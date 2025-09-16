По мнению разработчика Assassin's Creed Shadows, Valhalla оказалась перегружена контентом

Ведущий разработчик дополнения Claws of Awaji для Assassin’s Creed Shadows Саймон Арсено признал, что Assassin’s Creed Valhalla со временем стала слишком перегруженной. В интервью GamesRadar он отметил, что даже на старте проект был огромным, но с выходом DLC и бесплатных обновлений игра разрослась до «монструозных» масштабов.

«Если вы играли в Valhalla на релизе, всё было неплохо. Но чем дольше вы ждали, тем больше накапливалось дополнений и контента. В итоге игра превратилась в хаос. Она и так была огромной, но к финалу стала ещё больше», — отметил Арсено.

По его словам, при создании Assassin’s Creed Shadows команда сделала выводы из опыта Valhalla. Над DLC работала небольшая студия в Бордо, что позволило удержать фокус и задать чёткие рамки для проекта. «Мы изначально определили масштаб, чтобы он был понятным и не выходил за пределы», — пояснил разработчик.

Первое дополнение для Shadows — Claws of Awaji — выйдет 16 сентября. Оно добавит около 10 часов геймплея, новые сюжетные квесты, умения, экипировку и оружие. События развернутся на острове Авадзи. Игроки, оформившие предзаказ Assassin’s Creed Shadows, получат доступ к DLC бесплатно.