По словам инсайдера, Assassin's Creed Shadows не выйдет на консолях предыдущего поколения

Когда Assassin’s Creed Shadows выйдет позже в этом году, это ознаменует новую эру для франшизы, поскольку она не будет выпущена на консолях предыдущего поколения.

Согласно многочисленным сообщениям, в том числе от известного инсайдера Shinobi602, Assassin’s Creed Shadows не выйдет на PlayStation 4 или Xbox One. Это означает, что игра будет доступна только на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X|S. Впервые с момента запуска этих консолей в 2013 году новейшие игры Assassin’s Creed не будут доступны на платформе. Прошлогодняя Assassin’s Creed Mirage вышла на всех платформах, кроме Nintendo Switch.

Еще в 2022 году Ubisoft впервые упомянула, что игры Assassin’s Creed, начиная с Red, теперь Shadows, будут созданы для «консолей текущего поколения». И, похоже, планы по этому поводу остаются в силе.

«Начиная с кодового названия Assassin’s Creed RED, игры будут создаваться специально для консолей текущего поколения; дополнительное время между ними позволяет командам разработчиков улучшить свой движок Anvil, чтобы обеспечить более совершенный опыт», — заявили в компании.

Выпуск Assassin’s Creed Shadows запланирован на осень 2024 года. Первый официальный кинематографический трейлер игры выйдет 15 мая, а полное раскрытие игрового процесса запланировано на Ubisoft Forward 10 июня.