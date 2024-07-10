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Assassin's Creed: Shadows 15.11.2024
Экшен, Ролевая, Стелс, От третьего лица, Открытый мир
4.7 490 оценок

Петиция по отмене Assassin's Creed Shadows подбирается к 100 тысячам подписей, а японец выпустил музыкальную пародию

Gutsz
Новости

Несмотря на попытки Ubisoft замять скандал вокруг Assassin's Creed Shadows, игроки не собираются так просто спускать им это с рук. Разработчики уже не пытаются спорить с геймерами и даже обратились с официальными извинениями, но этого оказалось недостаточно. Петиция по отмене Assassin's Creed Shadows продолжает набирать обороты. Тем временем в Японии всё больше известных личностей высказывают своё возмущение африканским самураем и другими историческими неточностями.

Согласно официальной страничке на Change.org, где японские геймеры создали петицию, количество подписавших её пользователей неумолимо приближается к отметке в 100 тысяч. На данный момент петицию поддержали 78 тысяч человек, и их число продолжает ежедневно увеличиваться. Пользователи в социальных сетях и на игровых форумах активно призывают подписать петицию, даже если вы не являетесь японцем и просто несогласны с концепцией Assassin's Creed Shadows.

Тем временем на ситуацию вокруг новой Assassin's Creed обратил внимание крупнейший игровой блогер из Японии под ником cabbage_games. Чтобы показать, насколько абсурдна идея Ubisoft с африканским самураем, он выпустил музыкальную пародию.

В ролике автор высмеял попытки Ubisoft игнорировать исторические факты в пользу современной повестки. Также блогер упомянул скандальную компанию Sweet Baby Inc., которая, по его мнению, своими действиями разрушает всю игровую индустрию.

25
25
Комментарии: 25
Ваш комментарий
Макс Макс 007

Моё уважение Японцам, они кажется более активны, когда задевают их культуру [на западе своя культура-то осталась ещё?].

9
Indigo Night

так петицию создали западные челы

0
ratte88

Японцы через-чур националисты. Просто живут на своём острове и к ним толком никто не переезжает, поэтому тихо в этом плане, но кто из иностранцев там жить-работать начинает (именно обычные люди, а не блогеры и подобные),то познают на себе япоснкое общество и их отношение к иностранцам.

Банальный пример, наши Дагестан или Чечня. Попробуй там ходить и свои русские права "качать". Тебе быстро объяснят где ты, в чём ты должен ходить и какие обычаи соблюдать.

А тут затронули их культуру. Бизнес есть бизнес, но не удивлюсь, если в самой Японии не только геймеры отреагируют на негро-самурая.

-3
Макс Макс 007 Indigo Night

>Согласно официальной страничке на Change.org, где японские геймеры создали петицию

Видимо, это Вам ни о чём не говорит.

-1
Без негатива
Несмотря на попытки Ubisoft замять скандал

По мнению юбикала это все просто расисты, да и давно уже пора всем стать черными чтобы толерантность была

7
FatalleZ

Отличная новость, хорошо что петиции работают (нет).

5
ratte88

Сами петиции абсолютно бесполезны, но само внимание вокруг них и этой ситуации может что-то вызвать. А может и нет. В мире капитализма и дураку понятно, что находится на первом месте и имеет значение.

0
Шедевральный Ubisoft ratte88
Сами петиции абсолютно бесполезны, но само внимание вокруг них и этой ситуации может что-то вызвать

Конечно, может вызвать. Бесплатную рекламу

1
Komunishko

Ну, хоть начали бороться за то что не нравится в играх, а не сидят на жопе ровно, как я например.

3
sapov

Борьба это отказ от продукта, а тут только никчемные подписи, которые имеют 0 смысла.

5
Шедевральный Ubisoft

Кто хочет поднять себе настроение на целый день, советую посмотреть этот видос

3
Ой извините

Так сразу понятно было, что все эти петишники - это белые анимешники в чулочках.
Но напомнить не мешало. Особенно позабавило про одного такого, который аж поехал в Японию и стал показывать людям на улицах трейлер с вопросом "Не оскорбляет ли вас черный чувак в игре??"😂 Ожидаемо, всем обычным людям пофиг на беснующихся в инете извращенцев.

4
ratte88

Когда у тебя 500к подписчиков, но вместо своего текста, ты читаешь заготовки из вики и прочих сайтов. (6:20)

Вообще, зачем ты этого куколда притащил? У зумерков прогрессивочка, они будут что угодно жрать, потому что "модно и цивильно, а не эти ваши каменные века!!"

1
Gelyr

Мы тут 300 лямов на разработку по тратили + ещё на маркетинг , давайте отменим игру из за 78-100тыс человек. Хорошо наверное быть глупым. Юбисофту пофиг, они понимают лишь язык денег, если у игры на релизе будут слабые продажи, тогда они начнут шевелиться.

3
Пользователь ВКонтакте

Ну всё, теперь Юбики точно отменят игру, ага // Кейт Фостер

2
Gerard Shepard1

Жду атсасина про центральную африку,где главные герои эскимосы.

1
Олег Дудин

Игру петиция не отменит. И даже дополнительную рекламу ей сделает, увы.

1
bysaturn

Песенка через Suno ИИ сделана как понимаю.

0
PolGhost

Ну да, в описании прямо об этом и написано:

2
Шедевральный Ubisoft
Петиция по отмене Assassin's Creed Shadows подбирается к 100 тысячам

Нууууу теперь уж точно отменят игру 😨😱😨

0
tvorog8088

Проблема сделать пяток разных скинов что ли, кто хочет за негра будет играть кто хочет за японца.

0
Шедевральный Ubisoft

Почему всем не нравится черный самурай в АС?! Зелёный же в Цусиме нравился 😁

Двойные стандарты еп))

1
Ой извините

Японцам не привыкать преклонять колени перед белыми господами. Привыкнут и к черным.

0
Пользователь ВКонтакте

Да,вместо того что бы отказаться от продукта,люди собирают подписи которые никому не нужны от нытиков.
Не нравится продукт - не покупайте и не мешайте другим.
Через десяток лет что?будут петицию собирать против тех кто на лексусе ездит? // Влад Винчестер

0
DenisVTR

Глянул ролик сонника по этой теме, посмеялся, выйдет обязательно сыграю)

-2