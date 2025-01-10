Первое дополнение Assassin's Creed Shadows "Когти Авадзи" предложит более 10 часов нового контента

Ubisoft раскрыла подробности первого крупного дополнения для Assassin’s Creed Shadows под названием "Claws of Awaji". Как следует из обновленной страницы игры на Steam, расширение предложит игрокам более 10 часов нового контента, включая новое оружие, навыки, экипировку и способности.

Описание на странице гласит: "Оформите предзаказ, чтобы получить бонусную миссию и дополнение Claws of Awaji. Отправьтесь в новый регион, исследуйте более 10 часов дополнительного контента, откройте новый тип оружия, навыки, снаряжение и способности."

Кроме того, Ubisoft работает над добавлением кооперативного режима в Shadows, который носит рабочее название "League".

Релиз Assassin’s Creed Shadows теперь запланирован на 20 марта 2025 года. Решение о переносе объяснил продюсер Марк-Алексис Коте, отметив, что разработчики нуждаются в дополнительном времени для внедрения изменений, основанных на обратной связи.

Это уже второй перенос даты выхода игры: изначально релиз был намечен на февраль 2025 года, а до этого — на февраль 2024 года. Причиной первого переноса стало стремление команды улучшить историческую достоверность игры и её соответствие выбранной эпохе.

Медиа-превью, которые должны были пройти на следующей неделе, также откладываются. Ubisoft обещает сообщить новые даты в ближайшее время.

Дополнение Claws of Awaji и будущее добавление кооперативного режима делают Assassin’s Creed Shadows одной из самых ожидаемых игр года.