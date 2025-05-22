По словам надёжного инсайдера, Assassin's Creed Shadows получит DLC в сентябре, а кооператив - в 2026 году

По данным надежного инсайдера Тома Хендерсона, Ubisoft планирует выпустить сюжетное дополнение Claws of Awaji для Assassin’s Creed Shadows в сентябре 2025 года. Однако точная дата пока не подтверждена — релиз могут отложить до октября в зависимости от внутреннего графика релизов компании.
События DLC развернутся на таинственном острове Авадзи в заливе Осаки. Главные герои игры, Наоэ и Ясукэ, столкнутся с новой опасной фракцией — Сандзоку Иппа. Это группа бандитов, известных мастерством в засадах, ловушках и контрразведке.
Также стало известно, что Ubisoft активно работает над кооперативным режимом с кодовым названием League, который добавит в игру мультиплеерные элементы. В кооперативе можно будет играть не только за Ясукэ и Наоэ. Выход онлайн-режима запланирован на 2026 год.
Напомним, Assassin’s Creed Shadows вышла 20 марта на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X|S. Ознакомиться с обзором игры можно на нашем сайте.
ого, прикольно
ну жду
а то сюжетку оборвали на самом интересном месте
ну какой кооператив? там вообще идиоты чтоли? кому?для чего? только потратят деньги и человеческие ресурсы, потом отменят
отличные новости
А кооператив то для чего?
Чтобы два игорька с разных сторон могли наслаждаться шоколадностью Яйцуке.
Они бы для начала мод на замену негра на японца или хотя бы на Эцио (или еще кого-нибудь из старых персонажей) запилили.
Ну инсайдер врать не будет.. точно-точно.
вот в коопе я б поиграла, один за негра один за бабу эту, и чтоб весь сюжет именно можно было б вдвоем пройти.
и кому это надо ?
Никому не надо.
До сентября уже давно пройду. Возвращаться как-то не охота, нет особого интереса к этой части