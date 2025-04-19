PEGI выдала возрастной рейтинг версии Assassin's Creed Shadows для Nintendo Switch 2

Европейская организация PEGI, ответственная за ориентировочную классификацию программного обеспечения и других типов медиа, недавно включила в свою базу данных версию Assassin's Creed Shadows для Nintendo Switch 2.

На странице рейтинга игры не указана платформа Nintendo, но при доступе к домашней странице испанской версии организации игра отображает Nintendo Switch 2 как одну из перечисленных платформ.

Assassin's Creed Shadows — это игра в жанре экшен-приключения, выпущенная в 2025 году, действие которой происходит в феодальной Японии периода Сэнгоку. Игрок управляет двумя главными героями, синоби Наоэ и самураем Ясукэ, которые объединяются для борьбы с организацией Синбакуфу, используя скрытность и бои в открытом мире с динамическими временами года. Игра, разработанная Ubisoft Quebec, фокусируется на исторических повествованиях и улучшенной механике скрытности.