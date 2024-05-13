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Assassin's Creed: Shadows 1-й квартал 2025 г.
Экшен, Ролевая, Мультиплеер, От третьего лица, Открытый мир
6.9 178 оценок

По словам инсайдера, Assassin's Creed Shadows не выйдет на консолях предыдущего поколения

monk70
Новости

Когда Assassin’s Creed Shadows выйдет позже в этом году, это ознаменует новую эру для франшизы, поскольку она не будет выпущена на консолях предыдущего поколения.

Согласно многочисленным сообщениям, в том числе от известного инсайдера Shinobi602, Assassin’s Creed Shadows не выйдет на PlayStation 4 или Xbox One. Это означает, что игра будет доступна только на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X|S. Впервые с момента запуска этих консолей в 2013 году новейшие игры Assassin’s Creed не будут доступны на платформе. Прошлогодняя Assassin’s Creed Mirage вышла на всех платформах, кроме Nintendo Switch.

Еще в 2022 году Ubisoft впервые упомянула, что игры Assassin’s Creed, начиная с Red, теперь Shadows, будут созданы для «консолей текущего поколения». И, похоже, планы по этому поводу остаются в силе.

«Начиная с кодового названия Assassin’s Creed RED, игры будут создаваться специально для консолей текущего поколения; дополнительное время между ними позволяет командам разработчиков улучшить свой движок Anvil, чтобы обеспечить более совершенный опыт», — заявили в компании.

Выпуск Assassin’s Creed Shadows запланирован на осень 2024 года. Первый официальный кинематографический трейлер игры выйдет 15 мая, а полное раскрытие игрового процесса запланировано на Ubisoft Forward 10 июня.

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Комментарии: 10
Ваш комментарий
Челодой моловек 94

И правильно делают, хватит мучить труп ушедшей эпохи. Страшно подумать какое мыло там будет)

8
VIGITAL1

Мне мираж понравился так то.Вообще миры художники красивые рисуют,приятно там время проводить.

1
Валерий Юриков

Правильно, даже можно в нынешних традициях забыть про оптимизацию. Юбики же любят следовать тренду

0
Strelok325

Я искренне надеюсь, что они хотя бы звуки сменят, а то с эпохи Origins все звуки и анимации одни и те же

0
SULIK 712

это вряд ли))

0
Gridon

чувствую, как этот движок "улучшат", добавив ещё больше микротранзакций, чтобы игроки могли покупать себе виртуальные плащи и мечи за 10 баксов.

0
SULIK 712

да пора уже вводить транзакции на улучшенные прыжки и новые движения паркура)странно что юбики этого еще не сделали

0
Gridon SULIK 712

и DLC за 20 баксов, где можно купить возможность бегать быстрее черепахи.

0
1barac9U7ada7

главное соблюсти современный тренд - задацать в игру онлайн привязку к какой ни будь платформе которой нет в 180 странах, ну что б продажи больше были

0
Залупiвка

Сволочи!

0