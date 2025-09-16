ЧАТ ИГРЫ
Assassin's Creed Shadows 20.03.2025
Экшен, Адвенчура, Ролевая, Стелс, От третьего лица, Открытый мир
5.9 2 099 оценок

По мнению разработчика Assassin's Creed Shadows, Valhalla оказалась перегружена контентом

butcher69 butcher69

Ведущий разработчик дополнения Claws of Awaji для Assassin’s Creed Shadows Саймон Арсено признал, что Assassin’s Creed Valhalla со временем стала слишком перегруженной. В интервью GamesRadar он отметил, что даже на старте проект был огромным, но с выходом DLC и бесплатных обновлений игра разрослась до «монструозных» масштабов.

«Если вы играли в Valhalla на релизе, всё было неплохо. Но чем дольше вы ждали, тем больше накапливалось дополнений и контента. В итоге игра превратилась в хаос. Она и так была огромной, но к финалу стала ещё больше», — отметил Арсено.

По его словам, при создании Assassin’s Creed Shadows команда сделала выводы из опыта Valhalla. Над DLC работала небольшая студия в Бордо, что позволило удержать фокус и задать чёткие рамки для проекта. «Мы изначально определили масштаб, чтобы он был понятным и не выходил за пределы», — пояснил разработчик.

Первое дополнение для Shadows — Claws of Awaji — выйдет 16 сентября. Оно добавит около 10 часов геймплея, новые сюжетные квесты, умения, экипировку и оружие. События развернутся на острове Авадзи. Игроки, оформившие предзаказ Assassin’s Creed Shadows, получат доступ к DLC бесплатно.

AndruhaGruz

Перегружена? Да это кусок бесконечного Го.... И главная особенность в графоне, что они настолько обленились и забили болт что в игре деревья от ветра не качаются а крутятся вокруг своей оси. Как можно было запороть простую симуляцию ветра? Я это заметил уже где то после 15 часов игры и больше меня там не видели. Если раз увидел потом только на это и обращаешь внимания. Конечно может это для кого то и мелочь но так относиться к игре компании с таким бюджетом, просто позор.

Haranis

Есть такое, как вспомню эти сотни сундучков и разноцветные точки на карте

ViksOne

Полностью согласен

rei_nyasha

Как перегружена если даже боев на корабликах как в одисее нету
вот одисея топ по контенту