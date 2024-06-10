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Assassin's Creed: Shadows 15.11.2024
Экшен, Ролевая, Стелс, От третьего лица, Открытый мир
5 401 оценка

Продолжительный геймплей Assassin's Creed: Shadows показывает бой за афро-самурая и стелс за синоби Наоэ

Gutsz
Новости

Французская компания Ubisoft, как и обещала, провела расширенную демонстрацию ожидаемой Assassin's Creed: Shadows. Новая игра в знаменитой серии предложит игрокам сразу двух главных героев: чернокожего самурая Ясукэ и девушку-синоби Наоэ. Каждый из них отличается не только характером, но и стилем боя, что кардинально меняет процесс прохождения за персонажей. Этот ключевой элемент игры был наглядно продемонстрирован в расширенной демонстрации игрового процесса.

В ролике продолжительностью 13 минут нам показывают прохождение одного из заданий в роли Ясукэ, который прибывает в Фукутияму, чтобы выследить коррумпированного даймё. След приводит его к противостоянию с самураем, злоупотребляющим своей властью. В этот момент раскрывается ключевое нововведение в боевой системе Assassin's Creed: Shadows. Теперь экшен включает в себя систему разрушаемой брони, мощные атаки и бой с различными видами оружия. Ясукэ способен сокрушать врагов мощными ударами своего канабо, а затем сразиться с самураем в поединке на катанах.

Геймплейная демонстрация также показывает процесс выбора персонажа. В определенный момент прохождения игроки смогут выбрать между Наоэ и Ясукэ. Представленный ролик показывает дальнейшее развитие событий от лица Наоэ. Она владеет множеством инструментов, позволяющих ей наносить бесшумные удары и передвигаться незаметно. Она может лечь на пол и ползти по высокой траве, заглядывать за углы или гасить свет, чтобы спрятаться в тени. Она также может карабкаться и использовать крюк для захвата, обезвреживать NPC, убивать цели на расстоянии с помощью кусаригамы и многое другое.

В мире Assassin's Creed: Shadows есть динамические времена года и погода, которые будут влиять на игровой процесс. Если Наоэ проникает в дом ночью (как это происходит в прохождении), то обнаружить ее будет сложнее, тем более, когда идет дождь и заглушает звуки. Поскольку миссия происходит весной, она может прятаться в кустах и пробираться под водой через пруд, но зимой пруд замерзнет, кусты потеряют листья, чтобы скрыть ее, а снег обнаружит ее шаги.

Assassin's Creed: Shadows выйдет на ПК и консолях 15 ноября. Ранее сегодня было объявлено, что игра также доберется до Mac и iPad.

-18
37
Комментарии: 37
Ваш комментарий
DMETERS

Геймплей за самурая - ужасен,да и сам самурай ужасен,а вот за девушку - неплохо.

9
Eclair_93

Тот момент когда очевидно за какого ГГ будет играть 99% игроков))))

6
WittyOrvilleton

Когда черномазый идёт по улице и почти каждый встречный поперечный ему кланяется и восклицает: "Самурай, смотри, это самурай", тут я для себя понял, что точно не буду играть в этот мусор.

4
Шедевральный AC Shadow

Клоун...

-9
WittyOrvilleton Шедевральный AC Shadow

А я Witty Orvilleton, приятно познакомиться.

1
chaospaladin
тут я для себя понял, что точно не буду играть в этот мусор.

Конечно не будешь, ведь на торренте не будет, пиратик

-3
WittyOrvilleton chaospaladin

Ты в каком всё это время тёмном лесу жил, раз впервые слышишь про оффлайн активацию?))

0
Janekste

Однозначно годнота в плане геймплея и графона в целом. Единственное, что игру может испортить - повесточка, которая гарантированно будет в сюжете. Негр Ясуке, скажу прямо, прикольно смотрится. Думаю играть за него будет интересно. Но самый крутой геймплей всё же за синоби - вот над этой частью Ubisoft на этот раз очень постарались. Я удивлён, что синоби в траве аж ползёт, а не на корточках бегает. В этом смысле Ubisoft молодцы. Да и в целом внешность синоби очень красивая. Думаю приятнее всего играть будет именно за Синоби.

По графону и стильности аж почти Призрак Цусимы, хотя и не дотягивает чутка, но художники Ubisoft как всегда знатно постарались. После этого ролика теперь я точно уверен, что геймплено новый ассасин будет крут, особенно за синоби. Но что там с повесточкой в сюжете? Пока большой большой вопрос.

3
Dry2Ice

Поразительно, как ассасин когда-то стоял у истоков флоу боёвки и за столько лет, когда уже десятки успешных тайтлов взяли её себе на вооружение, ассасин абсолютно деградировал в этом плане. И это при том, что на мой взгляд, ни у кого так и не получилось добиться того же уровня качества боевки, что когда то был у AC (со скидкой на год выхода).

2
Janekste

Огромное количество японских игр задолго до АС добились гораздо более крутой боевой системы в плане уровня качества. АС в плане качества боёвки всегда отставал с поправкой на год выхода каждой части. Походу ты слишком мало игр видел, чтоб реально сравнить боёвку.

ни у кого так и не получилось добиться того же уровня качества боевки

А ты в этом уверен? Призрак Цусимы имеет боёвку на голову выше любого без исключения ассасина.

3
bysaturn

В Ассасине не было крутой боевки, но были хорошие анимации. Сейчас и этого нет.

0
Челодой моловек 94

Расчлененка кровь и разрушаемость. Мне понравилось)

1
bysaturn

Фиктивная расчленёнка, как и кровь. Дёшево выглядит. Следов нет даже.

0
kowalli

похоже на очередное лютое от юбиков, лучше бы они обанкротились

1
ГАЗ-М20

Боевка за ниггу ппц кринжовая: анимации неуклюжие, паузы перед ударами огромные, враги тоже медленные как болванчики. И это при том, что видно, как юбики пытались косплеить Гост оф Цусиму - слоумо после парирований, синие и красные удары, стойки перед фаталити и т.д.

За девчонку играть явно будет интереснее, геймплей более разнообразный и плавный.

1
WerGC

картинка отличная,за негра движения в бою дерганные не плавные хуже чем в цусиме,за девчонку понравилось все плавно,очень много деталей настоящий ниндзя,понятно кто тут главный

0
U1traMagnum

Девочка топ а нига самурай нудный и скучный) крч чисто за девочку если дадут гонять то нига там не нужен будет.

0
BLATNOY1
крч чисто за девочку если дадут гонять то нига там не нужен будет

Не дадут. Они сами понимают что в таком случае за нигера играть мало кто будет. С последним ЧП вроде так же было. Мало людей гоняло за скучного и имбового майлза

0
Zloy_Parkur
0
B e s i k

Я надеялся что это будет одна из лучших частей Асасина потому что мне такая тематика очень по душе.Но на первый взгляд она выглядит уныло никакого вау эффекта.Чувствую что и эту часть тоже пропущу..

0
Александр Мотошвили

Этот японский акцент! ...

0
Кот Пингвинович

Хз, где там люди видят графику. Там невооруженным глазом видно низкого качества текстуры на зданиях, особенно вначале. Мыло в дали и мыло на лицах npc, которые в 3х метрах от героя. Видно что на какой-то условно Xbox S геймплей снят. Может к релизу подтянут.

Понравилась только измененная боёвка, хотя и она выглядит топорно + паркур какой-то поживее стал, научили по стенам лазить.

Очень ждал Японию со времён 2й части, но после +100500 части уже как-то без особого восторга на это всё смотришь.

У Ассассина очень кривой сюжет и мало реально качественных экшн моментов. Посмотрим чем там будет отличаться игра от Викингов.

0
Eios

Повесточный клон Цусимы. Азиаточка только ничего, а все остальное в топку. Тот случай, когда могут без денувы смело выпускать, ибо никто качать ее не станет.

.........................

ФарКрай 5 - была посл., которую купил, Valhalla - посл., которую с торрентов стянул...Пожалуй на этом хватит с меня "шедевров" от убиков.

0
Воин Уганды

Было бы хорошо, сделай они игру с выбором персона как в Одиссее, без деления навыков на персонажах. Но синдикат их ничему не научил, и они решили опять сделать двух персонажей...

0
AlexVurhis

Ubisoft сегодня, это: нет ни одной живой и нормальной франшизы, глава аутист, разрабы криворукие индусы. В Первой трилогии Ассасинов была самая главная фишка, которую убрали нафиг из серии - в игре объединялись, как наше время, так и прошлое, смысл в котором было отыскать Яблоко Эдема, и это было отлично! На протяжении многих лет, эта игра скатывалась к простому повествованию, однотипному и урезанному геймплею, который в какой-то момент вообще забрел не в ту РПГ-степь, и отсутсвию главной фишки.
Far Cry превратился в полное г, как только от серии отошли CryTek (кто-бы там что ни говорил).
В первой части WatchDogs была своя атмосфера, и игра выглядела, как действительно хакерский боевичок. С выходом второй части игра превратилась в укуренный Saints Row с упором на каких-то хипстеров, что в итоге и привело серию к полному краху.
Про Prince of Persia я вообще молчу... Несколько раз пытались достать эту франшизу из гроба, но она корнями вросла уже в этот самый гроб. Остальные франшизы плавают в той же самой коричневой жиже.
Ubisoft нужно как минимум реструктуризироваться, убрать этого г*мика с поста главы компании, набрать нормальных сценаристов и историков, и нанять рукастых разрабов, а не по объявлению.

0
Tommy.

Почему так всё плохо, даже графон вернули из ps3 эпохи

-1
ZackSnyder

выглядит отлично. главный плюс - это полное различие между персонажами. еще у фраев это радовало, но тут они вообще диаметральные противололожности. видно, что все ресурсы на эту игру пустили. в целом все равно понятно, что это будет типичный ассассин второй волны на сотни часов.

-1
Лариан Яна

После Цусимы цветокор и графика так приятно глазу делает...

-3
wdymBro

Графика збс, все остальное кал.

-5
Шедевральный AC Shadow

Текстуры вообще кайф. Напоминает по качеству Avatar

-7
Александр Дантес

В физику они точно не смогли, показанный рекламный кусок по графике был ну для 2014 года не плохо, но сейчас когда видяхи стоят по 300 к рублей смотреть на такую графику...

0
Шедевральный AC Shadow Александр Дантес

Для этой игры не нужна никакая карта за 300к.. Достаточно для ультра настроек в QHD 3080 или 6800xt

0
Александр Дантес Шедевральный AC Shadow

Ты так пишешь как будто там такая невъебенная графика - а как по мне она ну чуть чуть лучше чем в Ghost Of Tsushima - понтов больше чем красивой картинки.

0
Шедевральный AC Shadow Александр Дантес

Так она там такая и есть)) ты видимо не смотрел на качество цуськи.. Слишком цветастое с консольными текстурками

Спойлер

И сравни это

Спойлер
0
antonborisov198 Шедевральный AC Shadow

Отличная логика, взять 2 скриншота из каждой игры. А то, что в Цусиме полно тёмных и не красочных мест - да фигня, это не вяжется с твоим аргументом, а значит мы не будем принимать это во внимание)

1