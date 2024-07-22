По словам профессора японской истории, Ясукэ был самураем

Дискуссия вокруг Assassin’s Creed: Shadows до сих пор очень оживленная. Самая часто комментируемая тема — один из главных героев игры. Японский историк решил высказаться и разъяснить неточности, циркулирующие в Интернете.

В середине ноября Ubisoft выпустит новую часть культовой серии Assassin’s Creed. Shadows выглядят хорошо, но настроение вокруг игры неоднозначное. Игроки в первую очередь обращают внимание на присутствие Ясукэ, персонажа, который, по мнению некоторых, совершенно не соответствует реальности, представленной в игре. В последние несколько недель шла довольно жаркая дискуссия о Ясукэ и о том, был ли он на самом деле самураем. Некоторые игроки обвинили Ubisoft в искажении истории, а другие даже призвали бойкотировать игру. Теперь выступил один из японских историков. Ю Хираяма не сомневается – Ясукэ был самураем.

Насколько я вижу, много говорят о Ясукэ, чернокожем человеке, служившем Нобунаге Оде. Исторические сведения о нем довольно скудны, но нет никаких сомнений в том, что он был «самураем», служившим Нобунаге. В средневековом обществе (период Сражающихся царств), независимо от социального статуса, если ваш господин относился к вам как к самураю, вы могли стать самураем. Я могу это сказать, потому что в имеющихся у нас исторических документах говорится, что Нобунага дал ему «награду», ему подарили дом и меч.

Заявление Хираямы вызвало довольно большой интерес, и историк нашел как сторонников, так и противников.

Assassin's Creed Shadows выйдет 15 ноября этого года (PS5, XSX|S, ПК). Это будет первая часть серии, которая дебютирует исключительно на консолях текущего поколения.