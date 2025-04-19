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Assassin's Creed Shadows 20.03.2025
Экшен, Ролевая, Стелс, От третьего лица, Открытый мир
5.6 1 689 оценок

PEGI выдала возрастной рейтинг версии Assassin's Creed Shadows для Nintendo Switch 2

monk70 monk70

Европейская организация PEGI, ответственная за ориентировочную классификацию программного обеспечения и других типов медиа, недавно включила в свою базу данных версию Assassin's Creed Shadows для Nintendo Switch 2.

На странице рейтинга игры не указана платформа Nintendo, но при доступе к домашней странице испанской версии организации игра отображает Nintendo Switch 2 как одну из перечисленных платформ.

Assassin's Creed Shadows — это игра в жанре экшен-приключения, выпущенная в 2025 году, действие которой происходит в феодальной Японии периода Сэнгоку. Игрок управляет двумя главными героями, синоби Наоэ и самураем Ясукэ, которые объединяются для борьбы с организацией Синбакуфу, используя скрытность и бои в открытом мире с динамическими временами года. Игра, разработанная Ubisoft Quebec, фокусируется на исторических повествованиях и улучшенной механике скрытности.

8
6
Комментарии: 6
Ваш комментарий
Пользователь ВКонтакте

отличный трейнер с трояном // Князь Алкоголя

6
Пользователь ВКонтакте

Князь, чел первый раз в жизни решил трейнер на вирусы проверить, несите ему грамоту // Дмитрий Дементьев

1
UnhappyYegor

Ты с какой планеты, иди зубрить матчасть, на какой основе создаётся трейнер

1
ConciseYu

будет эмуляция свитч 2 версии, вместо активации

1
Queelag

Кто играл,если отбросить повестку она,как Призрак цусимы?

1
digitalkid

Там из всей повестки два тридвараса, на которых можно забить после одного диалога. Везде бы такая повестка была