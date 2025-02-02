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Assassin's Creed: Shadows 20.03.2025
Экшен, Ролевая, Стелс, От третьего лица, Открытый мир
4.1 798 оценок

От уважения к исламу до разрушения японских храмов: в сети разгорелся новый спор вокруг Assassin's Creed: Shadows

Lunersun
Новости

Вокруг Assassin's Creed Shadows разгорается очередной небольшой скандал. В этот раз всё началось с видео на YouTube, где игрок за Ясуке устроил погром в японском храме. Пользователь shoheikondo наткнулся на этот ролик и поделился отрывком, который за сутки набрал больше 21 миллиона просмотров.

«Японская культура потребляется, но не получает никакого уважения», — написал shoheikondo.

В комментариях развернулась бурная дискуссия — одни посчитали действия игрока оскорбительными, другие обвинили самих японцев в излишней чувствительности.

Особенно острой критике подверглась компания Ubisoft за то, что вообще сделала возможным такое «разорение» храмов. Многие вспомнили, как в Assassin's Creed: Mirage разработчики проявили уважение к исламу, позволив отключать музыку во время призыва к молитве в Багдаде.

В Assassin's Creed Mirage будут доступны индивидуальные настройки в знак уважения к Исламу
«Попробуйте заменить японский храм на религиозное место в какой-нибудь исламской стране — и посмотрите, что будет», — отметил один из комментаторов.
20
43
Комментарии: 43
Ваш комментарий
My life is a game

очень шиза у людей

26
BewitchingBaron
Японская культура потребляется, но не получает никакого уважения

а там есть кого уважать? эпоха самобытности и самураев была 150+ лет назад, а последние 80 лет японцы - просто верная подстилка америки, тявкающая "на кого хозяин скажет" и ссущие публично признать, что это США уничтожила им два города атомными бомбами.

21
Yapa Skuda

Многие из них кста до сих пор заявляют, что их правильно бомбили.

6
BewitchingBaron Yapa Skuda

что их правильно бомбили я тоже считаю :) но мало.

0
Medu3a Yapa Skuda

С благодарностью причëм, за пресечение их амбиций аморальных.

2
bysaturn Yapa Skuda

Ну бомбили их правильно, но вот то что мирняк, а не военку и политиканов это другое дело.

-1
Генерал Анатолий

США бомбили мирных людей, а военных преступников, как командир отряда 731 Исии, скрыли и заставили работать на себя

0
hom1e

игра обречена быть боксерской грушей, каждую спорную деталь будут разбирать и исходить на гвно

15
Nimlis

Как по мне, это тупо провокационный ролик, дабы еще больше создать проблем компании.
На месте разработчиков нужно просто такие места сделать нейтральными, то есть без допуска к оружию.
С другой стороны, в играх, в которых есть дети, игроки также умудряются стрелять и т. п., но никто не возмущается, просто кто-то решил хайпануть на этом всём, и всё.
В «Assassin’s Creed Valhalla» тоже вроде бы можно бегать по храмам и собирать всё подряд.

10
QuaggyArnold

Их можно было в хлам разорять и убивать защитников храма....

2
prorock

В вальгалле была целая механика с разорением монастырей для добычи ресурсов на постройку своего поселения. Но никто не видел в этом проблемы.

7
Costollom
Как по мне, это тупо провокационный ролик, дабы еще больше создать проблем компании.

Дабы получить больше хайпа на проблемах компании.

1
Темный-Властелин prorock

там была причина, это викинги и они так делали, а тут как бы не очень объяснено, у людей вполне обоснованная претензия

1
Темный-Властелин Costollom

а это может быть связанно с конкурентами которые хотят сбить цену акциям, дабы их купить по дешевле, а может просто совпало

0
BAZKIN

Начинай свой день с очередного натужного скандала вокруг Assassin's Creed: Shadows

8
Главный инженегр

Потужного

0
Mankar Camoran
7
пекабир
другие обвинили самих японцев в излишней чувствительности.

может про африку стоит сделать игру? смешать все народности негритянские в одну кучу, приправить все это дело арбузами, рэпом, лоурайдерами, жареной курицей и виноградным лимонадом? ах да, негров трогать нельзя, это другое

6
Givemethedust

Отличная идея. Заодно собирать шкуры и кости убитых врагов для крафта и лечиться поеданием соплеменников. Ну и основной доход получать с продажи своих одноцветовых братьев в рабство. У юбиков же все аутентично и исторично)

2
пекабир Givemethedust

а еще девочкам маленьким отрезание женских причиндалов делать и ритуальное изнасилование. многообразие африканской культуры-мультуры

1
Wigоr

Так французы игру делают, а не африканцы

-1
пекабир Wigоr

что не мешает им делать игру про японию, ага

1
Miero

А то что в AC Valhalla с самого начала можно было христианские монастыри грабить и чистить то это такое, всех устраивало и ни один блогерок не возмущался.

4
Givemethedust

На ассассина с негромураем в целом все равно, но сложно не заметить, что ты пишешь чушь. В вальхалле мы играли за викингов, которые прибыли в Англию и устраивали набеги и грабежи. А в те времена как раз монастыри и хранили больше всего легкодоступных сокровищ. И при этом, в вальхалле монахов убивать было нельзя, ибо "десинхронизация" и тонкий намек на то, что викинги были не такие и монахов безоружных не убивали, лол)

Здесь же негромурай, который по канону японского общества, должен как раз таки служить государству, но он может грабить храмы и устраивать резню. Чувствуешь разницу в нарративе?

5
BitMan_and_Roban

тут уже срач ради срача

0
Лидер 666 Givemethedust

Он походу рачело лютое, раз не выкупил это, хотя я думаю это и так должно всем быть ясно, викинги христиан грабили по КД, насиловали и убивали, почему бы и нет, это не их вероисповедание, поэтому осуждения тут быть не может.

-2
Ellie Williams

потреблятство

3
Serj77777

Да потому,что на японскую культуру им плевать,это страна для них,как проститутка,потявкают слегка и проглотят что угодно. "Разработчики проявили уважение к исламу, позволив отключать музыку во время призыва к молитве в Багдаде" это другое,в этом случае играет очко,Гиймо бы устал извиняться,проявляя уважение.Ubisoft контора педерастов,как и Сони,со своим насаждением "правильных ценностей".)

3
Costollom

Если ты готов поддерживать любую глупую фигню хейтеров, то будь готов к таким глупым новостям. Кушайте теперь "скандал в интернете".

2
Ganwor

А в "Мираже" можно было разорять мечети? А то в "Валгалле" христианские храмы можно, в Японии погром можно...

2
Фаршированные Яйца

В KCD 2018 можно прям в храме, перед иконами, монашек резать. А уже через секунду искупить грехи с помощью денег)

1
Темный-Властелин

исторично по крайней мере)

2
Аргонафт

Правда, на вскидку не могу вспомнить, чтобы если игра была в мусульманском регионе мы грабили или разрушали религиозные сооружения. Хм). Разорение и поджоги церквей в Валгалле вполне соответствует последним трендам - за Христиан заступаться некому. Так скажем - разработчикам повезло и совпало исторически, и по текущей ситуации в мире. Это видео показывает, что японцы не хотят идти по пути, где они собственноручно разоряют свои храмы в игре, да ещё и черным персонажем.

1
Max Rolens

Кусок дерьма про негра... пускай хают... на большое это дерьмо не сгодится

0
Раб дергающихся пикселей

Клоуны. Кого там уважать? Мой кузен Марк из Портленда, служащий в военной полиции авиабазы Кадена, решает такие вопросы одним щелчком пальцев: снимай свои тряпочки, бэйби-сан, сейчас подойдут Гонзалес, Зиппо и Черный Монро - будешь паинькой, купишь себе с подружками мороженое и шипучку. Америка, ты Господом любима! Аллилуйя, братья, аллилуйя!

Работает безотказно, разве что один раз старшеклассница слишком сильно прикусила ствол табельного пистолета и на нем остались царапины. Потом ее косорылый папаша долго шипел, кланялся и извинялся, а Марку немного влетело от начальства.

0
Andrey Wealson

Неужели эта игра такое дно... что вообще пытаются доказать разработчики делая такие недоигры.

-1
grobor root

Ужас, графика привет 2014й

-5
QuaggyArnold

Графика норм, а вот анимация лиц не очень

1
grobor root QuaggyArnold

Ну для зумеров может и норм, я видел как развивается графика у этой конторки, так вот она застряла в 2014м

-1
MadPyramus grobor root

Фар Край 5 вышел в 2018м, там графон куда лучше Фар Края 4, который как раз вышел в 2014м.

0
grobor root MadPyramus

Спорное заявление, что у пятёрки лучше графика, чем у четвёрки

0