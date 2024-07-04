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Assassin's Creed: Shadows 15.11.2024
Экшен, Ролевая, Стелс, От третьего лица, Открытый мир
4.7 486 оценок

Под петицией с требованием отменить Assassin's Creed Shadows подписалось уже более 45 тысяч человек

Gruz_
Новости

За громким анонсом Assassin's Creed Shadows игровое сообщество принялось обсуждать игру, в частности ее персонажей и степень исторической достоверности. Так, группа японских геймеров, несогласных с тем, как разработчики представляли эпоху феодальной Японии XVI века, составила петицию с требованиями отменить будущий проект.

Согласно содержанию документа, Ubisoft должна отменить Assassin's Creed Shadows из-за "серьезного оскорбления японской культуры" в связи с ложным представлением самураев. Авторы петиции утверждают, что в игре искажена роль и характер самураев в истории Японии. Геймеры утверждают, что самураи были представителями высшего сословия и должны быть изображены как "гокэмоно" или слуги знати. По мнению инициаторов, такое недопонимание - серьезное оскорбление в адрес японской истории и культуры, чреватое "азиатским расизмом".

Авторы текста требуют, чтобы компания Ubisoft незамедлительно приостановила выпуск Assassin's Creed Shadows и провела тщательное исследование истории и культуры Японии, показав им свое уважение. На сегодняшний день под петицией уже поставлено свыше 45 тысяч подписей из необходимых 50 тысяч.

Впрочем, вряд ли документ как-то сможет повлиять на релиз Assassin's Creed Shadows, однако увидеть реакцию Ubisoft на это требование все же интересно.

Напомним, что релиз Assassin's Creed Shadows состоится 12 ноября на PC и консолях текущего поколения.

27
28
Комментарии: 28
Ваш комментарий
WittyOrvilleton

Да хоть целый лям, а толку. Петиции никогда ничего не решали.

23
barabear

Да все эти сайты и живут по принципу, что есть лoxи, которые верят в эти ничем не подкрепленные петиции...

2
nickSIA

Собственно сама петиция:

Спойлер

https://www.change.org/p/%E3%82%A2%E3%82%B5%E3%82%B7%E3%83%B3%E3%82%AF%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%83%89%E3%82%B7%E3%83%A3%E3%83%89%E3%82%A6%E3%82%BA%E3%81%AE%E7%99%BA%E5%A3%B2%E4%B8%AD%E6%AD%A2%E3%82%92%E6%B1%82%E3%82%81%E3%81%BE%E3%81%99

6
Legend_of_the_Hero

Петиции почти ничего, никогда не решают. Бывает, но редко. Тут просто надо не покупать и всё.

6
blink182182

100% будут брать!

4
Kelby blink182182

сам собой, от каких-то инсайдеров было слито, что предзаказов на игру очень много, да даже тут на пг была эта новость, верить инсайдеру или нет уже другой вопрос, но инфа была.

0
Nodas

Да хоть миллион на выход игры это никак не повлияет

6
tvorog8088

Японского Пушкина нет, значит и доказухи что такой вообще был то же нет.

2
askazanov

Всё равно эти петиции дотодного места - просто шумиха)))

1
blink182182

Как будет, юбикам просто плевать на все! т.к есть черный перс в игре и они за него стоят, значит если что чернокожие их поддержат, на этих 45к японцев живущих в Японии им тупо плевать! ВОт если бы в асашай, японоамериканский гомми собрал 45к таких же гомми + подключили бы чернокожих гомми, начался бы вой вот тогда был бы толк, но увы, игры выйдет, кому интересно поиграют. потом будет игра про китайцев где тупо все черные)

1
Vinzed

Раньше были новости как в отдельных странах запрещали игры, сейчас новости про группу людей пытающуюся запретить игру во всем мире

0
Rorschach93

а норм петиции по выпуску игр на комп или возрождении отменненных или ранних концептов никто не подписывает ...

0
Кей Овальд

Да потому, что они тоже были так себе.

0
Rorschach93 Кей Овальд

они шедевральные, просто т@пые управленцы, издатели

0
Кей Овальд Rorschach93

Про очередного избранного с волшебным мечом. Шедевральные, ага...

-1
Rorschach93 Кей Овальд

куча шедевров на комп не выпустили, куча отменили или сильно переделали, зато онлайн трешак для умственно отсталых клепают

1
Egik81

Ох и наберу сейчас минусов но меня это ситуация борьбы за достоверность забавляет. Удивительно другое что почему-то при этом когда в играх достоверно воспроизводят физику многие нос воротят. Например блур который в реальности всегда есть при определённых обстоятельствах. Но почему то вызывает довольно частые негодования. Видимо это другое по мнению возмущающихся.

Теперь касательно исторической достоверности. Я думаю если сделать действительно исторически достовернную игру она как с физикой просто отпугнет народ привыкшей как бы к т.н. исторически достоверным играм до этого. Но думаю снова начнут возмущающиеся что типа это другое не путай. Ну что еще могут сказать такое впечатление что кто-то не доволен что по его перестали делать.

p.s. да и сложно игнорировать исторические изыскания по данной теме например по Ясукэ-е. А там где один там и множество почти всегда. И то это лишь известные факты а сколько в истории ещё не известных.

0
Апостлс

Тупая затея.Все знаю что ничего не будет.Всем по...й

0
tvorog8088

Для японской версии перекрасят)))

0
nikvik jm

Ну будем следить за дальнейшими событиями.

0
Nell_0071

До 15.11.24 не успеют набрать достаточного количества голосов, для отмены! Им это надо было сразу делать, как только чёрный самурай появился на горизонте.

0
Rаyden

Напомните, а сколько было подписей под петицией сделать ассасинов в Японии?

0
Кей Овальд

Задолбали уже говорить, что петиции ничего не решают. Понятно, что только умалишённый может всерьёз думать, что Юбики что-то там отменят. Но петиция не для этого.
ЭТО ДЛЯ ПРИВЛЕЧЕНИЯ ВНИМАНИЯ К ПРОБЛЕМЕ!

0
hаmmer

Там еще и главный злодей будет обэмэ

0
Vaipen

Ассасинс Крид это просто псевдоисторическая сказка. Он никогда и небыл прям 100% в историческую достоверность. С таким же успехом можно обвенять и сторической недостоверности Марвел или ДС, за то, что типа в их комиксах нацистов во Второй Мировой победила Лига супергероев.

0
Dasdag

клоуны японогoвнянные, видите ЛИ задели их солнцеликие чувства, тфу

-4
Nell_0071

А ты был бы рад, если бы игру сделали про Россию (а точнее про СССР и до революцеонное время), где царь Николай II был бы негром, потом Ленин и Сталин тоже были бы неграми? 🤦‍♂️🤦‍♂️

0
Kelby Nell_0071

ну они врядли когда-нибудь станут затрагивать три страны в своих играх, это как раз Россия, Китай и Индия, потому что пускай и в 2D но всё же игры по этим странам у них во франшизе уже есть, Юбики вроде не повторяются, человек выше конечно об огромном количестве людей высказался в довольно грубой форме, что конечно же не очень красиво, но если отвечать на ваш вопрос, касаемо игры про Россию со всеми повестками:

Я бы усмеханулся, где-то бы был фейспалм, но в целом играл бы нормально если бы игра была интересная а не воспринимал всё в штыки, уже давно во всех фильмах и играх развивают мультивселенные, где история пошла совсем другим путём, я бы именно так игру с чёрными историческими личностями в России и воспринимал, разумеется вся эта повестка в играх и фильмах уже порядком надоела, но она уже длится чёрт знает сколько лет, и не смотря на многие провалы, создатели винят неразборчивого зрителя/игрока в своих провалах а не наличие повестки всюду где только можно, это врядли скоро уйдёт, единственный способ с этим бороться это байкотировать все фильмы и игры с повестками, но очевидно, никто этого делать не будет.

0