Предзаказы Assassin's Creed Shadows находятся на уровне второй по успешности игры серии

Ubisoft сообщила, что предварительные заказы Assassin’s Creed Shadows находятся на уровне второй по успешности игры серии — Assassin’s Creed Odyssey. Об этом в беседе с инвесторами заявил глава компании Ив Гиймо.
Он отметил положительные превью от игровых СМИ и подчеркнул, что подход с двумя главными героями делает Shadows уникальной. Журналисты хвалят повествование, глубокий геймплей и взаимодействие персонажей.
Ubisoft называет Shadows самой амбициозной игрой серии, и уверена, что проект оправдает это звание. Релиз состоится 20 марта на PC, PS5 и Xbox Series.
Ясно, расходимся, директор же никогда не врал инвесторам (сарказм)
Как они умудряются каждый раз ему верить?
Возможно там подголубленные в штате ...
может потому что он каждый раз не врал? одиссею хаяли до выхода за все подряд, а продажи в итоге бешенные. вальгаллу поносили так жен но по итогу все топово и рейтинг и продажи. почему сейчас должно быть иначе?
На первом же по продажам Чёрный флаг, вот они в итоге и решили сделать игру о пиратах и всё обломилось. Вот поэтому может быть и иначе.
Может потому что там были каноничные и уместные персонажи, а не навязанная повестка?
Гиймо все таки знатный балабол
В этот раз я ему верю. Сам предзаказал делюкс издание в Стиме.
Верю. Я поверил.
Сказал чел, разразившийся несколькими десятками слов на мои три)
Ясно // Денис Лежепеков
Свежо придание...
Да вот только ассасины всегда имеют огромные продажи. Поплачь про негра
Ну по плач, а мы посмотрим на реальные продажи потом...
Типичный хейтер юбисофт и "повестки" ахахаха. Смог из одного слова сделать 2 и в каждом по ошибке АХПХАХАХПХПХ
А, так у тебя аниме на аве, все ясно тогда
Типичный заднеприводный, больше ничего не смог придумать, только за аву зацепиться, хотя что от таких ждать то, тут и так ясно каков приговор...
Эди па плоч
Это понятно даже самому всратому хейтеру на этой земле. Игра соберет кучу бабла
взломают - буду за негра играть, и пусчай все ноут дальше
там же денуво какой взлом
через годик сольют сами разрабы как мираж
Кто ж теперь Гиймо поверит?
О нет, куча додиков плокает из за исторического негра в Японии. Что же делать, что же делать. Наверное игра продастся на 200к додиков меньше. Это, конечно, будет провал
Это как раз понятно. Но моё сообщение было именно о том, что Гиймо брешет по поводу цифр предзаказам. И всё.
тебе не лень этой херней заниматься?
очередная свежезареганная мурзилка начала топить за юбисофт, повесточку и dei, вы, клоуны пролапсированные, даже не представляете как вы палитесь.
По DA veilguard, я давал очень точный прогноз по провалам продаж и времени когда начнут сокращать сотрудников, сделаю полное сопровождение и для асасина где буду на основе метриков и данных из открытых источников (доступные каждому, инструменты стим и стим спай) делать аналитику и показывать, что происходит на самом деле. https://www.playground.ru/dragon_age_the_veilguard/news/smi_ea_ubrala_chast_razrabotchikov_provalnoj_dragon_age_the_veilguard_iz_studii_bioware-1749566#31111643
Сейчас мы находимся на этапе когда игра будет пиариться за счет создания ложного ажиотажа, что игроки рвут ж̶о̶ ̶п̶у̶ предзаказы и что игру хорошо покупают, будут закидываться подобные новости. Если кто-то забыл у ДА были точно такие же вбросы.
Но теперь смотрим цифры и делаем выводы.
Если зайти в лидеры продаж стим то в топ игр можно увидеть много игр в статусе предзаказов
Monster Hunter Wilds, ELDEN RING NIGHTREIGN, Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii ...
и где асасин занимает 94тое место на момент написания без учета стим дека, в поиске такие значения (нет привязки по языку, все ценны, скрыты бесплатные, игре не отсекаются каким либо фильтром смотрю через браузер без логина).
Точно не помню, но даже ДА фейлгард занимала лучше позиции, ближе к релизу игра может подняться в топе, но МГС ремейк (принцип выбора, игра в статусе предзаказов, крупная франшиза, выходи позже чем АСШ, ближайшая игра в списке подходящая под критерии) занимает 55тое место, где дата выхода почти на полгода позже чем у АСШ, что наглядно показывает что предзаказы у игры очень плохие телепаясь на дне топ 100 и уступая играм которые выйдут гораздо позже.
Так же своим выкидышем новости было официально заявлено что АСОдесей имела такие же плохие результаты, но скорее просто ляпнули чтобы завести в ложное восприятие продаж которые ниже реальных.
Ну кстати похоже на правду. Тут одно из двух, либо он нагло врет про продажи, либо из за того, что в стиме долго не открывали возможность купить - большая часть тех кто хотел купить - купили в юплей/егс
Но честно выглядит сомнительно. Надеюсь игра выстрелит после запуска
Этот вариант исключен, если бы в лидерах продаж висели игры на основе продаж за все время, то в топах бы висели одни и те же игры. Тут учитывается продажи на время проще говоря частота покупок.
Ну кстати - справедливо. Продажи по ощущениям вялые
😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀
Ив gay more // Александр Муравьедов
По всем признакам инвесторы Уебсофт с незапамятных времён те ещё дебилы, которым можно внаглую в уши и в глаза ссать потому что они нихера не смыслят ни в играх, ни в их тем более разработке. Ну тупицы они, вы всё правильно поняли.
Да. спасибо. Предзаказал я игру на бокс, так после очередного переноса , деньги вернули, а игру забрали, а купить теперь не могу изза проблем с регионом. Деньги на кошельке майкрософт и все. Спасибо юбисофт
Раньше в кошельке Xbox срок годности 1 год был на деньги, потом Майки их списывали.
Содомит Вавра не зря очковал, когда переносил свое поделие подальше от Shadows
Это ты. Твой родовой герб нашли в KCD2.
Ага, они попробовали двух героев в "Синдикате", но ничего не поменялось, тупо текстура менялась.
Так сейчас и обещают полное разделение типов геймплея, на бойца и ассасина. Это буквально развитие идеи с учётом критики.
А додиками все равно не нравится
Геори в вашей игре одинаковые? ЗАЧЕМ ВЫ НАМ ИХ ДАЛИ ОНИ НЕ РАЗЛИЧАЮТСЯ!!!
герои в вашей игре разные? ЗАЧЕМ НАМ НЕГР КОТОРЫЙ НЕ МОЖЕТ ПРЫГАТЬ И БАБА КОТОРАЯ ХУЖЕ ДЕРЕТЬСЯ!!!
Те же шизо леваки да из другого места
Segz?
Забавно, что в интернете нет информации про количество предзаказов одиссеи и это все выглядит как отчаянная попытка поднять стоимость акций и чтобы журнопроститутки понесли эту новость на свои сайты.
1. Сами нарисовали предзаказы (так же как и отзывы себе сами рисуют везде)
2. Мамонты вечны
Вот этому типусу то верим, да!
А чё на втором уровне, давай сразу на первый, чё мелочиться Ив. юморист бл.. Учитывая всю ту повестку, которая была и останется (b_lack samurai), я хз кто её ждёт в адеквате
чувак ты и другие расисты не мерило для игр. это вы только орете как вам игра не нравится и что не купите ее. в то время как куча других адекватных игроков, молча покупают игру не крича об этом и не влезая в срачи связанные с ней
О нееет, персонаж - исторический чёрный в Японии. А второй играбильный перс - это ЖЕНЩИНА. КАК ЖИТЬ ДАЛЬШЕ?! До коли это повестка будет нас преследовать?! Надо срочно оскорбиться за всех японцев!
Знаешь, это тоже тесто, да из другого места. Посмотри в зеркало, и ты увидешь шизо левака. Иронично.
Глаза протри, где писал о расизме. Вы когда строчите ересь, голову включайте хоть!
Оставь практику зеркалом себе и ешь это тесто из другого заднего места, мне лево твой "сарказм"
Стадия отрицания
Незнаю почему но мне хочется что бы убейсофт откинулся.
может обратишься к врачу?
Хахахах
Ну они сказали, что можно пройти игру за 1 персонажа, так что я куплю.
Игр за девушек и так мало.
Рофл?
нет. сравни игры где гг девушка и где парень. соотношение будет явно не в пользу первых! при том речь именно про фиксированного гг девушку а не где есть кастомизатор персонажа!
Кстати рил не так много, особенно за секси няш.
Ясно, значит рофл)
ой а на пг (и дауны на остальных сайтах) народ вонял - и негра покупать не будем, и японцы нахой не нужны, и негра не было, а на деле втихаря побежали покупать.
Давно известно, что играют в игры Юбисофт одни люди, а херососят в интернете другие, они меж собой мало пересекаются.
а я никогда и не говорил что асасин кал, да середнячок, убить время пойдет, поэтому и купил
А пруфы будут или ты опять пук-среньк сделал как обычно?
а тебе пруфы ногами забивать до твоей хаты буду что ли? прям хакнуть надо что ли всех? чтоб тебе лалке доказать.
ну и правильно.
Умеют же французики делать игры, а не евро-джанк всякий, как чехи и поляки.
Чехи, поляки и французики - они все евро-джанк вне зависимости от качества выпускаемых ими игр.