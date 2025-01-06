По мнению разработчика, Assassin's Creed: Shadows ознаменует новую эру для франшизы

Assassin's Creed Shadows от Ubisoft уже на пороге выхода, и некоторые разработчики уверены, что этот проект станет переломным моментом в истории серии. Несмотря на задержки и трудности, Shadows может определить судьбу франшизы и компании, заложив основу для будущих игр.

По словам ведущего аниматора Ubisoft Дэна Джи, этот релиз ознаменует новую эпоху для Assassin's Creed. Впервые игра перенесёт серию в феодальную Японию, предлагая не только новые механики, но и значительные технические улучшения, такие как трассировка лучей. Разработчик поделился твитом, в котором продемонстрировал мини-игру про медитацию, и отметил, что намерен играть в игру, несмотря на то, что не может часто заглядывать в каталог Ubisoft.

Самое интересное в этом заявлении то, что оно подразумевает, что будущие части будут основываться на фундаменте первой японской Assassin's Creed. В прошлом подобные заявления были сделаны в отношении Assassin's Creed Origins, и вполне заслуженно.

Ключевой инновацией станет Animus Hub — платформа, которая объединит будущие части серии в единую экосистему. Это продолжение идей, заложенных в Assassin's Creed Origins, которая ввела RPG-элементы, и Mirage, вернувшейся к классическому геймплею.