По мнению разработчика, Assassin's Creed: Shadows ознаменует новую эру для франшизы

Assassin's Creed Shadows от Ubisoft уже на пороге выхода, и некоторые разработчики уверены, что этот проект станет переломным моментом в истории серии. Несмотря на задержки и трудности, Shadows может определить судьбу франшизы и компании, заложив основу для будущих игр.
По словам ведущего аниматора Ubisoft Дэна Джи, этот релиз ознаменует новую эпоху для Assassin's Creed. Впервые игра перенесёт серию в феодальную Японию, предлагая не только новые механики, но и значительные технические улучшения, такие как трассировка лучей. Разработчик поделился твитом, в котором продемонстрировал мини-игру про медитацию, и отметил, что намерен играть в игру, несмотря на то, что не может часто заглядывать в каталог Ubisoft.
Самое интересное в этом заявлении то, что оно подразумевает, что будущие части будут основываться на фундаменте первой японской Assassin's Creed. В прошлом подобные заявления были сделаны в отношении Assassin's Creed Origins, и вполне заслуженно.
Ключевой инновацией станет Animus Hub — платформа, которая объединит будущие части серии в единую экосистему. Это продолжение идей, заложенных в Assassin's Creed Origins, которая ввела RPG-элементы, и Mirage, вернувшейся к классическому геймплею.
1.5 месяца до выхода игры, никаких геймплейных трейлеров(обещали ведь что то там кардинально переделать), системок нет, цены нет
А что там переделывать? Все претензии понятно к чему были, а это они уж точно переделывать не станут)) А в остальном это тот же "Ассасин". Наверняка перенос был не для "переделок", а просто понадеялись, что бурление экскрементов поутихнет к релизу.
Цена три хандрит бакс // Александр Ковалёв
новая эра?да это тоже самое что и вальгалла только модельки другие,клоуны что ли? да новая эра будет,после выхода отсосина убисофт обанкротится и закроется и больше не будет клепать свой шлак унылый это огромный плюс для человечества
Но...тут же будет трассировка лучей...с ней игра в over100500 раз будет лучше и серия тоже
Ага, эру. Эру заката всей серии.
Новую эру провалов?
Чойто в голосину.
2 месяца до новой эры, класс)
Эх прости Эцио мы все просрали
эру банкротства
Просто дайте уже серии умереть спокойно))) А вместе с ней и Far Cry с Call of Duty))
Проект, который провалится в продажах)
Две крайности, юбисофт с конвеером ассасинов и рокстар с гта один раз в 12 лет.
В это время другие разрабы из той же команды сообщают, что хуже атсасина в жизни не видели // Александр Ковалёв
Ну дык вот он переломный момент - даже ярые фанатики ассасинов уйдут 🤣 // Евгений Акиньшин
Тут само существование этих бездарей под вопросом, а они собираются внезапно новую эру людям открывать. Уебсофт - контора неисправимых фимозных оптимистов.
Ну и называть ртх УЛУЧШЕНИЕМ - я не знаю, кем надо быть. Что даёт игре ртх, кроме нагрузки на комп? Ничего // Александр Ковалёв