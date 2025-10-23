Представлен осенний план обновлений Assassin's Creed Shadows

Издатель Ubisoft и разработчик Ubisoft Quebec раскрыли осенний план развития игры.

Assassin’s Creed Shadows впервые вышла на PlayStation 5, Xbox Series, ПК в Steam, Epic Games Store и Ubisoft Store, Mac в App Store и Luna 20 марта.

Обновление 10 (28 октября)

Обновление паркура 2. В этом обновлении появится новая опция переключения под названием «Расширенный паркур». Она уберёт все препятствия паркура, позволяя вам выполнять боковые и задние выбросы с любой высоты.

Захват вертикального уступа в обычном паркуре теперь будет работать в большем количестве ситуаций, включая нестоящие объекты, независимо от того, включено ли переключение расширенного паркура. С этих нестоящих объектов мы также добавляем новую опцию ручного прыжка с балки. Возвращается долгожданная функция: механика направленного захвата уступа.

28 октября вас также ждёт новое тематическое задание «Анимус» под названием «Осквернённые замки». Любой ранее завершённый замок может быть осквернён и наполнен аномалиями Анимуса, включая Самурая Дайсё и соответствующие сундуки с наградами. Каждый сезон на карте будет появляться до пяти осквернённых замков, что даст вам множество возможностей для повторного прохождения этих замков и повышения уровня игры ради ещё более ценных наград.

Обновление 11 (25 ноября)

Третье сюжетное задание появится 25 ноября и называется «Головоломка». Это задание гораздо более юмористическое и забавное, больше похожее на AC Odyssey, где мы откапываем старых врагов из прошлого Наоэ, которые ищут искупления. Наши два главных героя научатся друг у друга новым навыкам:

Наоэ научится использовать свою собственную впечатляющую версию боевого удара Ясукэ.



Ясукэ научится скрытно уничтожать врагов, не убивая их.

Как следует из названия, «Головоломка» также представляет совершенно новую и сложную головоломку, которая может содержать ответы на множество вопросов, которые вы, участники сообщества, задавали уже давно.

Ubisoft увеличивает количество бесплатных сюжетных материалов, поскольку следующий специальный проект также выйдет 25 ноября. Игроки также могут рассчитывать на множество бесплатных материалов в праздничный сезон.