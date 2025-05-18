По данным источников, Assassin's Creed Shadows на ПК продалась в размере 367 тысяч копий

Ubisoft стоит за созданием легендарной франшизой Assassin's Creed, на которой выросли многие. Однако эта компания и эта легендарная франшиза — это не одно и то же. Ubisoft выпускала плохие игры одну за другой, и из-за этого ее стоимость резко упала.

Однако она надеялась, что Assassin's Creed Shadows сможет спасти компанию от банкротства, но этого не случилось. Ubisoft даже не раскрыла, сколько копий игры было продано. Однако некоторые независимые источники подсчитали продажи этой игры на разных платформах, а на ПК было продано всего 367 000 копий.

Многие утверждают, что игра продалась тиражом в три миллиона копий, но это неправда. Ubisoft заявила, что игра продалась тиражом в 3 миллиона; на самом деле продажи намного ниже.

Assassin's Creed Shadows изначально могла быть успешной, но ее продажи резко упали

Ubisoft не объявляла цифры продаж, и, вероятно, не опубликует их еще некоторое время. Alinea Analytics провела небольшое расследование и выяснила, сколько копий игры было продано на двух платформах.

По иронии судьбы, большие скидки Ubisoft вывели ее самую значимую за последние годы игру Assassin's Creed Shadows из топ-10 (она была игрой № 11 в Steam по количеству проданных копий в марте, было продано 367 800 копий).

Assassin's Creed Shadows, похоже, продала 1,7 миллиона копий на PS5, но на ПК было продано всего 367 тысяч копий. Стоит отметить, что через 2 недели продажи на ПК были настолько хуже, что эти фирмы полностью отказались даже от дальнейшего тестирования.

Похоже, что для платформы Xbox нет данных о продажах, но даже если сравнить их с продажами на ПК, общее число все равно будет далеко от 3 миллионов. Тот факт, что Ubisoft не указывает фактические данные о продажах, является тревожным сигналом, поэтому справедливо предположить, что игра показала низкие результаты.

Конечно, игра хорошо себя зарекомендовала на старте, но большинство фанатов даже не играли в нее долго. Продажи вскоре резко пошли вниз, и именно поэтому компания умалчивает о реальных цифрах.