Петиция по отмене Assassin's Creed Shadows подбирается к 100 тысячам подписей, а японец выпустил музыкальную пародию

Assassin's Creed: Shadows переносит игроков в эпоху феодальной Японии — время самураев, ниндзя и кровопролитных войн между могущественными кланами. Страна раздроблена и погружена в хаос, но в тени исторических событий разворачивается не менее напряжённое противостояние между древними орденами ассасинов и тамплиеров, веками манипулирующих судьбами народов.
В центре сюжета — двое главных героев, чьи судьбы тесно переплетаются, несмотря на кажущуюся несовместимость. Наоэ — синоби-ассасин, мастерски владеющий искусством скрытности и диверсий. Ясукэ — легендарный самурай, побеждающий врагов в честном бою благодаря безупречной технике и несгибаемому духу. Волею обстоятельств эти двое становятся союзниками и должны сообща противостоять могущественным силам, стремящимся погрузить Японию в пучину раздора и насилия.
По мере развития сюжета игроку предстоит раскрыть мотивы и тайны прошлого обоих персонажей, а также понять, что на самом деле объединяет столь разных героев. Параллельно с основной историей будут развиваться побочные линии, связанные с ключевыми фигурами эпохи и судьбоносными событиями японской истории. Вербуя всё новых союзников и создавая разветвленную шпионскую сеть, Наоэ и Ясукэ постепенно подберутся к разгадке главной тайны, способной изменить ход войны и определить будущее страны.
Assassin's Creed: Shadows сочетает в себе элементы экшена, стелса и ролевой игры в рамках обширного открытого мира. Игрок сможет свободно переключаться между двумя главными героями, каждый из которых обладает уникальным стилем игры и набором способностей. Наоэ специализируется на скрытном передвижении, бесшумных убийствах и акробатике, позволяющей быстро перемещаться по городам и пересеченной местности. Ясукэ, напротив, ориентирован на прямое противостояние и владеет разрушительными боевыми техниками, способными за считанные секунды расправиться с превосходящими силами противника. Каждый из персонажей будет развиваться независимо, приобретая новые навыки, снаряжение и пассивные бонусы.
Но экшен и сражения — лишь часть геймплея. Не меньшее значение в Assassin's Creed: Shadows имеет исследование мира, общение с NPC и развитие шпионской сети. Чтобы выследить очередную цель, Наоэ придётся собирать информацию у осведомителей, подкупать чиновников, перехватывать секретные послания. В этом ей помогут верные союзники-лазутчики, делящиеся с игроком ценными сведениями и открывающие доступ к новым квестам и активностям.
Отдельного упоминания заслуживает система «убежища» — секретной базы ассасинов, которую игрок волен обустраивать и улучшать по своему вкусу. Это не просто точка для быстрого перемещения, но полноценный хаб, где можно пообщаться с ключевыми персонажами, изготовить новое снаряжение, обучить шпионов и даже заняться косметическими улучшениями вроде смены интерьера и размещения трофеев.
Моё уважение Японцам, они кажется более активны, когда задевают их культуру [на западе своя культура-то осталась ещё?].
так петицию создали западные челы
Японцы через-чур националисты. Просто живут на своём острове и к ним толком никто не переезжает, поэтому тихо в этом плане, но кто из иностранцев там жить-работать начинает (именно обычные люди, а не блогеры и подобные),то познают на себе япоснкое общество и их отношение к иностранцам.
Банальный пример, наши Дагестан или Чечня. Попробуй там ходить и свои русские права "качать". Тебе быстро объяснят где ты, в чём ты должен ходить и какие обычаи соблюдать.
А тут затронули их культуру. Бизнес есть бизнес, но не удивлюсь, если в самой Японии не только геймеры отреагируют на негро-самурая.
>Согласно официальной страничке на Change.org, где японские геймеры создали петицию
Видимо, это Вам ни о чём не говорит.
По мнению юбикала это все просто расисты, да и давно уже пора всем стать черными чтобы толерантность была
Отличная новость, хорошо что петиции работают (нет).
Сами петиции абсолютно бесполезны, но само внимание вокруг них и этой ситуации может что-то вызвать. А может и нет. В мире капитализма и дураку понятно, что находится на первом месте и имеет значение.
Конечно, может вызвать. Бесплатную рекламу
Ну, хоть начали бороться за то что не нравится в играх, а не сидят на жопе ровно, как я например.
Борьба это отказ от продукта, а тут только никчемные подписи, которые имеют 0 смысла.
Кто хочет поднять себе настроение на целый день, советую посмотреть этот видос
Так сразу понятно было, что все эти петишники - это белые анимешники в чулочках.
Но напомнить не мешало. Особенно позабавило про одного такого, который аж поехал в Японию и стал показывать людям на улицах трейлер с вопросом "Не оскорбляет ли вас черный чувак в игре??"😂 Ожидаемо, всем обычным людям пофиг на беснующихся в инете извращенцев.
Когда у тебя 500к подписчиков, но вместо своего текста, ты читаешь заготовки из вики и прочих сайтов. (6:20)
Вообще, зачем ты этого куколда притащил? У зумерков прогрессивочка, они будут что угодно жрать, потому что "модно и цивильно, а не эти ваши каменные века!!"
Мы тут 300 лямов на разработку по тратили + ещё на маркетинг , давайте отменим игру из за 78-100тыс человек. Хорошо наверное быть глупым. Юбисофту пофиг, они понимают лишь язык денег, если у игры на релизе будут слабые продажи, тогда они начнут шевелиться.
Ну всё, теперь Юбики точно отменят игру, ага // Кейт Фостер
Жду атсасина про центральную африку,где главные герои эскимосы.
Игру петиция не отменит. И даже дополнительную рекламу ей сделает, увы.
Песенка через Suno ИИ сделана как понимаю.
Ну да, в описании прямо об этом и написано:
Нууууу теперь уж точно отменят игру 😨😱😨
Проблема сделать пяток разных скинов что ли, кто хочет за негра будет играть кто хочет за японца.
Почему всем не нравится черный самурай в АС?! Зелёный же в Цусиме нравился 😁
Двойные стандарты еп))
Японцам не привыкать преклонять колени перед белыми господами. Привыкнут и к черным.
Да,вместо того что бы отказаться от продукта,люди собирают подписи которые никому не нужны от нытиков.
Не нравится продукт - не покупайте и не мешайте другим.
Через десяток лет что?будут петицию собирать против тех кто на лексусе ездит? // Влад Винчестер
Глянул ролик сонника по этой теме, посмеялся, выйдет обязательно сыграю)