"Ожидаемо": Ubisoft высказалась по поводу критики Ясукэ в Assassin's Creed Shadows

За последние 12 месяцев Ubisoft столкнулась с целым потоком критики и реакции на Assassin's Creed Shadows. Среди них были и фанаты, высказывавшие свои мысли о том, как в игре представлена Япония и японская культура, и бестактная коллекционная фигурка, и появление Ясукэ, и то, как в игру была вписана его история, - в общем, разработчики уже довольно долгое время находятся под большим давлением.

Несмотря на все это, Ubisoft выпустит Assassin's Creed Shadows на следующей неделе, 20 марта, в рамках отложенного релиза, и в преддверии этой даты Gamereactor поговорил с креативным директором игры Джонатаном Дюмоном, и одной из тем разговора был Ясуке о то, ожидали ли они, что персонаж вызовет столько критики в свой адрес, как это произошло. На это Дюмонт ответил следующим образом:

«Я думаю, что мы этого немного ожидали, но мы считали и продолжаем считать, что Ясукэ - отличный персонаж для вселенной Assassin's Creed. Если не принимать во внимание геймплейные аспекты, где его геймплей сильно отличается от геймплея Наоэ, то он - очень интригующий исторический персонаж, который позволил нам создать богатое повествование на основе той небольшой исторической информации, которая у нас была. Я не хочу раскрывать его предысторию и то, как он связан с нашей историей, просто его уникальная роль человека, оказавшегося между двумя мирами и получившего новую возможность в Японии, очень хорошо дополнила персонажа Наоэ.