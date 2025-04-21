Пользователи сообщают о сложностях с удалением игр после истечения подписки Ubisoft+

Пользователи описывают суть проблемы следующим образом: она возникает, когда игрок оформляет подписку Ubisoft+, устанавливает игру (в качестве примера упоминается Assassin's Creed Shadows, но проблема потенциально касается любой игры в сервисе), а затем подписка истекает. При попытке удалить игру стандартным способом через лаунчер Ubisoft Connect может появиться ошибка, связанная с необходимостью обновления самого лаунчера. Как сообщается, это обновление или проверка статуса лаунчера может требовать активной подписки Ubisoft+. В результате пользователь попадает в замкнутый круг: чтобы удалить игру, полученную по подписке, ему, возможно, придется снова оплатить подписку, пусть даже на минимальный срок.

В контексте ситуации стоит напомнить, что сервис Ubisoft+ предоставляет доступ к обширной библиотеке игр Ubisoft, включая новинки, за ежемесячную плату. Лаунчер Ubisoft Connect является обязательным компонентом для установки, обновления и запуска этих игр, а также управления подпиской и DRM.

Ubisoft пока не давала официальных комментариев по поводу этой конкретной ситуации.