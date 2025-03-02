Raven Forge и Ubisoft анонсировали полноразмерные копии оружия из Assassin's Creed Shadows

Компания Raven Forge анонсировала две совершенно новые полноразмерные копии мечей из Assassin’s Creed: Shadows.

И вакидзаси Ясукэ, и танто Наоэ из Assassin’s Creed: Тени уже доступны для предзаказа. Танто Наоэ стоит 139,99 фунтов стерлингов, а вакидзаси Ясукэ — 199,99 фунтов стерлингов.

Это не первая полномасштабная копия от Raven Forge для Assassin’s Creed. В конце прошлого года компания анонсировала полномасштабную копию меча Альтаира из Assassin’s Creed из оригинальной игры.

Вакидзаси Ясуке

Вакидзаси, почитаемое самураями холодное оружие, традиционно носили вместе с катаной — символом статуса, долга и мастерства. Эта исключительная копия отличается замысловатой обмоткой рукояти из искусственной кожи ската и ножнами (сая), изготовленными на заказ менуки (украшениями для рукояти) и цубой, вдохновлённой гербом клана Ода.

Производственные размеры:

Полная длина: 670 мм

Длина клинка: 500 мм

Длина рукояти: 170 мм

Ширина клинка (у основания): 30 мм

Хвостовик: полный

Вес: 776 г

Материалы: 3CR13 — закалённая сталь

Лезвие: тупое — копия

Танто Наоэ

Будучи одновременно практичным и престижным оружием, танто служило верным боевым оружием самураев, а также с поразительным мастерством использовалось онна-муся — женщинами-воительницами феодальной Японии. Эта точная копия отличается красивой рукоятью из искусственной кожи, богато украшенными менуки (украшениями на рукояти) и поразительно детализированными сая (ножны).

Производственные размеры:

Полная длина: 430 мм

Длина клинка: 295 мм

Длина рукояти: 128 мм

Ширина клинка (у основания): 26 мм

Хвостовик: полный

Вес: 425 г

Материалы: 3CR13 — закалённая сталь

Лезвие: тупое — копия

Релиз Assassin's Creed Shadows состоится 20 марта.