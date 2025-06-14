Похоже, дополнение Claws of Awaji для Assassin's Creed Shadows выйдет 6 октября

Похоже, стала известна точная дата, когда фанаты могут ожидать получить в свои руки предстоящее дополнение Claws of Awaji к Assassin's Creed Shadows, последней RPG с открытым миром от Ubisoft. Как сообщает аккаунт X @ACN_Daily, новый DLC может появиться на всех платформах 6 октября 2025 года.
Эта деталь была замечена на фотографии, опубликованной в LinkedIn сотрудником Ubisoft Bordeaux, сыном главы Ubisoft Чарли Гиймо, который встретился с несколькими членами команды разработчиков. На логотипе Claws of Awaji на экране была указана дата «10/06/2025», что соответствует 6 октября 2025 года.
До сих пор Ubisoft молчала о фактической дате запуска DLC, так что это может быть первым подтверждением. Ранее сообщалось, что DLC выйдет в сентябре 2025 года. Однако, поскольку пост на LinkedIn был загружен недавно, предполагается, что дата релиза могла быть изменена.
Если предположить, что Claws of Awaji выйдет в октябре, это поставит его в прямую конкуренцию с грядущим эксклюзивом PlayStation Ghost of Yotei — еще одним японским приключенческим боевиком с открытым миром.
Самая худшая часть серии, боевая система от которой тошнит, сюжета нет вообще, 0 из 10
Ващет лучшая =)
отлично жду и еще Н+
очень ждуу
Собрались в каком то сельском Доме Культуры , мощно юбики
Неугомонные
Никогда не понимал такое, выпускать длс в течение нескольких лет, переигрывать одно и тоже придется или что
Ну и ладно.
Посмотрел в википедии, 6 октября вроде никаких праздников в Японии нет, ничего двусмысленного в этот день не произошло, так что никто оскорбиться не должен (ну может фанаты Van Halen, потому что это день его смерти)