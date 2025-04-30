План контента Assassin's Creed Shadows включает регулярные новые сюжетные миссии, обновления паркура, НГ+

Ubisoft наконец-то приоткрыла завесу тайны над тем, чего ожидать от планов Assassin's Creed Shadows после запуска, которые будут включать регулярные порции дополнительных сюжетных миссий, запрошенные фанатами функции и опцию "Новая игра+".

Новые сюжетные миссии будут бесплатными, предоставят новых союзников для вашей базы, новые способности и действия, а также «дополнительную предысторию, которая навсегда повлияет на игру», заявила Ubisoft.

Также будет уделено внимание дальнейшему развитию второстепенных персонажей, о чем свидетельствует первая миссия, которая выйдет в начале следующего месяца и будет посвящена португальскому персонажу Луису Фруасу.

Другой предстоящий бесплатный контент включает новые настройки сложности, обновления фоторежима (включая позы), дополнительные возможности паркура, а также дополнительные обновления Кодекса и проекты в стиле боевого пропуска. Также упоминается «особое сотрудничество» — что очень похоже на то, что Shadows получит кроссовер.

Пока что о первом крупном дополнении Claws of Awaji подробностей меньше. Ubisoft сегодня отметила, что дополнение, предоставляемое бесплатно тем, кто оформил предварительный заказ Shadows, будет происходить после текущего эпилога игры и продолжит текущие истории Наоэ и Ясукэ. Ubisoft сообщает, что оно выйдет позже в этом году.

Другие изменения в игровом процессе включают множество запросов фанатов, включая возможность снимать головной убор в катсценах и дополнительные возможности паркура.

Assassin's Creed Shadows — дорожная карта бесплатных обновлений после запуска: