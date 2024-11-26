Продюсер Ubisoft признался, что часть разработчиков Assassin's Creed: Shadows считают ее худшей игрой

Продюсер Ubisoft Марк-Алексис Котэ продолжает делиться довольно странными заявлениями касательно Ubisoft и предстоящих игр компании, в частности Assassin's Creed: Shadows.

Ранее Котэ признался, что Ubisoft не знает, как привлечь игроков в свои проекты. Так же Котэ заявил, что некоторые разработчики Assassin's Creed: Shadows считают её худшей игрой из всех, что они когда-либо видели.

Однако продюсер уверен, что "даже если сейчас некоторые разработчики считают игру худшей во что они когда-либо играли, студия все равно добьется того, что она станет хорошей игрой". Продюсер надеется, что разработчики игры, которые на данный момент ею недовольны, со временем изменят своё мнение о ней.

Судя по таким заявлениям от продюсера, атмосфера в Ubisoft Quebec за 3 месяца до релиза игры сейчас довольно "интересная". По всей видимости далеко не все разработчики игры остались довольны теми решениями, которые были приняты во время её разработки.

Assassin's Creed: Shadows выйдет 14 февраля 2025 года на PC, PS5 и Xbox Series X/S.