По словам известного инсайдера, превью Assassin's Creed Shadows вызывают позитивные впечатления

Уже завтра, 23 января, начнут появляться первые предварительные обзоры на Assassin’s Creed Shadows, и всё указывает на то, что игра вызывает положительные эмоции у тех, кто уже успел с ней ознакомиться.

Мы уже слышали от некоторых игроков положительные эмоции, а теперь эти слова подтвердил известный инсайдер и журналист Том Хендерсон. Он отметил, что первые впечатления от тех, кто успел поиграть в Shadows были исключительно позитивными.

С нетерпением жду материалов по Assassinʼs Creed Shadows в четверг. Те, с кем я общался, делятся позитивными впечатлениями.

Релиз игры запланирован на 20 марта 2025 года. Shadows выйдет на PC, PlayStation 5 и Xbox Series.