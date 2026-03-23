Разработчик Assassin's Creed Shadows гордится, что они вообще смогли выпустить игру в нынешнее время

Несмотря на шквал споров и высокие ожидания, сопровождавшие запуск Assassin’s Creed Shadows, один из ведущих разработчиков игры испытывает огромную гордость от того, что проекту удалось увидеть свет. На мероприятии, посвященном годовщине выхода игры, арт-директор Тьерри Дансеро поделился мыслями о том, насколько сложным оказался путь игры к релизу.

В беседе с порталом GamesRadar+ Дансеро заявил, что испытывает чувство гордости за команду. По его словам, недавнее посещение студии DICE (разработчика Battlefield и Star Wars: Battlefront) укрепило его в мысли, что современная индустрия находится в непростом положении.

Я горжусь тем, что мы выпустили игру. Сейчас выпустить игру - это маленькое чудо. Все разработчики, с которыми я общался, подтверждают это. Это огромный вызов, а в случае с Assassin’s Creed в создании игры было задействовано огромное количество людей, так что это коллективное испытание.

Масштаб блокбастера, действие которого разворачивается в феодальной Японии, действительно впечатляет. Учитывая, что финальные титры Shadows занимают два часа и содержат имена тысяч специалистов, сам факт успешного завершения разработки выглядит как значимое достижение.

Релизу Shadows предшествовал сложный период. Игра столкнулась с волной агрессивной критики в адрес одного из главных героев - исторической личности, самурая африканского происхождения Ясукэ. Кроме того, проекту пришлось преодолеть последствия ряда неудачных релизов издателя Ubisoft, что привело к нескольким переносам даты выхода, чтобы избежать технических проблем, с которыми столкнулась, например, Star Wars: Outlaws.