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Assassin's Creed: Shadows 1-й квартал 2025 г.
Экшен, Ролевая, Мультиплеер, От третьего лица, Открытый мир
6.9 181 оценка

Похоже, что дата релиза Assassin's Creed Shadows стала известна раньше времени - экшен выйдет 15 ноября этого года

butcher69
Новости

Похоже, что дата выхода Assassin's Creed Shadows, ранее носившей кодовое название Assassin's Creed Red, стала известна. Информация поступила с одного из официальных YouTube-каналов игры. Похоже, что её опубликовали по ошибке раньше времени.

Согласно описанию к предстоящей премьеры ролика, Assassin's Creed Shadows выйдет 15 ноября 2024 года на PC, PS5 и Xbox Series. Как и предполагалось ранее, новая игра AC выйдет в этом году.

В январе 2024 года BunnyTheVillain, партнер Ubisoft и создатель контента, утверждал, что игра выйдет в ноябре 2024 года. И, как мы видим, утечка оказалась точной. Инсайдер Том Хендерсон не так давно утверждал, что первый геймплейный трейлер будет показан в июне этого года.

Ubisoft планирует официально представить Assassin's Creed Shadows 15 мая. Сначала французская компания покажет кинематографический трейлер. Затем, во время июньской игровой презентации, мы можем ожидать первый геймплейный трейлер.

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Комментарии: 1
Ваш комментарий
Oscilograf

а в чем прикол "официально представить"? Этож не релиз. Ну показали трейлер, кто-то там бегает, чото делает, но самому то поиграть нельзя.

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