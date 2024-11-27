Половина команды, работающей над Assassin's Creed Shadows, ранее никогда не занималась разработкой игр

Assassin's Creed Shadows, ещё до релиза ставшая причиной горячих споров среди фанатов, продолжает оставаться в центре обсуждений. После переноса игры на следующий год Ubisoft заявила о необходимости дополнительной полировки проекта. Однако новая информация может вызвать ещё больше вопросов.
На конференции XDS24 исполнительный продюсер серии Assassin's Creed Марк-Алексис Котэ рассказал, что половина команды, работающей над Shadows, ранее никогда не занималась разработкой игр:
После пандемии я заметил, что в наших командах много новичков. Вероятно, для половины разработчиков Assassin's Creed Shadows станет первой их игрой.
По словам Котэ, внутренняя оценка игры на текущем этапе также вызывает беспокойство: команда считает Shadows худшей частью франшизы.
Тем не менее, Ubisoft придерживается стратегии, предоставляя молодым специалистам шанс проявить себя. Однако поклонники опасаются, что работа над таким крупным проектом, как Shadows, должна находиться в руках ветеранов.
А чем они до этого занимались? Писали злобные твиты о собственном угнетении?
остальные попали по квоте)
в современном игроделе это не имеет значения... Главное не качество и не понимание интересов потенциальных покупателей, а соответствие идеологическим и прочим стандартам (с) крупных корпораций
аяяяяй все пропало шеф
Всего лишь половина? Ну, тогда не всё так плохо... :D
Треш какой то если честно
Хоть 1 положительная новость о игре будет?
А ценник будет стандартный в 70 долларов
Офлайн акк попробовать что ли
я ни одной игры после 2019 не купил и вам не советую
А как играл?Мне год жизни дороже чем 5к рублей за игру
О это точно финал, выйдет проходняк бездушный.
Все адекватные люди ушли остались "вкатыватели в айти из продавцлв кэбэшэк и курьеров.
И последней.
Запомните Местоимения не умеют работать!!
Сколько не выходит новостей, но уверен, что и эту игру "схавают". Последние части тоже много в чем ругали, но продолжали покупать.
Первой прорывной игрой:XD
Вау, открыли Америку // Aukhat Akim
Две самые платежеспособные категории игроков: белый мужчина средних лет, азиат студенческого возраста, поэтому главных героев мы сделаем женщину и негра, действительно, что может пойти не так.