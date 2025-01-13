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Assassin's Creed: Shadows 20.03.2025
Экшен, Ролевая, Стелс, От третьего лица, Открытый мир
4.1 737 оценок

По словам надежного инсайдера, эмбарго на публикацию превью Assassin's Creed Shadows снимут 23 января

butcher69
Новости

Ubisoft вновь перенесла дату выхода ролевой игры с открытым миром Assassin's Creed Shadows. Вместо 14 февраля релиз состоится 20 марта. Разработчики объясняют задержку необходимостью дополнительной полировки. Тем не менее, превью-мероприятия всё же запланированы.

Не опять, а снова: выход Assassin's Creed Shadows перенесён на 20 марта 2025 года

Известный инсайдер Том Хендерсон подтвердил, что эмбарго на публикацию превью снимут 23 января, а первые участники смогут поделиться впечатлениями уже с 16 января. Ранее планы по проведению подобных мероприятий в сентябре прошлого года были отменены после первого объявления о задержке игры.

Первое дополнение Assassin's Creed Shadows "Когти Авадзи" предложит более 10 часов нового контента

Игра выйдет на Xbox Series X/S, PS5 и PC. Появившиеся фрагменты геймплея демонстрируют акцент на стелсе, боях и паркуре. Кроме того, в Steam опубликованы подробности о первом дополнении Claws of Awaji, которое предложит новый регион, уникальных врагов, навыки и снаряжение, а также более 10 часов контента.

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Комментарии: 1
Ваш комментарий
СнопакДоминатор

Какой смысл снимать эмбарго за 2 месяца до выхода игры. Та я через день уже забуду про эту игру.

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