Предзаказы Assassin's Creed Shadows находятся на уровне второй по успешности игры серии

Ubisoft сообщила, что предварительные заказы Assassin’s Creed Shadows находятся на уровне второй по успешности игры серии — Assassin’s Creed Odyssey. Об этом в беседе с инвесторами заявил глава компании Ив Гиймо.

Он отметил положительные превью от игровых СМИ и подчеркнул, что подход с двумя главными героями делает Shadows уникальной. Журналисты хвалят повествование, глубокий геймплей и взаимодействие персонажей.

Ubisoft называет Shadows самой амбициозной игрой серии, и уверена, что проект оправдает это звание. Релиз состоится 20 марта на PC, PS5 и Xbox Series.