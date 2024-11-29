Первые превью Assassin's Creed Shadows выйдут в середине января 2025 года

Журналист Том Хендерсон сообщил, что превью долгожданной Assassin's Creed Shadows появятся уже в середине января 2025 года. Это случится всего за несколько недель до релиза экшена, запланированного на 14 февраля. Игра станет доступна на всех основных платформах, включая Steam.

Ранее выпуск Shadows был перенесён с 15 ноября 2024 года — разработчики Ubisoft заявили, что им потребовалось дополнительное время на «полировку». По словам Хендерсона, ожидать ещё одного переноса не стоит, так как финальная стадия производства близка к завершению.

На днях стало известно, что около половины команды разработчиков не имела предыдущего опыта в создании игр. Этот факт вызывает опасения у поклонников серии, особенно учитывая огромные ожидания, связанные с проектом.