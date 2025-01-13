По словам надежного инсайдера, эмбарго на публикацию превью Assassin's Creed Shadows снимут 23 января

Ubisoft вновь перенесла дату выхода ролевой игры с открытым миром Assassin's Creed Shadows. Вместо 14 февраля релиз состоится 20 марта. Разработчики объясняют задержку необходимостью дополнительной полировки. Тем не менее, превью-мероприятия всё же запланированы.

Известный инсайдер Том Хендерсон подтвердил, что эмбарго на публикацию превью снимут 23 января, а первые участники смогут поделиться впечатлениями уже с 16 января. Ранее планы по проведению подобных мероприятий в сентябре прошлого года были отменены после первого объявления о задержке игры.

Игра выйдет на Xbox Series X/S, PS5 и PC. Появившиеся фрагменты геймплея демонстрируют акцент на стелсе, боях и паркуре. Кроме того, в Steam опубликованы подробности о первом дополнении Claws of Awaji, которое предложит новый регион, уникальных врагов, навыки и снаряжение, а также более 10 часов контента.