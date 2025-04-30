План контента Assassin's Creed Shadows включает регулярные новые сюжетные миссии, обновления паркура, НГ+

Ubisoft наконец-то приоткрыла завесу тайны над тем, чего ожидать от планов Assassin's Creed Shadows после запуска, которые будут включать регулярные порции дополнительных сюжетных миссий, запрошенные фанатами функции и опцию "Новая игра+".
Новые сюжетные миссии будут бесплатными, предоставят новых союзников для вашей базы, новые способности и действия, а также «дополнительную предысторию, которая навсегда повлияет на игру», заявила Ubisoft.
Также будет уделено внимание дальнейшему развитию второстепенных персонажей, о чем свидетельствует первая миссия, которая выйдет в начале следующего месяца и будет посвящена португальскому персонажу Луису Фруасу.
Другой предстоящий бесплатный контент включает новые настройки сложности, обновления фоторежима (включая позы), дополнительные возможности паркура, а также дополнительные обновления Кодекса и проекты в стиле боевого пропуска. Также упоминается «особое сотрудничество» — что очень похоже на то, что Shadows получит кроссовер.
Пока что о первом крупном дополнении Claws of Awaji подробностей меньше. Ubisoft сегодня отметила, что дополнение, предоставляемое бесплатно тем, кто оформил предварительный заказ Shadows, будет происходить после текущего эпилога игры и продолжит текущие истории Наоэ и Ясукэ. Ubisoft сообщает, что оно выйдет позже в этом году.
Другие изменения в игровом процессе включают множество запросов фанатов, включая возможность снимать головной убор в катсценах и дополнительные возможности паркура.
Assassin's Creed Shadows — дорожная карта бесплатных обновлений после запуска:
- Начало мая: сюжетная миссия «Работы Луиса Фройса», обновление кодекса, улучшения качества жизни
- Конец мая: первое «специальное сотрудничество», обновление паркура, обновление фоторежима
- Июнь: вторая сюжетная миссия, включающая нового союзника, новые настройки сложности, параметры погружения в игровой процесс, систему сигнализации открытого мира, возможность установки головного убора в заставку
- В будущем: Новая игра+, больше сюжетных миссий, дополнительные обновления отзывов сообщества, дальнейшие специальные сотрудничества, обновления кодекса, награды и контент Анимуса
Хоть кто то в игровой индустрии поддерживает свой продукт геймплейно, а не косметикой.
з.ы ждем это "обновление" хаха
Бесплатные миссии как морковка перед носом, чтоб не разбежались до "особых коллабораций" с каким-нибудь очередным брендом или до платного длц. Обновления паркура и фоторежима – вау, базовые вещи или фиксы поломанного подают как манну небесную. НГ+ когда-нибудь потом, а пока держите фичу "снять шляпу в ролике", вот это геймдизайн.
Интересно если честно.
Ведь вот эти Story Drops по сути могут быть побочными квестами второго сюжетного дополнения, которое отменили.
Ну прикольно, игра и так наполнена как 3 обычных - а тут еще подвезут - но обливион лучше :D
Ну пусть выпускаю, подождём когда всё выйдет.. Я игру прошел полностью, теперь остается ждать сюжетное дополнение на 10 минимум часов,
запросов фанатов, включая возможность снимать головной убор в катсценах он и так снимается наверно имеется ввиду не снимать(есть мод который делает это сейчас)
игра отличная прошел с удовольствием жду продолжения