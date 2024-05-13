По словам инсайдера, Assassin's Creed Shadows не выйдет на консолях предыдущего поколения

Когда Assassin’s Creed Shadows выйдет позже в этом году, это ознаменует новую эру для франшизы, поскольку она не будет выпущена на консолях предыдущего поколения.
Согласно многочисленным сообщениям, в том числе от известного инсайдера Shinobi602, Assassin’s Creed Shadows не выйдет на PlayStation 4 или Xbox One. Это означает, что игра будет доступна только на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X|S. Впервые с момента запуска этих консолей в 2013 году новейшие игры Assassin’s Creed не будут доступны на платформе. Прошлогодняя Assassin’s Creed Mirage вышла на всех платформах, кроме Nintendo Switch.
Еще в 2022 году Ubisoft впервые упомянула, что игры Assassin’s Creed, начиная с Red, теперь Shadows, будут созданы для «консолей текущего поколения». И, похоже, планы по этому поводу остаются в силе.
«Начиная с кодового названия Assassin’s Creed RED, игры будут создаваться специально для консолей текущего поколения; дополнительное время между ними позволяет командам разработчиков улучшить свой движок Anvil, чтобы обеспечить более совершенный опыт», — заявили в компании.
Выпуск Assassin’s Creed Shadows запланирован на осень 2024 года. Первый официальный кинематографический трейлер игры выйдет 15 мая, а полное раскрытие игрового процесса запланировано на Ubisoft Forward 10 июня.
И правильно делают, хватит мучить труп ушедшей эпохи. Страшно подумать какое мыло там будет)
Мне мираж понравился так то.Вообще миры художники красивые рисуют,приятно там время проводить.
Правильно, даже можно в нынешних традициях забыть про оптимизацию. Юбики же любят следовать тренду
Я искренне надеюсь, что они хотя бы звуки сменят, а то с эпохи Origins все звуки и анимации одни и те же
это вряд ли))
чувствую, как этот движок "улучшат", добавив ещё больше микротранзакций, чтобы игроки могли покупать себе виртуальные плащи и мечи за 10 баксов.
да пора уже вводить транзакции на улучшенные прыжки и новые движения паркура)странно что юбики этого еще не сделали
и DLC за 20 баксов, где можно купить возможность бегать быстрее черепахи.
главное соблюсти современный тренд - задацать в игру онлайн привязку к какой ни будь платформе которой нет в 180 странах, ну что б продажи больше были
Сволочи!