От уважения к исламу до разрушения японских храмов: в сети разгорелся новый спор вокруг Assassin's Creed: Shadows

Вокруг Assassin's Creed Shadows разгорается очередной небольшой скандал. В этот раз всё началось с видео на YouTube, где игрок за Ясуке устроил погром в японском храме. Пользователь shoheikondo наткнулся на этот ролик и поделился отрывком, который за сутки набрал больше 21 миллиона просмотров.
«Японская культура потребляется, но не получает никакого уважения», — написал shoheikondo.
В комментариях развернулась бурная дискуссия — одни посчитали действия игрока оскорбительными, другие обвинили самих японцев в излишней чувствительности.
Особенно острой критике подверглась компания Ubisoft за то, что вообще сделала возможным такое «разорение» храмов. Многие вспомнили, как в Assassin's Creed: Mirage разработчики проявили уважение к исламу, позволив отключать музыку во время призыва к молитве в Багдаде.
«Попробуйте заменить японский храм на религиозное место в какой-нибудь исламской стране — и посмотрите, что будет», — отметил один из комментаторов.
очень шиза у людей
а там есть кого уважать? эпоха самобытности и самураев была 150+ лет назад, а последние 80 лет японцы - просто верная подстилка америки, тявкающая "на кого хозяин скажет" и ссущие публично признать, что это США уничтожила им два города атомными бомбами.
Многие из них кста до сих пор заявляют, что их правильно бомбили.
что их правильно бомбили я тоже считаю :) но мало.
С благодарностью причëм, за пресечение их амбиций аморальных.
Ну бомбили их правильно, но вот то что мирняк, а не военку и политиканов это другое дело.
США бомбили мирных людей, а военных преступников, как командир отряда 731 Исии, скрыли и заставили работать на себя
игра обречена быть боксерской грушей, каждую спорную деталь будут разбирать и исходить на гвно
Как по мне, это тупо провокационный ролик, дабы еще больше создать проблем компании.
На месте разработчиков нужно просто такие места сделать нейтральными, то есть без допуска к оружию.
С другой стороны, в играх, в которых есть дети, игроки также умудряются стрелять и т. п., но никто не возмущается, просто кто-то решил хайпануть на этом всём, и всё.
В «Assassin’s Creed Valhalla» тоже вроде бы можно бегать по храмам и собирать всё подряд.
Их можно было в хлам разорять и убивать защитников храма....
В вальгалле была целая механика с разорением монастырей для добычи ресурсов на постройку своего поселения. Но никто не видел в этом проблемы.
Дабы получить больше хайпа на проблемах компании.
там была причина, это викинги и они так делали, а тут как бы не очень объяснено, у людей вполне обоснованная претензия
а это может быть связанно с конкурентами которые хотят сбить цену акциям, дабы их купить по дешевле, а может просто совпало
Начинай свой день с очередного натужного скандала вокруг Assassin's Creed: Shadows
Потужного
может про африку стоит сделать игру? смешать все народности негритянские в одну кучу, приправить все это дело арбузами, рэпом, лоурайдерами, жареной курицей и виноградным лимонадом? ах да, негров трогать нельзя, это другое
Отличная идея. Заодно собирать шкуры и кости убитых врагов для крафта и лечиться поеданием соплеменников. Ну и основной доход получать с продажи своих одноцветовых братьев в рабство. У юбиков же все аутентично и исторично)
а еще девочкам маленьким отрезание женских причиндалов делать и ритуальное изнасилование. многообразие африканской культуры-мультуры
Так французы игру делают, а не африканцы
что не мешает им делать игру про японию, ага
А то что в AC Valhalla с самого начала можно было христианские монастыри грабить и чистить то это такое, всех устраивало и ни один блогерок не возмущался.
На ассассина с негромураем в целом все равно, но сложно не заметить, что ты пишешь чушь. В вальхалле мы играли за викингов, которые прибыли в Англию и устраивали набеги и грабежи. А в те времена как раз монастыри и хранили больше всего легкодоступных сокровищ. И при этом, в вальхалле монахов убивать было нельзя, ибо "десинхронизация" и тонкий намек на то, что викинги были не такие и монахов безоружных не убивали, лол)
Здесь же негромурай, который по канону японского общества, должен как раз таки служить государству, но он может грабить храмы и устраивать резню. Чувствуешь разницу в нарративе?
тут уже срач ради срача
Он походу рачело лютое, раз не выкупил это, хотя я думаю это и так должно всем быть ясно, викинги христиан грабили по КД, насиловали и убивали, почему бы и нет, это не их вероисповедание, поэтому осуждения тут быть не может.
потреблятство
Да потому,что на японскую культуру им плевать,это страна для них,как проститутка,потявкают слегка и проглотят что угодно. "Разработчики проявили уважение к исламу, позволив отключать музыку во время призыва к молитве в Багдаде" это другое,в этом случае играет очко,Гиймо бы устал извиняться,проявляя уважение.Ubisoft контора педерастов,как и Сони,со своим насаждением "правильных ценностей".)
Если ты готов поддерживать любую глупую фигню хейтеров, то будь готов к таким глупым новостям. Кушайте теперь "скандал в интернете".
А в "Мираже" можно было разорять мечети? А то в "Валгалле" христианские храмы можно, в Японии погром можно...
В KCD 2018 можно прям в храме, перед иконами, монашек резать. А уже через секунду искупить грехи с помощью денег)
исторично по крайней мере)
Правда, на вскидку не могу вспомнить, чтобы если игра была в мусульманском регионе мы грабили или разрушали религиозные сооружения. Хм). Разорение и поджоги церквей в Валгалле вполне соответствует последним трендам - за Христиан заступаться некому. Так скажем - разработчикам повезло и совпало исторически, и по текущей ситуации в мире. Это видео показывает, что японцы не хотят идти по пути, где они собственноручно разоряют свои храмы в игре, да ещё и черным персонажем.
Кусок дерьма про негра... пускай хают... на большое это дерьмо не сгодится
Клоуны. Кого там уважать? Мой кузен Марк из Портленда, служащий в военной полиции авиабазы Кадена, решает такие вопросы одним щелчком пальцев: снимай свои тряпочки, бэйби-сан, сейчас подойдут Гонзалес, Зиппо и Черный Монро - будешь паинькой, купишь себе с подружками мороженое и шипучку. Америка, ты Господом любима! Аллилуйя, братья, аллилуйя!
Работает безотказно, разве что один раз старшеклассница слишком сильно прикусила ствол табельного пистолета и на нем остались царапины. Потом ее косорылый папаша долго шипел, кланялся и извинялся, а Марку немного влетело от начальства.
Неужели эта игра такое дно... что вообще пытаются доказать разработчики делая такие недоигры.
Ужас, графика привет 2014й
Графика норм, а вот анимация лиц не очень
Ну для зумеров может и норм, я видел как развивается графика у этой конторки, так вот она застряла в 2014м
Фар Край 5 вышел в 2018м, там графон куда лучше Фар Края 4, который как раз вышел в 2014м.
Спорное заявление, что у пятёрки лучше графика, чем у четвёрки