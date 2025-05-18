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Assassin's Creed Shadows 20.03.2025
Экшен, Ролевая, Стелс, От третьего лица, Открытый мир
5.7 1 844 оценки

По данным источников, Assassin's Creed Shadows на ПК продалась в размере 367 тысяч копий

KoRnEr KoRnEr

Ubisoft стоит за созданием легендарной франшизой Assassin's Creed, на которой выросли многие. Однако эта компания и эта легендарная франшиза — это не одно и то же. Ubisoft выпускала плохие игры одну за другой, и из-за этого ее стоимость резко упала.

У Ubisoft серьёзные проблемы: стоимость акций рухнула, а инвесторы призывают к продаже компании и увольнению руководства

Однако она надеялась, что Assassin's Creed Shadows сможет спасти компанию от банкротства, но этого не случилось. Ubisoft даже не раскрыла, сколько копий игры было продано. Однако некоторые независимые источники подсчитали продажи этой игры на разных платформах, а на ПК было продано всего 367 000 копий.

Многие утверждают, что игра продалась тиражом в три миллиона копий, но это неправда. Ubisoft заявила, что игра продалась тиражом в 3 миллиона; на самом деле продажи намного ниже.

Assassin's Creed Shadows изначально могла быть успешной, но ее продажи резко упали
Assassin's Creed Shadows изначально могла быть успешной, но ее продажи резко упали

Ubisoft не объявляла цифры продаж, и, вероятно, не опубликует их еще некоторое время. Alinea Analytics провела небольшое расследование и выяснила, сколько копий игры было продано на двух платформах.

По иронии судьбы, большие скидки Ubisoft вывели ее самую значимую за последние годы игру Assassin's Creed Shadows из топ-10 (она была игрой № 11 в Steam по количеству проданных копий в марте, было продано 367 800 копий).

Assassin's Creed Shadows, похоже, продала 1,7 миллиона копий на PS5, но на ПК было продано всего 367 тысяч копий. Стоит отметить, что через 2 недели продажи на ПК были настолько хуже, что эти фирмы полностью отказались даже от дальнейшего тестирования.

Похоже, что для платформы Xbox нет данных о продажах, но даже если сравнить их с продажами на ПК, общее число все равно будет далеко от 3 миллионов. Тот факт, что Ubisoft не указывает фактические данные о продажах, является тревожным сигналом, поэтому справедливо предположить, что игра показала низкие результаты.

За последние сутки в Assassin's Creed Shadows было меньше игроков, чем в Assassin's Creed Odyssey

Конечно, игра хорошо себя зарекомендовала на старте, но большинство фанатов даже не играли в нее долго. Продажи вскоре резко пошли вниз, и именно поэтому компания умалчивает о реальных цифрах.

Большинство игроков потеряли интерес к Assassin's Creed: Shadows, даже не дойдя до финала
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Комментарии: 21
Ваш комментарий
В_о_л_ь_к_а

Бред. Продажи по платформам мультиплатформенной игры, которая единовременно поступает в продажу, более-менее схожи.

14
PanKotovsky

Для тебя видимо будет откровением, что есть жанры игр более популярные на ПК или приставках.

Например 95% продаж JRPG почему-то на приставках. Не задумывался?

3
saa0891
10
MNM 777

Как же так , Ив же рассказывал ... )

6
PanKotovsky

Ну, так то 2 млн продаж - это хороший результат...

Даже великолепный...

Для инди студии...

А не для Юби-Софт с суперфраншизой.

Ахахахахаха!

6
Neco-Aheron

Насколько я помню, эти клоуны отдельно потратились на создание иллюзии успеха и наняли команду людей, которая будет для них создавать замкнутый мирок "успеха"

... а по поводу игры: за покупку ноутбука msi titam 18 hx ai мне бесплатно дали этот Assassin's Creed Shadows ( который не Assassin's Creed ) и DOOM новый ( спасибо, хоть эта игра понравилась ) и Assassin's Creed Shadows хорош только графикой, которая в 4к просто великолепная на ультра... но не более. НПС все такие же тупые, китаянка страшная плоскодонка от которой тошнит... если и вернусь в игру, пройду за черного, так как он хоть внешне нормальный и на человека похож ( хоть и не в тему своей расы для Японии )

4
Grognac

какой позор но зато Денуво стоит аххааххах .Где же вы черноротые защитники Денувки???щас набегут демоны))))

3
Пользователь ВКонтакте

Все благодаря Дэнуве, так бы пк расисты 0 копий купили) // Roman Romanov

2
Пользователь ВКонтакте

Это очень мало // Василий Колтун

2
bysaturn

Бред. Тот зе steamdb показывает в районе 600 тысяч на всех трех ресурсах о отслеживанию. Обычно 2 из 3 крайне точны и сходятся с отчетами о продажах.

2
sa1958

Да какая разница сколько продано, всё равно это не спасение для утопающего.

2
My life is a game

еще какая то часть наверное прошли по подписке, но игра явно не дотягивает по продажам как юбики ожидали)

1
sapov

Но игра интереснее вальгалы. Я бы поставил её между Юнити и ориджинс

6
My life is a game sapov

а по мне нет.
игра норм на 6-7-8 из 10
смотря насколько фанат серии

но асасинов мельком всего упоминяли, обрывочная концовка, нпс не очень запоминающиеся, да и современности вообще не показали

4
CRAZY rock GAME

Еще бы что маленькие продажи, больше продаж всегда приходиться на PlayStation

1
Сэр Френсис Дрейк

У юбисофта все так плохо, что хватило денег только на 367 тысяч своих копий

1
Ammati

Как, то не густо. Видимо на других платформах тоже не шибко густо было.
Хотя не удивительно. На без рыбье конечно поиграть можно и в целом игра то не плохая даже. В целом даже можно назвать хорошей. В прочем хорошей только как время убивалка от скуки. Ибо в остальном это просто солянка среднечковая.

SERGIOUS LEE

Какая игра , такие и продажи, вот когда они сделают ремейк Черного флага , вот тогда продажи вырастут, да и еще поменьше бы эту сраную денову ставили, игры из за нее тормозят песец

Diablonos
Однако она надеялась, что Assassin's Creed Shadows сможет спасти компанию от банкротства, но этого не случилось.

И шо, компания обанкротилась?

Anagliph
Ubisoft заявила, что игра продалась тиражом в 3 миллиона
Ubisoft не объявляла цифры продаж

Автор, ты уже разберись, дебил ты или полудурок...

kotasha

Там низкие продажи возможно кто и играл это по подписке.