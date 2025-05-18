По данным источников, Assassin's Creed Shadows на ПК продалась в размере 367 тысяч копий

Ubisoft стоит за созданием легендарной франшизой Assassin's Creed, на которой выросли многие. Однако эта компания и эта легендарная франшиза — это не одно и то же. Ubisoft выпускала плохие игры одну за другой, и из-за этого ее стоимость резко упала.
Однако она надеялась, что Assassin's Creed Shadows сможет спасти компанию от банкротства, но этого не случилось. Ubisoft даже не раскрыла, сколько копий игры было продано. Однако некоторые независимые источники подсчитали продажи этой игры на разных платформах, а на ПК было продано всего 367 000 копий.
Многие утверждают, что игра продалась тиражом в три миллиона копий, но это неправда. Ubisoft заявила, что игра продалась тиражом в 3 миллиона; на самом деле продажи намного ниже.
Ubisoft не объявляла цифры продаж, и, вероятно, не опубликует их еще некоторое время. Alinea Analytics провела небольшое расследование и выяснила, сколько копий игры было продано на двух платформах.
По иронии судьбы, большие скидки Ubisoft вывели ее самую значимую за последние годы игру Assassin's Creed Shadows из топ-10 (она была игрой № 11 в Steam по количеству проданных копий в марте, было продано 367 800 копий).
Assassin's Creed Shadows, похоже, продала 1,7 миллиона копий на PS5, но на ПК было продано всего 367 тысяч копий. Стоит отметить, что через 2 недели продажи на ПК были настолько хуже, что эти фирмы полностью отказались даже от дальнейшего тестирования.
Похоже, что для платформы Xbox нет данных о продажах, но даже если сравнить их с продажами на ПК, общее число все равно будет далеко от 3 миллионов. Тот факт, что Ubisoft не указывает фактические данные о продажах, является тревожным сигналом, поэтому справедливо предположить, что игра показала низкие результаты.
Конечно, игра хорошо себя зарекомендовала на старте, но большинство фанатов даже не играли в нее долго. Продажи вскоре резко пошли вниз, и именно поэтому компания умалчивает о реальных цифрах.
Бред. Продажи по платформам мультиплатформенной игры, которая единовременно поступает в продажу, более-менее схожи.
Для тебя видимо будет откровением, что есть жанры игр более популярные на ПК или приставках.
Например 95% продаж JRPG почему-то на приставках. Не задумывался?
Как же так , Ив же рассказывал ... )
Ну, так то 2 млн продаж - это хороший результат...
Даже великолепный...
Для инди студии...
А не для Юби-Софт с суперфраншизой.
Ахахахахаха!
Насколько я помню, эти клоуны отдельно потратились на создание иллюзии успеха и наняли команду людей, которая будет для них создавать замкнутый мирок "успеха"
... а по поводу игры: за покупку ноутбука msi titam 18 hx ai мне бесплатно дали этот Assassin's Creed Shadows ( который не Assassin's Creed ) и DOOM новый ( спасибо, хоть эта игра понравилась ) и Assassin's Creed Shadows хорош только графикой, которая в 4к просто великолепная на ультра... но не более. НПС все такие же тупые, китаянка страшная плоскодонка от которой тошнит... если и вернусь в игру, пройду за черного, так как он хоть внешне нормальный и на человека похож ( хоть и не в тему своей расы для Японии )
какой позор но зато Денуво стоит аххааххах .Где же вы черноротые защитники Денувки???щас набегут демоны))))
Все благодаря Дэнуве, так бы пк расисты 0 копий купили) // Roman Romanov
Это очень мало // Василий Колтун
Бред. Тот зе steamdb показывает в районе 600 тысяч на всех трех ресурсах о отслеживанию. Обычно 2 из 3 крайне точны и сходятся с отчетами о продажах.
Да какая разница сколько продано, всё равно это не спасение для утопающего.
еще какая то часть наверное прошли по подписке, но игра явно не дотягивает по продажам как юбики ожидали)
Но игра интереснее вальгалы. Я бы поставил её между Юнити и ориджинс
а по мне нет.
игра норм на 6-7-8 из 10
смотря насколько фанат серии
но асасинов мельком всего упоминяли, обрывочная концовка, нпс не очень запоминающиеся, да и современности вообще не показали
Еще бы что маленькие продажи, больше продаж всегда приходиться на PlayStation
У юбисофта все так плохо, что хватило денег только на 367 тысяч своих копий
Как, то не густо. Видимо на других платформах тоже не шибко густо было.
Хотя не удивительно. На без рыбье конечно поиграть можно и в целом игра то не плохая даже. В целом даже можно назвать хорошей. В прочем хорошей только как время убивалка от скуки. Ибо в остальном это просто солянка среднечковая.
Какая игра , такие и продажи, вот когда они сделают ремейк Черного флага , вот тогда продажи вырастут, да и еще поменьше бы эту сраную денову ставили, игры из за нее тормозят песец
И шо, компания обанкротилась?
Автор, ты уже разберись, дебил ты или полудурок...
Там низкие продажи возможно кто и играл это по подписке.