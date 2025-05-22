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Assassin's Creed Shadows 20.03.2025
Экшен, Адвенчура, Ролевая, Стелс, От третьего лица, Открытый мир
5.7 1 859 оценок

По словам надёжного инсайдера, Assassin's Creed Shadows получит DLC в сентябре, а кооператив - в 2026 году

butcher69 butcher69

По данным надежного инсайдера Тома Хендерсона, Ubisoft планирует выпустить сюжетное дополнение Claws of Awaji для Assassin’s Creed Shadows в сентябре 2025 года. Однако точная дата пока не подтверждена — релиз могут отложить до октября в зависимости от внутреннего графика релизов компании.

События DLC развернутся на таинственном острове Авадзи в заливе Осаки. Главные герои игры, Наоэ и Ясукэ, столкнутся с новой опасной фракцией — Сандзоку Иппа. Это группа бандитов, известных мастерством в засадах, ловушках и контрразведке.

Также стало известно, что Ubisoft активно работает над кооперативным режимом с кодовым названием League, который добавит в игру мультиплеерные элементы. В кооперативе можно будет играть не только за Ясукэ и Наоэ. Выход онлайн-режима запланирован на 2026 год.

Напомним, Assassin’s Creed Shadows вышла 20 марта на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X|S. Ознакомиться с обзором игры можно на нашем сайте.

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11
Комментарии: 11
Ваш комментарий
My life is a game

ого, прикольно
ну жду
а то сюжетку оборвали на самом интересном месте

7
SULIK 712

ну какой кооператив? там вообще идиоты чтоли? кому?для чего? только потратят деньги и человеческие ресурсы, потом отменят

2
WerGC

отличные новости

2
sa1958

А кооператив то для чего?

1
qDan

Чтобы два игорька с разных сторон могли наслаждаться шоколадностью Яйцуке.

Seifer1986

Они бы для начала мод на замену негра на японца или хотя бы на Эцио (или еще кого-нибудь из старых персонажей) запилили.

1
digitalkid

Ну инсайдер врать не будет.. точно-точно.

Tabletka_aspirina

вот в коопе я б поиграла, один за негра один за бабу эту, и чтоб весь сюжет именно можно было б вдвоем пройти.

Saint01

и кому это надо ?

sa1958

Никому не надо.

BDmitriy

До сентября уже давно пройду. Возвращаться как-то не охота, нет особого интереса к этой части