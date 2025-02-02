От уважения к исламу до разрушения японских храмов: в сети разгорелся новый спор вокруг Assassin's Creed: Shadows

Вокруг Assassin's Creed Shadows разгорается очередной небольшой скандал. В этот раз всё началось с видео на YouTube, где игрок за Ясуке устроил погром в японском храме. Пользователь shoheikondo наткнулся на этот ролик и поделился отрывком, который за сутки набрал больше 21 миллиона просмотров.

«Японская культура потребляется, но не получает никакого уважения», — написал shoheikondo.

В комментариях развернулась бурная дискуссия — одни посчитали действия игрока оскорбительными, другие обвинили самих японцев в излишней чувствительности.

Особенно острой критике подверглась компания Ubisoft за то, что вообще сделала возможным такое «разорение» храмов. Многие вспомнили, как в Assassin's Creed: Mirage разработчики проявили уважение к исламу, позволив отключать музыку во время призыва к молитве в Багдаде.

«Попробуйте заменить японский храм на религиозное место в какой-нибудь исламской стране — и посмотрите, что будет», — отметил один из комментаторов.