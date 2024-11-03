По словам Ubisoft, Assassin's Creed Shadows - это хороший шанс улучшить имидж компании

В последнее время в линейке Ubisoft немало игр, не оправдавших ожиданий, включая Avatar: Frontiers of Pandora и Star Wars Outlaws, что и стало причиной недавней отсрочки выхода Assassin's Creed Shadows.

Комментируя это решение, Марк-Алексис Коте, глава франшизы Assassin's Creed, сказал, что последние релизы компании критикуют за «несоответствие качества », и с Shadows она надеется изменить эту точку зрения.

Геймеры могут позволить себе быть избирательными, выбирая только лучшее, и они справедливо требуют от игр совершенства. В последние годы портфолио Ubisoft критикуют за предполагаемое несоответствие качества.



Геймеры ждут от выпускаемых нами игр полировки, инноваций и более глубокого вовлечения, и они не стесняются сообщать нам, когда считают, что мы не выполнили свою задачу. Такая обстановка побуждает нас делать лучше и быть лучше. Assassin's Creed Shadows - это наша возможность изменить эту ситуацию, и не только для Assassin's Creed, но и для Ubisoft в целом.

По мнению Коте, на сегодняшнем рынке "быть одним из лучших уже недостаточно ", поэтому они решили отложить выпуск игры, так как считают, что у нее большой потенциал, но она еще не достигла того уровня, который ожидают поклонники.

Мы знаем, что у этой игры есть потенциал стать одной из лучших в истории франшизы, действие которой разворачивается в одном из самых желанных для поклонников мест, которые мы еще не исследовали. Но мы также знаем, что на нынешнем рынке быть одним из лучших уже недостаточно.



После долгих размышлений и анализа я рекомендовал нашему топ-менеджменту отложить релиз Assassin's Creed Shadows. Наши игровые тесты и отзывы команды показали, что в Shadows заложен огромный потенциал, но я чувствовал, что нам нужно больше времени, чтобы быть уверенными, что она полностью оправдает высокие ожидания наших игроков.

По словам продюсера, сейчас у них есть только один шанс на то, чтобы выпустить эту игру, и они надеются превзойти все ожидания. По словам Коте, это самый амбициозный проект компании на сегодняшний день, и дополнительное время позволит отполировать его, чтобы «установить новый стандарт для франшизы».

Дополнительное время позволит нам отшлифовать каждый аспект и установить новый стандарт для франшизы, который, я надеюсь, будет служить нам долгие годы. Это решение отражает наше стремление с первого дня создать игру, достойную внимания и времени наших игроков. Мы верим, что «Shadows станут настоящей витриной таланта и преданности Ubisoft и установят новый стандарт качества для франшизы».

Продюсер также воспользовался возможностью вспомнить запуск Unity, который, по его словам, должен был стать важной вехой для серии, но в итоге оказался негативным из-за технических проблем.

Этот неудачный опыт повлиял на всех нас, но он также послужил тревожным звонком, напоминавшим нам о том, как важно поддерживать качество и целостность игрового процесса с самого первого дня, и этот урок остается с нами по сей день.

Assassin's Creed Shadows выйдет 14 февраля 2025 года для PC, PlayStation 5 и Xbox Series X.