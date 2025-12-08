Порт Assassin's Creed: Shadows для Switch 2 оказался практически неиграбельным из-за постоянных вылетов

Assassin’s Creed: Shadows изначально считалась игрой, которая технически хорошо работает на большинстве платформ. Несмотря на нарекания по поводу сюжета и неуклюжего паркура, игра получила похвалу за плавную боевую систему и общее качество игрового процесса. Но с выходом версии для Nintendo Switch 2 появились совершенно другие проблемы, которые затмили все предыдущие оценки.

Пользователи Switch 2 начали массово жаловаться на частые вылеты игры. Некоторые пользователи практически лишены возможности нормально играть. В жалобах описываются ситуации, когда Shadows вылетает несколько раз за короткий промежуток времени — один пользователь даже сообщил о 10 вылетах за 20 минут. Важно отметить, что вылеты не следуют четкой закономерности, так как происходят в разных местах и с разной частотой.

Отдельным игрокам удается временно улучшить стабильность после перезапуска консоли или после переноса установки с SD-карты во внутреннюю память. Тем не менее, во многих отзывах подчеркивается, что такая манипуляция не всегда помогает. Проблемы чаще всего касаются режима док-станции, в то время как некоторые игроки отмечают лучшую работу, когда игра запускается в портативном режиме, и только потом попадает в док-станцию после загрузки сохранения.

В сети уже появились огромное количество постов и обсуждений, в которых сотни игроков сообщают об идентичных проблемах. На фоне этого продолжается спор о бизнес-модели, поскольку руководитель проекта недавно публично выступил в защиту микроплатежей. Впрочем, сейчас для многих пользователей самым большим поводом для разочарования стали именно частые вылеты игры на Switch 2.