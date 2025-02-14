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Assassin's Creed: Shadows 20.03.2025
Экшен, Ролевая, Стелс, От третьего лица, Открытый мир
4.1 829 оценок

Предзаказы Assassin's Creed Shadows находятся на уровне второй по успешности игры серии

butcher69
Новости

Ubisoft сообщила, что предварительные заказы Assassin’s Creed Shadows находятся на уровне второй по успешности игры серии — Assassin’s Creed Odyssey. Об этом в беседе с инвесторами заявил глава компании Ив Гиймо.

Он отметил положительные превью от игровых СМИ и подчеркнул, что подход с двумя главными героями делает Shadows уникальной. Журналисты хвалят повествование, глубокий геймплей и взаимодействие персонажей.

Ubisoft называет Shadows самой амбициозной игрой серии, и уверена, что проект оправдает это звание. Релиз состоится 20 марта на PC, PS5 и Xbox Series.

-47
79
Комментарии: 79
Ваш комментарий
MrGamerDad
Об этом в беседе с инвесторами заявил глава компании Ив Гиймо.

Ясно, расходимся, директор же никогда не врал инвесторам (сарказм)

36
GremlinGOD

Как они умудряются каждый раз ему верить?

16
Go_Ra

Возможно там подголубленные в штате ...

0
Megido

может потому что он каждый раз не врал? одиссею хаяли до выхода за все подряд, а продажи в итоге бешенные. вальгаллу поносили так жен но по итогу все топово и рейтинг и продажи. почему сейчас должно быть иначе?

0
Tokrem Megido

На первом же по продажам Чёрный флаг, вот они в итоге и решили сделать игру о пиратах и всё обломилось. Вот поэтому может быть и иначе.

0
darkfoxclock Megido

Может потому что там были каноничные и уместные персонажи, а не навязанная повестка?

0
Starbit

Гиймо все таки знатный балабол

6
answerx32

В этот раз я ему верю. Сам предзаказал делюкс издание в Стиме.

0
shurasick876

Верю. Я поверил.

3
Комментарий удален
shurasick876 Megido
поток сознания начался

Сказал чел, разразившийся несколькими десятками слов на мои три)

0
Пользователь ВКонтакте

Ясно // Денис Лежепеков

1
Han Yslat

Свежо придание...

1
MoodyPalamon

Да вот только ассасины всегда имеют огромные продажи. Поплачь про негра

-4
Han Yslat MoodyPalamon

Ну по плач, а мы посмотрим на реальные продажи потом...

1
MoodyPalamon Han Yslat

Типичный хейтер юбисофт и "повестки" ахахаха. Смог из одного слова сделать 2 и в каждом по ошибке АХПХАХАХПХПХ

А, так у тебя аниме на аве, все ясно тогда

-4
Han Yslat MoodyPalamon

Типичный заднеприводный, больше ничего не смог придумать, только за аву зацепиться, хотя что от таких ждать то, тут и так ясно каков приговор...

2
MoodyPalamon Han Yslat

Эди па плоч

0
RTX 3080

Это понятно даже самому всратому хейтеру на этой земле. Игра соберет кучу бабла

1
jax baron

взломают - буду за негра играть, и пусчай все ноут дальше

0
My life is a game

там же денуво какой взлом
через годик сольют сами разрабы как мираж

2
Олег Дудин

Кто ж теперь Гиймо поверит?

0
MoodyPalamon

О нет, куча додиков плокает из за исторического негра в Японии. Что же делать, что же делать. Наверное игра продастся на 200к додиков меньше. Это, конечно, будет провал

-5
Олег Дудин MoodyPalamon

Это как раз понятно. Но моё сообщение было именно о том, что Гиймо брешет по поводу цифр предзаказам. И всё.

0
goodneighbor MoodyPalamon
Дата регистрации:
7 февраля

тебе не лень этой херней заниматься?

очередная свежезареганная мурзилка начала топить за юбисофт, повесточку и dei, вы, клоуны пролапсированные, даже не представляете как вы палитесь.

2
Комментарий удален
Комментарий удален
qweqwqwewqeewqqweqwedsads

По DA veilguard, я давал очень точный прогноз по провалам продаж и времени когда начнут сокращать сотрудников, сделаю полное сопровождение и для асасина где буду на основе метриков и данных из открытых источников (доступные каждому, инструменты стим и стим спай) делать аналитику и показывать, что происходит на самом деле. https://www.playground.ru/dragon_age_the_veilguard/news/smi_ea_ubrala_chast_razrabotchikov_provalnoj_dragon_age_the_veilguard_iz_studii_bioware-1749566#31111643

Сейчас мы находимся на этапе когда игра будет пиариться за счет создания ложного ажиотажа, что игроки рвут ж̶о̶ ̶п̶у̶ предзаказы и что игру хорошо покупают, будут закидываться подобные новости. Если кто-то забыл у ДА были точно такие же вбросы.

Но теперь смотрим цифры и делаем выводы.
Если зайти в лидеры продаж стим то в топ игр можно увидеть много игр в статусе предзаказов
Monster Hunter Wilds, ELDEN RING NIGHTREIGN, Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii ...
и где асасин занимает 94тое место на момент написания без учета стим дека, в поиске такие значения (нет привязки по языку, все ценны, скрыты бесплатные, игре не отсекаются каким либо фильтром смотрю через браузер без логина).

Точно не помню, но даже ДА фейлгард занимала лучше позиции, ближе к релизу игра может подняться в топе, но МГС ремейк (принцип выбора, игра в статусе предзаказов, крупная франшиза, выходи позже чем АСШ, ближайшая игра в списке подходящая под критерии) занимает 55тое место, где дата выхода почти на полгода позже чем у АСШ, что наглядно показывает что предзаказы у игры очень плохие телепаясь на дне топ 100 и уступая играм которые выйдут гораздо позже.

Так же своим выкидышем новости было официально заявлено что АСОдесей имела такие же плохие результаты, но скорее просто ляпнули чтобы завести в ложное восприятие продаж которые ниже реальных.

0
MoodyPalamon

Ну кстати похоже на правду. Тут одно из двух, либо он нагло врет про продажи, либо из за того, что в стиме долго не открывали возможность купить - большая часть тех кто хотел купить - купили в юплей/егс

Но честно выглядит сомнительно. Надеюсь игра выстрелит после запуска

1
qweqwqwewqeewqqweqwedsads MoodyPalamon
что в стиме долго не открывали возможность купить

Этот вариант исключен, если бы в лидерах продаж висели игры на основе продаж за все время, то в топах бы висели одни и те же игры. Тут учитывается продажи на время проще говоря частота покупок.

0
MoodyPalamon qweqwqwewqeewqqweqwedsads

Ну кстати - справедливо. Продажи по ощущениям вялые

0
aTomat

😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀

0
Пользователь ВКонтакте

Ив gay more // Александр Муравьедов

0
Wing42
Об этом в беседе с инвесторами заявил глава компании Ив Гиймо.

По всем признакам инвесторы Уебсофт с незапамятных времён те ещё дебилы, которым можно внаглую в уши и в глаза ссать потому что они нихера не смыслят ни в играх, ни в их тем более разработке. Ну тупицы они, вы всё правильно поняли.

-1
chewdio

Да. спасибо. Предзаказал я игру на бокс, так после очередного переноса , деньги вернули, а игру забрали, а купить теперь не могу изза проблем с регионом. Деньги на кошельке майкрософт и все. Спасибо юбисофт

-2
Рикочико

Раньше в кошельке Xbox срок годности 1 год был на деньги, потом Майки их списывали.

1
Simple Jack

Содомит Вавра не зря очковал, когда переносил свое поделие подальше от Shadows

-2
Wing42

Это ты. Твой родовой герб нашли в KCD2.

4
RuVeFilms Studio
Подход с двумя главными героями делает Shadows уникальной

Ага, они попробовали двух героев в "Синдикате", но ничего не поменялось, тупо текстура менялась.

-2
Armeneros

Так сейчас и обещают полное разделение типов геймплея, на бойца и ассасина. Это буквально развитие идеи с учётом критики.

2
MoodyPalamon Armeneros

А додиками все равно не нравится

Геори в вашей игре одинаковые? ЗАЧЕМ ВЫ НАМ ИХ ДАЛИ ОНИ НЕ РАЗЛИЧАЮТСЯ!!!

герои в вашей игре разные? ЗАЧЕМ НАМ НЕГР КОТОРЫЙ НЕ МОЖЕТ ПРЫГАТЬ И БАБА КОТОРАЯ ХУЖЕ ДЕРЕТЬСЯ!!!

Те же шизо леваки да из другого места

1
Jarvis666
глубокий геймплей и взаимодействие персонажей.

Segz?

-2
goodneighbor

Забавно, что в интернете нет информации про количество предзаказов одиссеи и это все выглядит как отчаянная попытка поднять стоимость акций и чтобы журнопроститутки понесли эту новость на свои сайты.

-2
Owyn

1. Сами нарисовали предзаказы (так же как и отзывы себе сами рисуют везде)
2. Мамонты вечны

-2
Player is Ready

Вот этому типусу то верим, да!

-3
Shaderror

А чё на втором уровне, давай сразу на первый, чё мелочиться Ив. юморист бл.. Учитывая всю ту повестку, которая была и останется (b_lack samurai), я хз кто её ждёт в адеквате

-4
Megido

чувак ты и другие расисты не мерило для игр. это вы только орете как вам игра не нравится и что не купите ее. в то время как куча других адекватных игроков, молча покупают игру не крича об этом и не влезая в срачи связанные с ней

-3
MoodyPalamon

О нееет, персонаж - исторический чёрный в Японии. А второй играбильный перс - это ЖЕНЩИНА. КАК ЖИТЬ ДАЛЬШЕ?! До коли это повестка будет нас преследовать?! Надо срочно оскорбиться за всех японцев!

Знаешь, это тоже тесто, да из другого места. Посмотри в зеркало, и ты увидешь шизо левака. Иронично.

0
Shaderror Megido

Глаза протри, где писал о расизме. Вы когда строчите ересь, голову включайте хоть!

-1
Shaderror MoodyPalamon

Оставь практику зеркалом себе и ешь это тесто из другого заднего места, мне лево твой "сарказм"

-1
MoodyPalamon Shaderror

Стадия отрицания

-1
HITMAN 5

Незнаю почему но мне хочется что бы убейсофт откинулся.

-7
супер пиявка

может обратишься к врачу?

9
MoodyPalamon супер пиявка

Хахахах

-2
вупсич пупсич

Ну они сказали, что можно пройти игру за 1 персонажа, так что я куплю.

Игр за девушек и так мало.

-8
shurasick876
Игр за девушек и так мало

Рофл?

10
Megido shurasick876

нет. сравни игры где гг девушка и где парень. соотношение будет явно не в пользу первых! при том речь именно про фиксированного гг девушку а не где есть кастомизатор персонажа!

-1
MoodyPalamon shurasick876

Кстати рил не так много, особенно за секси няш.

-1
shurasick876 Megido

Ясно, значит рофл)

0
jax baron

ой а на пг (и дауны на остальных сайтах) народ вонял - и негра покупать не будем, и японцы нахой не нужны, и негра не было, а на деле втихаря побежали покупать.

-8
Armeneros

Давно известно, что играют в игры Юбисофт одни люди, а херососят в интернете другие, они меж собой мало пересекаются.

5
My life is a game

а я никогда и не говорил что асасин кал, да середнячок, убить время пойдет, поэтому и купил

2
Wing42
а на деле втихаря побежали покупать.

А пруфы будут или ты опять пук-среньк сделал как обычно?

3
jax baron Wing42

а тебе пруфы ногами забивать до твоей хаты буду что ли? прям хакнуть надо что ли всех? чтоб тебе лалке доказать.

-1
jax baron My life is a game

ну и правильно.

-1
Алексий Бяконт

Умеют же французики делать игры, а не евро-джанк всякий, как чехи и поляки.

-10
Wing42

Чехи, поляки и французики - они все евро-джанк вне зависимости от качества выпускаемых ими игр.

0