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Assassin's Creed: Shadows 14.02.2025
Экшен, Ролевая, Стелс, От третьего лица, Открытый мир
4.1 719 оценок

По мнению разработчика, Assassin's Creed: Shadows ознаменует новую эру для франшизы

butcher69
Новости

Assassin's Creed Shadows от Ubisoft уже на пороге выхода, и некоторые разработчики уверены, что этот проект станет переломным моментом в истории серии. Несмотря на задержки и трудности, Shadows может определить судьбу франшизы и компании, заложив основу для будущих игр.

По словам ведущего аниматора Ubisoft Дэна Джи, этот релиз ознаменует новую эпоху для Assassin's Creed. Впервые игра перенесёт серию в феодальную Японию, предлагая не только новые механики, но и значительные технические улучшения, такие как трассировка лучей. Разработчик поделился твитом, в котором продемонстрировал мини-игру про медитацию, и отметил, что намерен играть в игру, несмотря на то, что не может часто заглядывать в каталог Ubisoft.

Самое интересное в этом заявлении то, что оно подразумевает, что будущие части будут основываться на фундаменте первой японской Assassin's Creed. В прошлом подобные заявления были сделаны в отношении Assassin's Creed Origins, и вполне заслуженно.

Ключевой инновацией станет Animus Hub — платформа, которая объединит будущие части серии в единую экосистему. Это продолжение идей, заложенных в Assassin's Creed Origins, которая ввела RPG-элементы, и Mirage, вернувшейся к классическому геймплею.

-11
19
Комментарии: 19
Ваш комментарий
My life is a game

1.5 месяца до выхода игры, никаких геймплейных трейлеров(обещали ведь что то там кардинально переделать), системок нет, цены нет

11
Evialroot
4
BrokVud

А что там переделывать? Все претензии понятно к чему были, а это они уж точно переделывать не станут)) А в остальном это тот же "Ассасин". Наверняка перенос был не для "переделок", а просто понадеялись, что бурление экскрементов поутихнет к релизу.

0
Пользователь ВКонтакте

Цена три хандрит бакс // Александр Ковалёв

0
Alcatraz74

новая эра?да это тоже самое что и вальгалла только модельки другие,клоуны что ли? да новая эра будет,после выхода отсосина убисофт обанкротится и закроется и больше не будет клепать свой шлак унылый это огромный плюс для человечества

10
PolGhost

Но...тут же будет трассировка лучей...с ней игра в over100500 раз будет лучше и серия тоже

0
cgchi

Ага, эру. Эру заката всей серии.

7
AndrewSolt

Новую эру провалов?

4
bubenson

Чойто в голосину.

2
-zotik-

2 месяца до новой эры, класс)

2
Nodas

Эх прости Эцио мы все просрали

2
Рун1190
Assassin's Creed: Shadows ознаменует новую эру для франшизы

эру банкротства

2
rmplaton

Просто дайте уже серии умереть спокойно))) А вместе с ней и Far Cry с Call of Duty))

1
shurasick876
этот проект станет переломным моментом в истории серии

Проект, который провалится в продажах)

1
Bargainer

Две крайности, юбисофт с конвеером ассасинов и рокстар с гта один раз в 12 лет.

1
Пользователь ВКонтакте

В это время другие разрабы из той же команды сообщают, что хуже атсасина в жизни не видели // Александр Ковалёв

0
Пользователь ВКонтакте

Ну дык вот он переломный момент - даже ярые фанатики ассасинов уйдут 🤣 // Евгений Акиньшин

0
Wing42

Тут само существование этих бездарей под вопросом, а они собираются внезапно новую эру людям открывать. Уебсофт - контора неисправимых фимозных оптимистов.

0
Пользователь ВКонтакте

Ну и называть ртх УЛУЧШЕНИЕМ - я не знаю, кем надо быть. Что даёт игре ртх, кроме нагрузки на комп? Ничего // Александр Ковалёв

0