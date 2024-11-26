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Assassin's Creed: Shadows 14.02.2025
Экшен, Ролевая, Стелс, От третьего лица, Открытый мир
4.1 699 оценок

Продюсер Ubisoft признался, что часть разработчиков Assassin's Creed: Shadows считают ее худшей игрой

AceTheKing
Новости

Продюсер Ubisoft Марк-Алексис Котэ продолжает делиться довольно странными заявлениями касательно Ubisoft и предстоящих игр компании, в частности Assassin's Creed: Shadows.

Ранее Котэ признался, что Ubisoft не знает, как привлечь игроков в свои проекты. Так же Котэ заявил, что некоторые разработчики Assassin's Creed: Shadows считают её худшей игрой из всех, что они когда-либо видели.

Однако продюсер уверен, что "даже если сейчас некоторые разработчики считают игру худшей во что они когда-либо играли, студия все равно добьется того, что она станет хорошей игрой". Продюсер надеется, что разработчики игры, которые на данный момент ею недовольны, со временем изменят своё мнение о ней.

Судя по таким заявлениям от продюсера, атмосфера в Ubisoft Quebec за 3 месяца до релиза игры сейчас довольно "интересная". По всей видимости далеко не все разработчики игры остались довольны теми решениями, которые были приняты во время её разработки.

Assassin's Creed: Shadows выйдет 14 февраля 2025 года на PC, PS5 и Xbox Series X/S.

-6
17
Комментарии: 17
Ваш комментарий
1barac9U7ada7

Я тоже так считаю. Пусть забацают японца гг это канон! А если надо фэнтези то пусть МЕНЯ гг делают)

6
ZAUSA

Канон - Ясукэ, а не японец. Если японец, то это другая игра.

-6
kongydong
6
Пользователь ВКонтакте

Интересная у них маркетинговая кампания // Дмитрий Фирстаев

1
Max Rolens

Само собой есть те кто против воок пропаганды и коверканья Японской культуры. Изначально была одна идея, а в дальнейшем ее просто изуродовали в то, что мы сейчас видим ( ну или увидим ).

К слову... если это не вброс на ровном месте ( новость ) то это только доказывает наличие диверсии со стороны старой или еще не извещённой воок заразой группы разработчиков, что в принципе хорошо, наверное.

0
Lyс

Вот такая история - разработчики понимают что делают г, но руководство засунуло голову в жопу и требует продолжать очевидно провальный курс

0
Yoshemitsu

Самокритика это конечно хорошо, только покупателям от этого не легче.

0
RoboB
0
Макс Макс 007

💩

0
Сдал Пост Малоне

Если люди, делавшие худшие игры серии считают эту игру худшей, то она по инверсии лучшая

... или по усилению худшая?

0
My life is a game

Ну посмотрю 14 февраля, поиграю, сам составлю мнение

-1
ZAUSA

Где пруфы?

-6
AceTheKing

Ссылка на первоисточник приложена, в ссылке - видео с серией вопросов-ответов с конференции, где он об этом говорит.

1
ZAUSA AceTheKing
«Даже если они играют в игру прямо сейчас и думают, что это худшее, что они когда-либо видели, она будет хорошей. Мы этого добьемся».

Смысл-то другой...

-4
AceTheKing ZAUSA

И что тебе не понравилось-то? В тексте новости об этом так же упоминается. На данный момент некоторые разработчики считают её трешаком, но продюсер уверен в том, что они все равно смогут добиться того, чтобы сделать игру хорошей:

Однако продюсер уверен, что "даже если сейчас разработчики считают игру худшей во что они когда-либо играли, студия все равно добьется того, что она станет хорошей игрой".

Его никто за язык не тянул. Как можно иначе интерпретировать эту фразу - я хз.

0
ZAUSA AceTheKing
На данный момент некоторые разработчики считают её трешаком

Да? А где пруфы? Там слово "если".

-1
gamemodenpcs ZAUSA

За щекой у тебя, блин. Капец ты душнила

0