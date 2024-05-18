По словам надежного инсайдера, Ubisoft довольна количеством предзаказов Assassin's Creed Shadows

Assassin's Creed Shadows ждали два года. В 2022 году игра была представлена тизер-трейлером, а на этой неделе Ubisoft сделала это официально.
Эта часть долгоиграющей серии была представлена с кинематографическим трейлером, вновь возродив интерес к Assassin's Creed. Хотя вокруг игры возникло большое количество споров, игроки, судя по всему, в большинстве своем довольны, и предзаказы на нее очень высоки.
Том Хендерсон, один из самых надежных инсайдеров в игровой индустрии, недавно написал в Твиттере о продажах Assassin's Creed Shadows. Инсайдер утверждает, что, хотя у него нет точных данных о количестве предварительных заказов, ситуация выглядит многообещающей для Ubisoft.
Это, похоже, большая победа Ubisoft, поскольку были сомнения по поводу подхода студии к Японии.
После Ghost of Tsushima игры, действие которых происходит в этом регионе, взорвались популярностью. Различные команды также создавали подобные проекты, что привело к мнению, что Ubisoft слишком поздно начала осваивать сеттинг Японии.
Однако, похоже, эта задержка не помешала успеху игры. С каждым новым релизом Assassin's Creed становится все успешнее и успешнее. Assassin's Creed Vahalla стала самым крупным релизом на сегодняшний день, и, похоже, теперь эта модель повторяется.
До выхода Assassin's Creed Shadows остается еще несколько месяцев, что дает разработчикам достаточно времени для дополнительного маркетинга. Вполне вероятно, что после показа геймплея в следующем месяце произойдет резкий рост числа предварительных заказов.
В настоящее время Ubisoft продает три издания игры. Самое дорогое из них - Ultimate Edition - стоит 130 долларов и включает в себя бонус за предзаказ, сезонный пропуск, ранний доступ и многое другое.
Assassin's Creed Shadows выйдет на PS5 и Xbox Series S|X 15 ноября этого года.
Интересно посмотреть на людей которые делают предзаказы игр юбисофт
Что за люди пошли? Дизлайки получается фальшивые были? Или Юбики врут? // Артем Уваров
Ubisoft довольна количеством предзаказов Assassin's Creed Shadows
Да и выход шикарной цусимы на пк им щас на продажи предзаказов полюбому влияет)))
ппц, есть же еще додики которые делают предзаказы... а предзаказы игр от нынешнего юбисофт это вообще диагноз
Сколько кудахтанья было про негра а по итогу это всё пук в лужу, разводы есть а толку ноль.
с чего ты взля? надо смотреть на дела как обстоят, а не болтовню от "инсайдеров".
Ты уже оформил предзаказ?
Как говорится "Собаки лают , караван идет" !
НЕТ и не было никаких сомнений. Эта серия игр как и FAR CRY никогда не умрет)) их покупали и будут покупать до последнего