8 миллионов синтоистских божеств...
Теперь понятно, почему Forza Horizon не делают про Японию. Нафиг им эти проблемы.
На самом деле они молодцы. Вон в последнее время в Колде сколько клюквы на Россиян и нашу армию. Причем все свои косяки и реальные убийства мирняка вешают на нас. Всё применяют свои стереотипы в играх. Фильтр должен быть, а то вообще в последнее время попутали различные разработчики. Негров русских добавляют в Старфилд...
PS/ Где эти кряклы, которые орали, что этот негр самурайский канон и это настоящая история одного человека?
Дебил, а не чиновник
я есть грут
А можно ещё и дилогию Nioh отменить? а то там тоже Ясуке есть)
А типа там в Японии на самом деле нельзя выстрелить из лука по храму что-ли? или если захочется нельзя разбить зеркало? Если это святыня, то типа там физически нереально причинить вред храму)))) Что за бред?)
Напоминает наших клоунов, которым лишь бы порваться и запретить что-нибудь, воистину - политик хуже тридвараса.
Нашли на что обижаться. Эта всего лишь компьютерная игра. Вымысел, фантастика, сказка. Они бы ещё в суд на главного героя игры Ясукэ подали.
Да ладно, чё возмущаться-то?Можно подумать, у этой игры будут хорошие продажи.Три калеки в неё поиграют и бросят, и забудется эта недоигра в короткий срок.Поржём 20 марта над онлайном в Стиме
Ты реально думаешь что у асасина в японии которого ждали лет 10 будет низкий онлайн?) ржу, ну и не забывай эпик стор+ юби лаунчер с 20 скидкой( которой в стиме нет)
Будут продажи. Даже тут нет-нет агитируют.
Практика показывает, что когда большинство игроков недовольны какой-либо игрой,то продажи летят в трубу, и онлайн скудный.
Тут на любое дерьмо агитируют.Только агитаторы долго не сидят, либо ник-неймы меняют, либо аккаунты
Собственно, да. Лишь бы продавалось
Жри япошка французские круасаны.
Ну, оскорблять богов это база. Они не могут ответить потому, что их нет.
А вот оскорблять культуру и культурные места это уже не очень хорошо. Особенно на фоне прошлых частей серии, где это наказывалось.
ммм, японцам можно творить дичь в своих играх, а европейцам нет.
ясно понятно.
п.с не защищаю юби
васян из сельсовета японского села негодует... отличная новость для ПГ! рукалицо...
Игроки спрашивают, а почему игры скатились.
Вы попробуйте создать игру где 100500 социальных групп будет выпрыгивать и обосывать вашу игру, за то что вы ущемили их чем либо. // Александр Дельтазавр
Достаточно не надо было делать негра в игре про самураев, надо сделать бокс где майк тайсон будет белым // Серега Сигуля
ну раз богов оскорбляют, то пусть боги накажут :D
А они не могут, в виду своей выдуманности. Вот умалишённые и бросаются на защиту своих глюков:)))
Лучше бы про реальность подумал, про Хиросиму и Нагасаки, более так сказать близкое прошлое, самурай комнатный
и чё думать об этом?
Но в буддизме нет богов
у них синтоизм..
Главное оскорбиться, а чувства верующих найдутся
аххаха
Своё негодование по поводу этой игры он выразил следующим образом:
А потом он вдруг случайно увидел Sekiro:
Это игра, дебил. Эти действия совершает игрок(ты). Если в мире с дарованной тебе свободой действий ты совершаешь неприемлемые в реальности действия, то пеняй на самого себя.
Оскорблены они, епт! Давайте я сейчас суну своё рыло в вашу японскую дичь и начну картинно оскорбляться неприемлемыми для меня вещами. Выглядит честно говоря как "пиар" на провокации. ЕА как-то раз наняла "оскорблённых" христианских активистов, чтобы те покричали про "ужасно адскую" игру Dante`s Inferno.
Интересно как бы ты рассуждал, если бы императора России, в каком нибудь Ассасине сделали бы негром ?
Думаю, как и 99% людей немного повозмущались бы, а через пять минут забыли об этом навсегда. Игры это не такая вещь, чтобы всерьез их воспринимать и ужасаться по каждому поводу. Просто интернет сделал людей невероятно импульсивными и раздражительными к каждому дуновению ветерка, что поделать
А если бы твою маму или жену или дочь сделали бы шлюхами в игре и позорили бы их , ты так тоже бы говорил ?
Кто там из самураев или императоров шлюхи? Ты хоть думай иногда что пишешь.
Сразу столько хейтеров и расистов активизировалось...
Какие же япошки стали нежные, соевые и ущемленые!!! Раньше были крутыми самураями, а сейчас... Стыд и позор!!! Покажи япошке палец и он ущемится, что твой палец больше, чем его чл*н! Тьфу на вас!!!
через 6 дней мы вырежем всех ваших богов и разнесем все ваши храмы в щепки
что там предзагрузка 17 числа же?
пока нету)))
но есть крутая заставка на раб стол из wallpapers engine
а ты что там купил?я в стиме
где скачать?
Казнокрад на игрушку обиделся.))
Резать негром чсвшных япошек которые самураев преподносят миру как лучших воинов евер, а зубочистки свои как величайшее оружие уже отличное развлечение. А если от этого у них еще и гореть от этого будет оно станет еще слаще
"Поем гoвна другим назло" 🤣
Асассины нормальные игры обычно. А ты явно поедаешь то что тебе ютуберы хайпожоры наваливают 😄
Байкот параши? Я в деле!
не будешь качать с торрента?
Конечно не будет, он на ютубе только заценить сможет)
Заткнитесь, хитрые злобные проклятые япошки-жополизы австрийского художника! Assassin's Creed Shadows - это вам за смерть Итана Уинтерса и за похищение Мии Уинтерса и Розы Уинтерс, за смерти нашей вайфу Юки Цукумо и Годжо Сатору-сенсея, за позорные слитые концовки Атаки Титанов, Моей Геройской Академии и Магической Битвы!