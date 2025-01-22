По словам известного инсайдера, превью Assassin's Creed Shadows вызывают позитивные впечатления

Уже завтра, 23 января, начнут появляться первые предварительные обзоры на Assassin’s Creed Shadows, и всё указывает на то, что игра вызывает положительные эмоции у тех, кто уже успел с ней ознакомиться.
Мы уже слышали от некоторых игроков положительные эмоции, а теперь эти слова подтвердил известный инсайдер и журналист Том Хендерсон. Он отметил, что первые впечатления от тех, кто успел поиграть в Shadows были исключительно позитивными.
С нетерпением жду материалов по Assassinʼs Creed Shadows в четверг. Те, с кем я общался, делятся позитивными впечатлениями.
Релиз игры запланирован на 20 марта 2025 года. Shadows выйдет на PC, PlayStation 5 и Xbox Series.
Вот и пошел пиар чертожепого биомусора
А толку то. Игру уже похоронили, 96 место в топе по вишлистам
Вишлист это не показатель. Я например никогда не добавляю игру в желаемое, даже если жду ее, думаю многие так же
На игре висит Черная метка, уже не выстрелит.
Нужно писать не инвестный "инсайдер", а "маркетолог" или "рекламщик". Тот же Хендерсон утверждал, что у нигроассасина были хорошие предзаказы.
Позитивные впечатления вызывает отсутствие денувы !!
тип спиратить можно?)
Лучше посмотреть старый фильм: Пёс-призрак: путь самурая, если кому-то нужен негр самурай.
А как же ...
не верю если честно, сам поиграю и потом уже посмотрим
Да и судя по недавним геймплейным видео игра должна выйти хорошей, видно не зря перенесли дату выхода
Верю в игру!