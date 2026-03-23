Assassin's Creed Shadows 20.03.2025
Экшен, Адвенчура, Ролевая, Стелс, От третьего лица, Открытый мир
Разработчик Assassin's Creed Shadows гордится, что они вообще смогли выпустить игру в нынешнее время

2BLaraSex 2BLaraSex

Несмотря на шквал споров и высокие ожидания, сопровождавшие запуск Assassin’s Creed Shadows, один из ведущих разработчиков игры испытывает огромную гордость от того, что проекту удалось увидеть свет. На мероприятии, посвященном годовщине выхода игры, арт-директор Тьерри Дансеро поделился мыслями о том, насколько сложным оказался путь игры к релизу.

В беседе с порталом GamesRadar+ Дансеро заявил, что испытывает чувство гордости за команду. По его словам, недавнее посещение студии DICE (разработчика Battlefield и Star Wars: Battlefront) укрепило его в мысли, что современная индустрия находится в непростом положении.

Я горжусь тем, что мы выпустили игру. Сейчас выпустить игру - это маленькое чудо. Все разработчики, с которыми я общался, подтверждают это. Это огромный вызов, а в случае с Assassin’s Creed в создании игры было задействовано огромное количество людей, так что это коллективное испытание.

Масштаб блокбастера, действие которого разворачивается в феодальной Японии, действительно впечатляет. Учитывая, что финальные титры Shadows занимают два часа и содержат имена тысяч специалистов, сам факт успешного завершения разработки выглядит как значимое достижение.

Релизу Shadows предшествовал сложный период. Игра столкнулась с волной агрессивной критики в адрес одного из главных героев - исторической личности, самурая африканского происхождения Ясукэ. Кроме того, проекту пришлось преодолеть последствия ряда неудачных релизов издателя Ubisoft, что привело к нескольким переносам даты выхода, чтобы избежать технических проблем, с которыми столкнулась, например, Star Wars: Outlaws.

Greencore

Лучшая игра в серии.

kongydong

Действительно, им есть чем гордиться, ремейк Принца например так и не смогли выпустить хотя сюжет геймплей и персонажи уже существовали.
Дожили...

ОгурчикЮрец

Чудо....

У вас уже там чуть ли не десяток этих атсасины запланировано.

Конвеер не прекращается и где тут чудо.

Особенно сервисный атсасин наарно очень ждут.

Что бы доить ещё больше.

Lady_Leda

Я вот начала в нее играть в эти выходные, наиграла часов 14 и чет не могу разделить восторга от нее, по мне даже райс оф ронин куда интереснее сделан в плане зачистки мира, а уж цусима это прям вышка в плане передачи духа японской эстетики. Тут же мир настолько огромный, что по мне просто устаешь бегать туда сюда, от того даже имеется автобег как в каких то мобилках)

Nagibator_igrovogo_mira

Для такой маленькой инди-компании это действительно большой подвиг в наше время.

