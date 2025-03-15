"Ожидаемо": Ubisoft высказалась по поводу критики Ясукэ в Assassin's Creed Shadows

За последние 12 месяцев Ubisoft столкнулась с целым потоком критики и реакции на Assassin's Creed Shadows. Среди них были и фанаты, высказывавшие свои мысли о том, как в игре представлена Япония и японская культура, и бестактная коллекционная фигурка, и появление Ясукэ, и то, как в игру была вписана его история, - в общем, разработчики уже довольно долгое время находятся под большим давлением.
Несмотря на все это, Ubisoft выпустит Assassin's Creed Shadows на следующей неделе, 20 марта, в рамках отложенного релиза, и в преддверии этой даты Gamereactor поговорил с креативным директором игры Джонатаном Дюмоном, и одной из тем разговора был Ясуке о то, ожидали ли они, что персонаж вызовет столько критики в свой адрес, как это произошло. На это Дюмонт ответил следующим образом:
«Я думаю, что мы этого немного ожидали, но мы считали и продолжаем считать, что Ясукэ - отличный персонаж для вселенной Assassin's Creed. Если не принимать во внимание геймплейные аспекты, где его геймплей сильно отличается от геймплея Наоэ, то он - очень интригующий исторический персонаж, который позволил нам создать богатое повествование на основе той небольшой исторической информации, которая у нас была. Я не хочу раскрывать его предысторию и то, как он связан с нашей историей, просто его уникальная роль человека, оказавшегося между двумя мирами и получившего новую возможность в Японии, очень хорошо дополнила персонажа Наоэ.
// Олег Шахов
Зачем он его убил?
Найс кора, если учесть, что его история была выдумана псевдоисториком 🤣 Ну мёд, ну медятина.
Ещё ни кто не доказал что она выдумана, только гафкнули и на этом все закончилось.
"Стало известно о том, что личность темнокожего самурая Ясукэ, который представлен в Assassin's Creed: Shadows, была выдумана историком Томасом Локли, который на протяжении десяти лет изменял факты на Wikipedia и подгонял их под свою будущую книгу "African Samurai: The True Story of Yasuke". После того, как факты всплыли наружу, Локли поспешил удалить свои страницы в социальных сетях.Так же появилась информация о том, что токийский университет Нихон уволил доцента Локли из-за его мошеннических действий при написании книги. Кроме того, крупнейшая японская медиакомпания NHK поспешила откреститься от Локли, удалив все художественные и исторические передачи, которые ссылались на работы писателя."(AceTheKing) Ну, гавкни что-нибудь.)
Начнем с того что статья твоя простой вброс, и сильно искажена. Скандал с Томасом Локли был связан в придуманной информацией о Ясукэ о большаей части а не о существовании такого человека в целом, источником о существовании Ясуке являются в первую очередь письма Фроиша в 16 веке, в хрониках Оды и записях самурая Мацудайры, так что слышу звон - но не знаю где он. Скандал был основан на том как автор книги (Томас) умудрился написать целых 400 страниц книги на основе нескольких упоминаний.
Гав
как я и сказал -ОНИ НЕ ОПРОВЕРГЛИ.
Странно тогда что они ожидали критику но не низкие продажи как результат такой критики.
У SW Outlaws например они так же заранее ОСОЗНАНО прекрасно знали что внешность ГГ вызовет шквал критики и не годования. Но низкие продажи почему то для продюсера игры стали настоящим шоком.
Притом, что актриса была очень даже. Но упоротые повесточники испоганили все опять. Даже на фото видно какой стремный фейс получился
Это уже писали все кому не лень... юбиков только могила исправит
Мне даже жалко автора поста. Заминусуют по определению. Хотя я ставлю реакцию самому качеству новости, а не тому о чём в ней речь.
я всегда ставил +/- именно сути новости, а не автору) По факту можно было бы сделать как на ДТФ, тупа смайлики (сердечко, клоун и тд). И все были бы довольны.
Рейтинг автора ввести и всё, плюсы и минусы идут только на новость поднимая её вверх ии вниз топа новостей, а реакция и разброс уже на рейтинг автора и его полярность. Хотя о чём это я, тут вроде это и реализовано, но как-то криво, на пикабу до исчезновения минусов была вполне рабочая система...
так он от обезьяны еще не произошел
Лучше бы молчали, дебилы. Люди и так ненавидят этого негра( и дело не только в расе, а именно в персонаже и их попытке навязать его ) , так как ему не место в этом сетиге, так они еще защищают его. Кончилась их эпоха, люди не хотят, что бы им навязывали всякий воок мусор, а в этом случае это ярая попытка навязать нац меньшинства(к слову, судя по тизерам у них буквально все игры это негры и фемки... все )
Самурай это воин.
А какой воин может быть из негра.
Он максимум может с луком и копьём бегать в набедренноё повязке.
С учётом его сам Набунага учил - а тот ещё а 15 лет рубил дядек, а в свои 30 он кошмарил самураев - то не удивительно
"Я думаю, что мы этого НЕМНОГО ожидали" - ахахаахахахах
Нет чтобы сделать игру где японцы будут горды своей культурой они засунули туда единственного негра которого смогли откопать и считают что молодцы... Поражает насколько они недалекие...
Если когда то они будут делать ассасинов в России то это 100% будет период Петра 1 а ГГ будет негр которого тот привез с собой)
Если бы негр и был в Японии в те времена, то Максимум он мог быть каким нибудь рабом или в клетке сидеть на потеху богатым...Потому что у негров истории нет ,как у белых ,Они до сих пор людей едят в Африке..А современная повестка уже не знает ,как впихнуть их в нашу историю и это доходит до абсурда..
Мне кажется в 16-19 веке любой черно-кожий был образованнее тебя, учитывая твои познания в областях истории. Держу в курсе что в 17-18-19 веке было достаточно докторов наук, химиков, математиков которые внесли огромный вклад и были афроамериканцами..Живи с этим, светофор придумал тоже к слову черный. Так что в клетке необразованности и тупости, унылого расизма сидишь видимо ты.
Раз они изначально делали игру для блм-меньшинств, то на критику от нормального большинства им по определению должно быть пофиг. Вот весь смысл его речевой дефекации.
Значит провал для них тоже ожидаемый.
Хотя ситуацию можно в корне исправить всего лишь заменой одной модели.