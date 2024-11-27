Половина команды, работающей над Assassin's Creed Shadows, ранее никогда не занималась разработкой игр

Assassin's Creed Shadows, ещё до релиза ставшая причиной горячих споров среди фанатов, продолжает оставаться в центре обсуждений. После переноса игры на следующий год Ubisoft заявила о необходимости дополнительной полировки проекта. Однако новая информация может вызвать ещё больше вопросов.

На конференции XDS24 исполнительный продюсер серии Assassin's Creed Марк-Алексис Котэ рассказал, что половина команды, работающей над Shadows, ранее никогда не занималась разработкой игр:

После пандемии я заметил, что в наших командах много новичков. Вероятно, для половины разработчиков Assassin's Creed Shadows станет первой их игрой.

По словам Котэ, внутренняя оценка игры на текущем этапе также вызывает беспокойство: команда считает Shadows худшей частью франшизы.

Тем не менее, Ubisoft придерживается стратегии, предоставляя молодым специалистам шанс проявить себя. Однако поклонники опасаются, что работа над таким крупным проектом, как Shadows, должна находиться в руках ветеранов.