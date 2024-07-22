По словам профессора японской истории, Ясукэ был самураем

Дискуссия вокруг Assassin’s Creed: Shadows до сих пор очень оживленная. Самая часто комментируемая тема — один из главных героев игры. Японский историк решил высказаться и разъяснить неточности, циркулирующие в Интернете.
В середине ноября Ubisoft выпустит новую часть культовой серии Assassin’s Creed. Shadows выглядят хорошо, но настроение вокруг игры неоднозначное. Игроки в первую очередь обращают внимание на присутствие Ясукэ, персонажа, который, по мнению некоторых, совершенно не соответствует реальности, представленной в игре. В последние несколько недель шла довольно жаркая дискуссия о Ясукэ и о том, был ли он на самом деле самураем. Некоторые игроки обвинили Ubisoft в искажении истории, а другие даже призвали бойкотировать игру. Теперь выступил один из японских историков. Ю Хираяма не сомневается – Ясукэ был самураем.
Насколько я вижу, много говорят о Ясукэ, чернокожем человеке, служившем Нобунаге Оде. Исторические сведения о нем довольно скудны, но нет никаких сомнений в том, что он был «самураем», служившим Нобунаге. В средневековом обществе (период Сражающихся царств), независимо от социального статуса, если ваш господин относился к вам как к самураю, вы могли стать самураем. Я могу это сказать, потому что в имеющихся у нас исторических документах говорится, что Нобунага дал ему «награду», ему подарили дом и меч.
Заявление Хираямы вызвало довольно большой интерес, и историк нашел как сторонников, так и противников.
Assassin's Creed Shadows выйдет 15 ноября этого года (PS5, XSX|S, ПК). Это будет первая часть серии, которая дебютирует исключительно на консолях текущего поколения.
...сказал господин Хираяма, незаметно отодвигая чемодан с деньгами от Юбисофт под стол
а вообще это "внезапное" высказывание выглядит как спешный демедж-контрол от Юби, пока их совсем не утопили в помоях
ну да, школьникам из снг же виднее, кто мог быть самураем, а кто нет
тут все самые умные сидят
странно тока, что они все нищуки позорные при таком наличии мозгов
виднее было японцам, которые после поражения Оды сочли негра животным, и вместо казни с остальными пленными, погнали его пинками под зад
Следующая новость: "профессора японской истории Ю. Хираяму уволили"
Все по секретным документам (с)
"Я могу это сказать, потому что в имеющихся у нас исторических документах"
как же хорошо, что эти исторические документы видели только разработчики юбисофт и ещё один историк-врун.
Как говорится: "все по секретным документам"
Да похрен вообще, кто там когда был самураем. Ещё блин про подлинность Ису в истории поговорите:))
Претензия к гигантскому негру в стелс-ориентированной игре не в исторической достоверности, а в логической неуместности такого гражданина в данной среде(как и стелсовый викинг в британских городах).
Мы ведь понимаем что он там не из трепетного отношения к истории впихнут, а ради пропаганды "повсеместности" чернокожих людей везде и всюду, вопреки здравому смыслу.
Надо отдать должное Юбикам, ещё ни одна из частей АС такой шумихи не поднимала))
Уже написали что это такой же писака, а не историк, связанный с BlackRock
Думаю после такого прецендента как с юбисофт и этими псевдо публицистами, любой любитель писать фанфики, может гордо назвать себя профессором истории.
По моему врёт этот человек. Самураями не становились ими рождались в клане. Если разобраться в словах историка то и обычный простолюдин мог быть самураем просто потому что ему дали меч и относились как к самураю. Бред.
так ведь, во времена оды, самурай - не обязательно прям воин-самурай, а просто мелкий дворянин
Мда, назвать японского историка лжецом. Был ли он самураем историки давно спорят, но то, что он был "кошё", слугой, но выше по статусу придворных слуг, это факт.
да ему уже дали по шапке, он написал что ясуке чистый вымысел
О, новая серия вышла
А он точно профессор истории?
Его свои бы завалили за то что какой то гайджин будет кровь японцев проливать пусть и из других кланов.
На месте юбиков было логично найти не столь щепетильного историка который за денюжку подтвердит что угодно)))
Да какая разница был не был, я просто не хочу играть за негра в средневековой Японии. Это уничтожает атмосферу! К тому же очевидно что добавляют его чисто ради повестки, чтобы нам навязать везде негров
Чем больше вони по поводу этой игры тем больше ее купят в итоге. Всем плевать на историчность и на вранье каких то там маркетологов и псевдоисториков
Та определитесь уже, бл@дь!
прикрыл жопу юбкам
Так с Ясуке в том и проблема, что нет никаких документов, позволяющих точно определить, был он самураем или просто слугой "с привилегиями". О нем вообще записей - раз, два и обчелся, каждая по две строчки: привезли в Японию, подарили Нобунаге в качестве экзотической игрушки, года не прошло - Нобунага вскрылся, а Ясуке благополучно отбыл в Токио к белым миссионерам и там затерялся, вот и вся биография. Здесь человек любезно перечислил источники, переводчик в помощь: https://note.com/vsrx/n/n039d5bfc0f37 Поэтому все историки по косвенным свидетельствам интерпретируют как хотят, этот историк - не первый и не последний. Одни считают, что был самураем, потому что Нобунага хорошо к нему относился, подарил меч и дом. Другие считают, что господин мог относиться к любимому слуге как угодно и дарить что угодно, но этого мало - самураю должны дать японскую фамилию,он должен числиться в каких-то там реестрах, его должны признавать другие самураи, а не называть, как Акэти Мицухидэ, рабом и животным, недостойным даже смерти от рук японца, и не изгонять от себя прочь обратно к христианам. Жюлю Брюне, прообразу героя Тома Круза в "Последнем самурае", последний действующий сёгун Ёсинобу Токугава подарил аж три меча, но самураем Брюне от этого не стал - впрочем, к тому времени и самурайство сошло на нет. А Ясуке - просто один из тысяч спорных исторических персонажей, вокруг которого за отсутствием реальных подробностей всегда будут формироваться исторические версии и мифы. А версии и мифы могут меняться в зависимости от того, кто их излагает и кому что выгодно.
Будут переобуваться челы, которые в прошлой новости насмехались и бились в грудь, что только один человек в мире называл его самураем? Или это другое, тут понимать надо? Хайпа вокруг игры много конечно сделали.
Чел, т.е. если очередной "профессор" сказал, что он был самураем, то это всё, теперь точно-точно правда? А если завтра выяснится, что он тоже соврал, тогда что?
Зная то, какие японцы невероятные расисты и националисты, вероятность того, что чернокожий человек в те времена мог быть самураем примерно нулевая. Скорее всего он просто был придворным шутом Нобунаги, мол смотрите, какой у меня раб есть необычный.
Это так и работает. Когда какой-то авторитет подтверждает твою точку зрения - это точно истина последней инстанции. Если наоборот, то сразу же враки, чемоданы и по списку - то есть очевидное "это другое". Меня больше не сам вопрос юбисофта интересует, а реакция людей.
Так и получилось. Кто-то написал, что какой-то британец выдумал историю - все поверили и радостно захлопали. Авторитетный историк высказался - не верим, ему занесли, он очередной "профессор".
Там выше уже написали, что этот историк опроверг свои же слова из этой статьи. Переобуваться всем комментаторам приходилось бы слишком часто, если принимать за чистую монету все, что говорится "специалистами".