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Assassin's Creed: Shadows 14.02.2025
Экшен, Ролевая, Стелс, От третьего лица, Открытый мир
4.1 701 оценка

Половина команды, работающей над Assassin's Creed Shadows, ранее никогда не занималась разработкой игр

butcher69
Новости

Assassin's Creed Shadows, ещё до релиза ставшая причиной горячих споров среди фанатов, продолжает оставаться в центре обсуждений. После переноса игры на следующий год Ubisoft заявила о необходимости дополнительной полировки проекта. Однако новая информация может вызвать ещё больше вопросов.

На конференции XDS24 исполнительный продюсер серии Assassin's Creed Марк-Алексис Котэ рассказал, что половина команды, работающей над Shadows, ранее никогда не занималась разработкой игр:

После пандемии я заметил, что в наших командах много новичков. Вероятно, для половины разработчиков Assassin's Creed Shadows станет первой их игрой.

По словам Котэ, внутренняя оценка игры на текущем этапе также вызывает беспокойство: команда считает Shadows худшей частью франшизы.

Продюсер Ubisoft признался, что часть разработчиков Assassin's Creed: Shadows считают ее худшей игрой

Тем не менее, Ubisoft придерживается стратегии, предоставляя молодым специалистам шанс проявить себя. Однако поклонники опасаются, что работа над таким крупным проектом, как Shadows, должна находиться в руках ветеранов.

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16
Комментарии: 16
Ваш комментарий
Balmont92

А чем они до этого занимались? Писали злобные твиты о собственном угнетении?

24
Paramezan

остальные попали по квоте)

12
Саша Борцов

в современном игроделе это не имеет значения... Главное не качество и не понимание интересов потенциальных покупателей, а соответствие идеологическим и прочим стандартам (с) крупных корпораций

7
PREDATOR7706

аяяяяй все пропало шеф

5
Anton Shvyrkov

Всего лишь половина? Ну, тогда не всё так плохо... :D

5
My life is a game

Треш какой то если честно
Хоть 1 положительная новость о игре будет?
А ценник будет стандартный в 70 долларов
Офлайн акк попробовать что ли

3
DimaLamer

я ни одной игры после 2019 не купил и вам не советую

6
My life is a game DimaLamer

А как играл?Мне год жизни дороже чем 5к рублей за игру

-1
kotasha

О это точно финал, выйдет проходняк бездушный.

1
Pravdarub

Все адекватные люди ушли остались "вкатыватели в айти из продавцлв кэбэшэк и курьеров.

1
SexualHarassmentPanda

И последней.

0
Oskar_ZZ

Запомните Местоимения не умеют работать!!

0
Akalaka

Сколько не выходит новостей, но уверен, что и эту игру "схавают". Последние части тоже много в чем ругали, но продолжали покупать.

0
bohdan2015

Первой прорывной игрой:XD

0
Пользователь ВКонтакте

Вау, открыли Америку // Aukhat Akim

0
Langlitz

Две самые платежеспособные категории игроков: белый мужчина средних лет, азиат студенческого возраста, поэтому главных героев мы сделаем женщину и негра, действительно, что может пойти не так.

0