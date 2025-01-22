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Assassin's Creed: Shadows 20.03.2025
Экшен, Ролевая, Стелс, От третьего лица, Открытый мир
4.1 761 оценка

По словам известного инсайдера, превью Assassin's Creed Shadows вызывают позитивные впечатления

butcher69
Новости

Уже завтра, 23 января, начнут появляться первые предварительные обзоры на Assassin’s Creed Shadows, и всё указывает на то, что игра вызывает положительные эмоции у тех, кто уже успел с ней ознакомиться.

Несколько обзорщиков поделились положительными впечатлениями о превью-версии Assassin's Creed Shadows

Мы уже слышали от некоторых игроков положительные эмоции, а теперь эти слова подтвердил известный инсайдер и журналист Том Хендерсон. Он отметил, что первые впечатления от тех, кто успел поиграть в Shadows были исключительно позитивными.

С нетерпением жду материалов по Assassinʼs Creed Shadows в четверг. Те, с кем я общался, делятся позитивными впечатлениями.

Релиз игры запланирован на 20 марта 2025 года. Shadows выйдет на PC, PlayStation 5 и Xbox Series.

-3
12
Комментарии: 12
Ваш комментарий
Max Rolens

Вот и пошел пиар чертожепого биомусора

6
William Dwight

А толку то. Игру уже похоронили, 96 место в топе по вишлистам

4
Константин335

Вишлист это не показатель. Я например никогда не добавляю игру в желаемое, даже если жду ее, думаю многие так же

-3
001fess

На игре висит Черная метка, уже не выстрелит.

1
goodneighbor

Нужно писать не инвестный "инсайдер", а "маркетолог" или "рекламщик". Тот же Хендерсон утверждал, что у нигроассасина были хорошие предзаказы.

1
Goodvini

Позитивные впечатления вызывает отсутствие денувы !!

0
My life is a game

тип спиратить можно?)

-3
Саша Борцов

Лучше посмотреть старый фильм: Пёс-призрак: путь самурая, если кому-то нужен негр самурай.

0
Max Rolens

А как же ...

0
My life is a game

не верю если честно, сам поиграю и потом уже посмотрим

-4
Константин335

Да и судя по недавним геймплейным видео игра должна выйти хорошей, видно не зря перенесли дату выхода

-5
AlexFoRestor

Верю в игру!

-6