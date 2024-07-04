Под петицией с требованием отменить Assassin's Creed Shadows подписалось уже более 45 тысяч человек

Assassin's Creed: Shadows переносит игроков в эпоху феодальной Японии — время самураев, ниндзя и кровопролитных войн между могущественными кланами. Страна раздроблена и погружена в хаос, но в тени исторических событий разворачивается не менее напряжённое противостояние между древними орденами ассасинов и тамплиеров, веками манипулирующих судьбами народов.
В центре сюжета — двое главных героев, чьи судьбы тесно переплетаются, несмотря на кажущуюся несовместимость. Наоэ — синоби-ассасин, мастерски владеющий искусством скрытности и диверсий. Ясукэ — легендарный самурай, побеждающий врагов в честном бою благодаря безупречной технике и несгибаемому духу. Волею обстоятельств эти двое становятся союзниками и должны сообща противостоять могущественным силам, стремящимся погрузить Японию в пучину раздора и насилия.
По мере развития сюжета игроку предстоит раскрыть мотивы и тайны прошлого обоих персонажей, а также понять, что на самом деле объединяет столь разных героев. Параллельно с основной историей будут развиваться побочные линии, связанные с ключевыми фигурами эпохи и судьбоносными событиями японской истории. Вербуя всё новых союзников и создавая разветвленную шпионскую сеть, Наоэ и Ясукэ постепенно подберутся к разгадке главной тайны, способной изменить ход войны и определить будущее страны.
Assassin's Creed: Shadows сочетает в себе элементы экшена, стелса и ролевой игры в рамках обширного открытого мира. Игрок сможет свободно переключаться между двумя главными героями, каждый из которых обладает уникальным стилем игры и набором способностей. Наоэ специализируется на скрытном передвижении, бесшумных убийствах и акробатике, позволяющей быстро перемещаться по городам и пересеченной местности. Ясукэ, напротив, ориентирован на прямое противостояние и владеет разрушительными боевыми техниками, способными за считанные секунды расправиться с превосходящими силами противника. Каждый из персонажей будет развиваться независимо, приобретая новые навыки, снаряжение и пассивные бонусы.
Но экшен и сражения — лишь часть геймплея. Не меньшее значение в Assassin's Creed: Shadows имеет исследование мира, общение с NPC и развитие шпионской сети. Чтобы выследить очередную цель, Наоэ придётся собирать информацию у осведомителей, подкупать чиновников, перехватывать секретные послания. В этом ей помогут верные союзники-лазутчики, делящиеся с игроком ценными сведениями и открывающие доступ к новым квестам и активностям.
Отдельного упоминания заслуживает система «убежища» — секретной базы ассасинов, которую игрок волен обустраивать и улучшать по своему вкусу. Это не просто точка для быстрого перемещения, но полноценный хаб, где можно пообщаться с ключевыми персонажами, изготовить новое снаряжение, обучить шпионов и даже заняться косметическими улучшениями вроде смены интерьера и размещения трофеев.
Да хоть целый лям, а толку. Петиции никогда ничего не решали.
Да все эти сайты и живут по принципу, что есть лoxи, которые верят в эти ничем не подкрепленные петиции...
Собственно сама петиция:
https://www.change.org/p/%E3%82%A2%E3%82%B5%E3%82%B7%E3%83%B3%E3%82%AF%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%83%89%E3%82%B7%E3%83%A3%E3%83%89%E3%82%A6%E3%82%BA%E3%81%AE%E7%99%BA%E5%A3%B2%E4%B8%AD%E6%AD%A2%E3%82%92%E6%B1%82%E3%82%81%E3%81%BE%E3%81%99
Петиции почти ничего, никогда не решают. Бывает, но редко. Тут просто надо не покупать и всё.
100% будут брать!
сам собой, от каких-то инсайдеров было слито, что предзаказов на игру очень много, да даже тут на пг была эта новость, верить инсайдеру или нет уже другой вопрос, но инфа была.
Да хоть миллион на выход игры это никак не повлияет
Японского Пушкина нет, значит и доказухи что такой вообще был то же нет.
Всё равно эти петиции дотодного места - просто шумиха)))
Как будет, юбикам просто плевать на все! т.к есть черный перс в игре и они за него стоят, значит если что чернокожие их поддержат, на этих 45к японцев живущих в Японии им тупо плевать! ВОт если бы в асашай, японоамериканский гомми собрал 45к таких же гомми + подключили бы чернокожих гомми, начался бы вой вот тогда был бы толк, но увы, игры выйдет, кому интересно поиграют. потом будет игра про китайцев где тупо все черные)
Раньше были новости как в отдельных странах запрещали игры, сейчас новости про группу людей пытающуюся запретить игру во всем мире
а норм петиции по выпуску игр на комп или возрождении отменненных или ранних концептов никто не подписывает ...
Да потому, что они тоже были так себе.
они шедевральные, просто т@пые управленцы, издатели
Про очередного избранного с волшебным мечом. Шедевральные, ага...
куча шедевров на комп не выпустили, куча отменили или сильно переделали, зато онлайн трешак для умственно отсталых клепают
Ох и наберу сейчас минусов но меня это ситуация борьбы за достоверность забавляет. Удивительно другое что почему-то при этом когда в играх достоверно воспроизводят физику многие нос воротят. Например блур который в реальности всегда есть при определённых обстоятельствах. Но почему то вызывает довольно частые негодования. Видимо это другое по мнению возмущающихся.
Теперь касательно исторической достоверности. Я думаю если сделать действительно исторически достовернную игру она как с физикой просто отпугнет народ привыкшей как бы к т.н. исторически достоверным играм до этого. Но думаю снова начнут возмущающиеся что типа это другое не путай. Ну что еще могут сказать такое впечатление что кто-то не доволен что по его перестали делать.
p.s. да и сложно игнорировать исторические изыскания по данной теме например по Ясукэ-е. А там где один там и множество почти всегда. И то это лишь известные факты а сколько в истории ещё не известных.
Тупая затея.Все знаю что ничего не будет.Всем по...й
Для японской версии перекрасят)))
Ну будем следить за дальнейшими событиями.
До 15.11.24 не успеют набрать достаточного количества голосов, для отмены! Им это надо было сразу делать, как только чёрный самурай появился на горизонте.
Напомните, а сколько было подписей под петицией сделать ассасинов в Японии?
Задолбали уже говорить, что петиции ничего не решают. Понятно, что только умалишённый может всерьёз думать, что Юбики что-то там отменят. Но петиция не для этого.
ЭТО ДЛЯ ПРИВЛЕЧЕНИЯ ВНИМАНИЯ К ПРОБЛЕМЕ!
Там еще и главный злодей будет обэмэ
Ассасинс Крид это просто псевдоисторическая сказка. Он никогда и небыл прям 100% в историческую достоверность. С таким же успехом можно обвенять и сторической недостоверности Марвел или ДС, за то, что типа в их комиксах нацистов во Второй Мировой победила Лига супергероев.
клоуны японогoвнянные, видите ЛИ задели их солнцеликие чувства, тфу
А ты был бы рад, если бы игру сделали про Россию (а точнее про СССР и до революцеонное время), где царь Николай II был бы негром, потом Ленин и Сталин тоже были бы неграми? 🤦♂️🤦♂️
ну они врядли когда-нибудь станут затрагивать три страны в своих играх, это как раз Россия, Китай и Индия, потому что пускай и в 2D но всё же игры по этим странам у них во франшизе уже есть, Юбики вроде не повторяются, человек выше конечно об огромном количестве людей высказался в довольно грубой форме, что конечно же не очень красиво, но если отвечать на ваш вопрос, касаемо игры про Россию со всеми повестками:
Я бы усмеханулся, где-то бы был фейспалм, но в целом играл бы нормально если бы игра была интересная а не воспринимал всё в штыки, уже давно во всех фильмах и играх развивают мультивселенные, где история пошла совсем другим путём, я бы именно так игру с чёрными историческими личностями в России и воспринимал, разумеется вся эта повестка в играх и фильмах уже порядком надоела, но она уже длится чёрт знает сколько лет, и не смотря на многие провалы, создатели винят неразборчивого зрителя/игрока в своих провалах а не наличие повестки всюду где только можно, это врядли скоро уйдёт, единственный способ с этим бороться это байкотировать все фильмы и игры с повестками, но очевидно, никто этого делать не будет.