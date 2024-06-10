Продолжительный геймплей Assassin's Creed: Shadows показывает бой за афро-самурая и стелс за синоби Наоэ

Французская компания Ubisoft, как и обещала, провела расширенную демонстрацию ожидаемой Assassin's Creed: Shadows. Новая игра в знаменитой серии предложит игрокам сразу двух главных героев: чернокожего самурая Ясукэ и девушку-синоби Наоэ. Каждый из них отличается не только характером, но и стилем боя, что кардинально меняет процесс прохождения за персонажей. Этот ключевой элемент игры был наглядно продемонстрирован в расширенной демонстрации игрового процесса.
В ролике продолжительностью 13 минут нам показывают прохождение одного из заданий в роли Ясукэ, который прибывает в Фукутияму, чтобы выследить коррумпированного даймё. След приводит его к противостоянию с самураем, злоупотребляющим своей властью. В этот момент раскрывается ключевое нововведение в боевой системе Assassin's Creed: Shadows. Теперь экшен включает в себя систему разрушаемой брони, мощные атаки и бой с различными видами оружия. Ясукэ способен сокрушать врагов мощными ударами своего канабо, а затем сразиться с самураем в поединке на катанах.
Геймплейная демонстрация также показывает процесс выбора персонажа. В определенный момент прохождения игроки смогут выбрать между Наоэ и Ясукэ. Представленный ролик показывает дальнейшее развитие событий от лица Наоэ. Она владеет множеством инструментов, позволяющих ей наносить бесшумные удары и передвигаться незаметно. Она может лечь на пол и ползти по высокой траве, заглядывать за углы или гасить свет, чтобы спрятаться в тени. Она также может карабкаться и использовать крюк для захвата, обезвреживать NPC, убивать цели на расстоянии с помощью кусаригамы и многое другое.
В мире Assassin's Creed: Shadows есть динамические времена года и погода, которые будут влиять на игровой процесс. Если Наоэ проникает в дом ночью (как это происходит в прохождении), то обнаружить ее будет сложнее, тем более, когда идет дождь и заглушает звуки. Поскольку миссия происходит весной, она может прятаться в кустах и пробираться под водой через пруд, но зимой пруд замерзнет, кусты потеряют листья, чтобы скрыть ее, а снег обнаружит ее шаги.
Assassin's Creed: Shadows выйдет на ПК и консолях 15 ноября. Ранее сегодня было объявлено, что игра также доберется до Mac и iPad.
Геймплей за самурая - ужасен,да и сам самурай ужасен,а вот за девушку - неплохо.
Тот момент когда очевидно за какого ГГ будет играть 99% игроков))))
Когда черномазый идёт по улице и почти каждый встречный поперечный ему кланяется и восклицает: "Самурай, смотри, это самурай", тут я для себя понял, что точно не буду играть в этот мусор.
Клоун...
А я Witty Orvilleton, приятно познакомиться.
Конечно не будешь, ведь на торренте не будет, пиратик
Ты в каком всё это время тёмном лесу жил, раз впервые слышишь про оффлайн активацию?))
Однозначно годнота в плане геймплея и графона в целом. Единственное, что игру может испортить - повесточка, которая гарантированно будет в сюжете. Негр Ясуке, скажу прямо, прикольно смотрится. Думаю играть за него будет интересно. Но самый крутой геймплей всё же за синоби - вот над этой частью Ubisoft на этот раз очень постарались. Я удивлён, что синоби в траве аж ползёт, а не на корточках бегает. В этом смысле Ubisoft молодцы. Да и в целом внешность синоби очень красивая. Думаю приятнее всего играть будет именно за Синоби.
По графону и стильности аж почти Призрак Цусимы, хотя и не дотягивает чутка, но художники Ubisoft как всегда знатно постарались. После этого ролика теперь я точно уверен, что геймплено новый ассасин будет крут, особенно за синоби. Но что там с повесточкой в сюжете? Пока большой большой вопрос.
Поразительно, как ассасин когда-то стоял у истоков флоу боёвки и за столько лет, когда уже десятки успешных тайтлов взяли её себе на вооружение, ассасин абсолютно деградировал в этом плане. И это при том, что на мой взгляд, ни у кого так и не получилось добиться того же уровня качества боевки, что когда то был у AC (со скидкой на год выхода).
Огромное количество японских игр задолго до АС добились гораздо более крутой боевой системы в плане уровня качества. АС в плане качества боёвки всегда отставал с поправкой на год выхода каждой части. Походу ты слишком мало игр видел, чтоб реально сравнить боёвку.
А ты в этом уверен? Призрак Цусимы имеет боёвку на голову выше любого без исключения ассасина.
В Ассасине не было крутой боевки, но были хорошие анимации. Сейчас и этого нет.
Расчлененка кровь и разрушаемость. Мне понравилось)
Фиктивная расчленёнка, как и кровь. Дёшево выглядит. Следов нет даже.
похоже на очередное лютое от юбиков, лучше бы они обанкротились
Боевка за ниггу ппц кринжовая: анимации неуклюжие, паузы перед ударами огромные, враги тоже медленные как болванчики. И это при том, что видно, как юбики пытались косплеить Гост оф Цусиму - слоумо после парирований, синие и красные удары, стойки перед фаталити и т.д.
За девчонку играть явно будет интереснее, геймплей более разнообразный и плавный.
картинка отличная,за негра движения в бою дерганные не плавные хуже чем в цусиме,за девчонку понравилось все плавно,очень много деталей настоящий ниндзя,понятно кто тут главный
Девочка топ а нига самурай нудный и скучный) крч чисто за девочку если дадут гонять то нига там не нужен будет.
Не дадут. Они сами понимают что в таком случае за нигера играть мало кто будет. С последним ЧП вроде так же было. Мало людей гоняло за скучного и имбового майлза
Я надеялся что это будет одна из лучших частей Асасина потому что мне такая тематика очень по душе.Но на первый взгляд она выглядит уныло никакого вау эффекта.Чувствую что и эту часть тоже пропущу..
Этот японский акцент! ...
Хз, где там люди видят графику. Там невооруженным глазом видно низкого качества текстуры на зданиях, особенно вначале. Мыло в дали и мыло на лицах npc, которые в 3х метрах от героя. Видно что на какой-то условно Xbox S геймплей снят. Может к релизу подтянут.
Понравилась только измененная боёвка, хотя и она выглядит топорно + паркур какой-то поживее стал, научили по стенам лазить.
Очень ждал Японию со времён 2й части, но после +100500 части уже как-то без особого восторга на это всё смотришь.
У Ассассина очень кривой сюжет и мало реально качественных экшн моментов. Посмотрим чем там будет отличаться игра от Викингов.
Повесточный клон Цусимы. Азиаточка только ничего, а все остальное в топку. Тот случай, когда могут без денувы смело выпускать, ибо никто качать ее не станет.
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ФарКрай 5 - была посл., которую купил, Valhalla - посл., которую с торрентов стянул...Пожалуй на этом хватит с меня "шедевров" от убиков.
Было бы хорошо, сделай они игру с выбором персона как в Одиссее, без деления навыков на персонажах. Но синдикат их ничему не научил, и они решили опять сделать двух персонажей...
Ubisoft сегодня, это: нет ни одной живой и нормальной франшизы, глава аутист, разрабы криворукие индусы. В Первой трилогии Ассасинов была самая главная фишка, которую убрали нафиг из серии - в игре объединялись, как наше время, так и прошлое, смысл в котором было отыскать Яблоко Эдема, и это было отлично! На протяжении многих лет, эта игра скатывалась к простому повествованию, однотипному и урезанному геймплею, который в какой-то момент вообще забрел не в ту РПГ-степь, и отсутсвию главной фишки.
Far Cry превратился в полное г, как только от серии отошли CryTek (кто-бы там что ни говорил).
В первой части WatchDogs была своя атмосфера, и игра выглядела, как действительно хакерский боевичок. С выходом второй части игра превратилась в укуренный Saints Row с упором на каких-то хипстеров, что в итоге и привело серию к полному краху.
Про Prince of Persia я вообще молчу... Несколько раз пытались достать эту франшизу из гроба, но она корнями вросла уже в этот самый гроб. Остальные франшизы плавают в той же самой коричневой жиже.
Ubisoft нужно как минимум реструктуризироваться, убрать этого г*мика с поста главы компании, набрать нормальных сценаристов и историков, и нанять рукастых разрабов, а не по объявлению.
Почему так всё плохо, даже графон вернули из ps3 эпохи
выглядит отлично. главный плюс - это полное различие между персонажами. еще у фраев это радовало, но тут они вообще диаметральные противололожности. видно, что все ресурсы на эту игру пустили. в целом все равно понятно, что это будет типичный ассассин второй волны на сотни часов.
После Цусимы цветокор и графика так приятно глазу делает...
Графика збс, все остальное кал.
Текстуры вообще кайф. Напоминает по качеству Avatar
В физику они точно не смогли, показанный рекламный кусок по графике был ну для 2014 года не плохо, но сейчас когда видяхи стоят по 300 к рублей смотреть на такую графику...
Для этой игры не нужна никакая карта за 300к.. Достаточно для ультра настроек в QHD 3080 или 6800xt
Ты так пишешь как будто там такая невъебенная графика - а как по мне она ну чуть чуть лучше чем в Ghost Of Tsushima - понтов больше чем красивой картинки.
Так она там такая и есть)) ты видимо не смотрел на качество цуськи.. Слишком цветастое с консольными текстурками
И сравни это
Отличная логика, взять 2 скриншота из каждой игры. А то, что в Цусиме полно тёмных и не красочных мест - да фигня, это не вяжется с твоим аргументом, а значит мы не будем принимать это во внимание)