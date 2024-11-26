Продюсер Ubisoft признался, что часть разработчиков Assassin's Creed: Shadows считают ее худшей игрой

Продюсер Ubisoft Марк-Алексис Котэ продолжает делиться довольно странными заявлениями касательно Ubisoft и предстоящих игр компании, в частности Assassin's Creed: Shadows.
Ранее Котэ признался, что Ubisoft не знает, как привлечь игроков в свои проекты. Так же Котэ заявил, что некоторые разработчики Assassin's Creed: Shadows считают её худшей игрой из всех, что они когда-либо видели.
Однако продюсер уверен, что "даже если сейчас некоторые разработчики считают игру худшей во что они когда-либо играли, студия все равно добьется того, что она станет хорошей игрой". Продюсер надеется, что разработчики игры, которые на данный момент ею недовольны, со временем изменят своё мнение о ней.
Судя по таким заявлениям от продюсера, атмосфера в Ubisoft Quebec за 3 месяца до релиза игры сейчас довольно "интересная". По всей видимости далеко не все разработчики игры остались довольны теми решениями, которые были приняты во время её разработки.
Assassin's Creed: Shadows выйдет 14 февраля 2025 года на PC, PS5 и Xbox Series X/S.
Я тоже так считаю. Пусть забацают японца гг это канон! А если надо фэнтези то пусть МЕНЯ гг делают)
Канон - Ясукэ, а не японец. Если японец, то это другая игра.
Интересная у них маркетинговая кампания // Дмитрий Фирстаев
Само собой есть те кто против воок пропаганды и коверканья Японской культуры. Изначально была одна идея, а в дальнейшем ее просто изуродовали в то, что мы сейчас видим ( ну или увидим ).
К слову... если это не вброс на ровном месте ( новость ) то это только доказывает наличие диверсии со стороны старой или еще не извещённой воок заразой группы разработчиков, что в принципе хорошо, наверное.
Вот такая история - разработчики понимают что делают г, но руководство засунуло голову в жопу и требует продолжать очевидно провальный курс
Самокритика это конечно хорошо, только покупателям от этого не легче.
💩
Если люди, делавшие худшие игры серии считают эту игру худшей, то она по инверсии лучшая
... или по усилению худшая?
Ну посмотрю 14 февраля, поиграю, сам составлю мнение
Где пруфы?
Ссылка на первоисточник приложена, в ссылке - видео с серией вопросов-ответов с конференции, где он об этом говорит.
Смысл-то другой...
И что тебе не понравилось-то? В тексте новости об этом так же упоминается. На данный момент некоторые разработчики считают её трешаком, но продюсер уверен в том, что они все равно смогут добиться того, чтобы сделать игру хорошей:
Его никто за язык не тянул. Как можно иначе интерпретировать эту фразу - я хз.
Да? А где пруфы? Там слово "если".
За щекой у тебя, блин. Капец ты душнила