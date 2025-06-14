Похоже, дополнение Claws of Awaji для Assassin's Creed Shadows выйдет 6 октября

Похоже, стала известна точная дата, когда фанаты могут ожидать получить в свои руки предстоящее дополнение Claws of Awaji к Assassin's Creed Shadows, последней RPG с открытым миром от Ubisoft. Как сообщает аккаунт X @ACN_Daily, новый DLC может появиться на всех платформах 6 октября 2025 года.

Эта деталь была замечена на фотографии, опубликованной в LinkedIn сотрудником Ubisoft Bordeaux, сыном главы Ubisoft Чарли Гиймо, который встретился с несколькими членами команды разработчиков. На логотипе Claws of Awaji на экране была указана дата «10/06/2025», что соответствует 6 октября 2025 года.

До сих пор Ubisoft молчала о фактической дате запуска DLC, так что это может быть первым подтверждением. Ранее сообщалось, что DLC выйдет в сентябре 2025 года. Однако, поскольку пост на LinkedIn был загружен недавно, предполагается, что дата релиза могла быть изменена.

Если предположить, что Claws of Awaji выйдет в октябре, это поставит его в прямую конкуренцию с грядущим эксклюзивом PlayStation Ghost of Yotei — еще одним японским приключенческим боевиком с открытым миром.